"Tijd om een nieuwe pc te kopen?": onderzoek toont aan dat voorraden zijn toegenomen, maar de vraag is afgenomen

Nieuwe data verzameld door Gartner suggereert dat het aantal geleverde pc's is toegenomen in het eerste kwartaal van 2026. Er zou ook sprake zijn van een kleine groei van 4% ten opzichte van deze tijd vorig jaar.

Dit zal echter niet de groei zijn waar fabrikanten op gehoopt hadden, want de vraag vanuit consumenten is nog steeds vrij laag als gevolg van alle stijgende kosten die de geheugen- en chiptekorten hebben veroorzaakt.

Gartner suggereert dat deze kleine groei misschien meer te maken heeft met voorbereidingen voor verdere prijsstijgingen in Q2 2026. Fabrikanten zouden namelijk hun voorraden aanleggen om zelf extra hoge kosten te vermijden.

Misschien is het daarom slim om voor die prijsstijgingen eventueel weer arriveren, toch maar te profiteren van een degelijke deal als je bijvoorbeeld een nieuwe laptop nodig hebt.

De impact van de MacBook Neo

Eén van de fabrikanten die gemonitord is, is Apple en dit bedrijf zag een groei van 12,7% ten opzichte van deze tijd vorig jaar. Gartner wijst natuurlijk terecht naar de indrukwekkende vraag naar de MacBook Neo als een belangrijke factor hiervoor. Die laptop werd ineens heel interessant voor nieuwe Mac-gebruikers en binnen de onderwijssector.

"Deze strategische positionering maakte het mogelijk voor Apple prijsbewuste consumenten aan te trekken die op zoek zijn naar apparaten met goede prestaties, waardoor het competitieve voordeel in dit segment nog verder verstevigd is," zei de Research Principal Rishi Padhi.

Apple CEO Tim Cook had het na de lancering ook over de "beste lanceringsweek ooit voor nieuwe Mac-klanten" en veel bronnen wijzen nu op een verhoging van de productiecapaciteit tot 10 miljoen Neo-modellen in 2026 om de hoge vraag (een beetje) bij te kunnen houden. Apple had een aandeel van 10,6% van de wereldwijde pc-markt in Q1 2026, ten opzichte van 9,8% in Q1 2025.

ASUS zag ook een indrukwekkende groei van zelfs 10,8%. Bij Lenovo was er sprake van een groei van 9,5%, bij Dell van 7,6% en bij Acer van 3,9%. HP verkocht echter 4,9% minder apparaten en alle fabrikanten die samen tot de categorie 'anderen' behoren, zagen de verkoop afnemen met gemiddeld 4,6%.

Helaas lijken kosten nog steeds te blijven stijgen en losstaande data van Omdia voorspelt dan ook dat de wereldwijde pc-markt met misschien zelfs 12% kan krimpen in 2026.

"Voor producten met lagere prijzen is er minder marge om de stijgende kosten te absorberen, en consumenten in dit segment zijn meestal gevoeliger voor prijsveranderingen," voegde Principal Analyst Ben Yeh toe.