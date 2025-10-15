Apple onthult de 14-inch M5 MacBook Pro, met een grotere focus op AI

Apple heeft zojuist een nieuwe versie van zijn 14-inch MacBook Pro aangekondigd. Dit nieuwe model beschikt ook over de gloednieuwe M5-chip en Apple noemt dit "de volgende grote stap voor AI op de Mac".

Een aantal dingen vallen meteen op bij deze nieuwe MacBook Pro. Natuurlijk zorgt de M5-chip voor verbeteringen op het gebied van snelheid, kracht en efficiëntie, maar we missen hier nog wel krachtigere M5 Pro- en M5 Max-chips. Ook gaat het momenteel alleen nog maar om een 14-inch model en dus nog geen 16-inch model met M5-chip.

De M5-chip bevat een GPU van de nieuwste generatie met een Neural Accelerator in elke core. Deze levert tot 3,5x betere AI-prestaties en tot 1,6x snellere graphics dan de vorige generatie. Daarnaast bevat de M5 een snellere en efficiëntere CPU, een verbeterde Neural Engine en meer geheugenbandbreedte. Hij is op vrijwel elk vlak dus weer sneller en is nog meer geschikt voor AI-taken. Ook zorgt de M5-chip voor een indrukwekkende batterijduur tot 24 uur.

(Image credit: Apple)

De nieuwe 14‑inch MacBook Pro met M5 beschikt ook over een SSD (nu met maximaal 4TB te configureren) met de nieuwste opslagtechnologie voor het sneller importeren en exporteren van bestanden en over een prachtig Liquid Retina XDR-display met glas met nanotextuur als optie, een 12MP Center Stage-camera, zes speakers, een groot aantal poorten, Apple Intelligence-features en de ongeëvenaarde kracht van macOS Tahoe.

Het apparaat is weer ideaal voor taken als (AI-)videobewerking, 3D-rendering, programmeren in Xcode en zelfs een beetje gaming. Apple geeft ook aan dat dit een geweldig moment is voor gebruikers van de M1 MacBook Pro om over te stappen vanwege de verbeterde prestaties.

De nieuwe 14‑inch MacBook Pro draait natuurlijk ook meteen op macOS Tahoe, dat features bevat waarmee je ongekend productief bent. Updates voor Spotlight zorgen dat je apps gemakkelijker terugvindt en meer direct vanuit de zoekbalk kan regelen. Dankzij het nieuwe ontwerp van Liquid Glass heb je nog meer manieren om je Mac helemaal van jou te maken, met een vernieuwd Bedieningspaneel en nieuwe kleuren voor mappen, appsymbolen en widgets. Apple Intelligence bevat nu ook weer nieuwe features zoals integratie voor Live Vertaling in Berichten, FaceTime en de Telefoon-app.

Prijs en beschikbaarheid

De 14‑inch MacBook Pro is dus weer een enorm krachtig totaalpakket en gelukkig is hij in huis te halen voor dezelfde instapprijs van 1.829 euro als vorig jaar. Je krijgt nu dus nog meer waar voor je geld.

De nieuwe M5 MacBook Pro is vanaf vandaag te bestellen en wordt vanaf woensdag 22 oktober geleverd. Vanaf die datum zal hij dus ook in de winkel liggen. Hij is te krijgen in de kleuren spacezwart en zilver.