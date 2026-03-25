Oeps! Klant kocht Nvidia RTX 5090, maar kreeg wasmiddel

Iemand die naar verluidt een RTX 5090 GPU bij Amazon India kocht, vond in de doos wasmiddel in plaats van de videokaart. Dit bewijst dat je nog steeds moet opletten voor scams bij de aankoop van een GPU (en andere tech). VideoCardz stuitte op dit verhaal op Reddit en hoewel het wel heel bizar klinkt, lijkt het toch waargebeurd te zijn.

De Reddit-gebruiker legt uit hoe die een Gigabyte RTX 5090 bij Amazon India kocht van een externe verkoper, maar dat de levering wel door Amazon gebeurde. De GPU kostte omgerekend zo'n 3.000 euro. Zoals je kunt zien op de foto op Reddit (zie hieronder), zat er in de doos van de videokaart een pak Ghadi-wasmiddel van 1 kg.

De koper heeft een unboxing-video gemaakt, maar dit kan alsnog nep zijn. Het aangegeven gewicht van 1,56 kg is overigens te laag voor een verpakte RTX 5090. Hopelijk is dit laatste punt doorslaggevend voor de terugbetaling, die Amazon voorlopig lijkt te weigeren.

Blijkbaar is deze persoon niet de enige die wasmiddel in plaats van een GPU heeft ontvangen. Er zijn namelijk soortgelijke klachten over dezelfde externe verkoper.

(Image credit: Void_SW on Reddit)

Let goed op bij de aankoop van een (dure) GPU

Of dit nu waar is of niet, er zijn nog steeds genoeg scammers op de GPU-markt. Ook als je via een grote webshop als Amazon een GPU bestelt, moet je altijd goed controleren wie de eigenlijke verkoper is. Je kan ook de pagina van deze verkoper met klantenreviews bekijken om je extra te informeren.

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook zo. Het is het risico niet waard om duizenden euro's uit te geven aan een nep product. Deze klant kreeg een doos wasmiddel en in het verleden hebben andere klanten bijvoorbeeld dozen met een steen of wat metaal ontvangen in plaats van een GPU. Je zou altijd je geld terug moeten kunnen krijgen, maar dat proces loopt niet altijd van een leien dakje.