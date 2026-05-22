Nvidia lijkt steeds minder te geven om gaming-GPU's

Nvidia zal erg blij zijn met zijn laatste financiële resultaten. Het bedrijf heeft namelijk net een recordbrekend kwartaal achter de rug. Dat succes wordt natuurlijk gevierd, maar tegelijkertijd horen we ineens niet veel meer over de gaming-GPU's van het bedrijf.

Tom's Hardware merkte op dat Nvidia zich natuurlijk focuste op de indrukwekkende winst van 81 miljard dollar in Q1 van het fiscale jaar van 2027, maar het viel ook op dat Nvidia heeft aangepast hoe het zijn financiële resultaten vanaf nu zal presenteren.

Vanaf dit kwartaal en in de toekomst zal Nvidia niet meer los de verkoopcijfers van grafische kaarten voor consumenten bespreken. Het gaat hier dus om gaming-GPU's (GeForce) en professionele GPU's (RTX Pro en andere modellen). De cijfers voor die producten worden vanaf nu opgenomen in een grotere categorie: 'Edge Computing'.

Dat betekent dat Nvidia nog maar twee categorieën overhoudt voor zijn financiële verslagen: 'Data Center', wat alles rondom cloud, AI en 'supercomputing' betreft, en Edge Computing, waarbij het dus gaat om pc's, workstations, consoles, maar ook robotica, automobiel en telecom. De verkoop van grafische kaarten zal dus helemaal niet meer in detail worden besproken.

Nieuwe prioriteiten

Wat er precies besproken wordt tijdens presentaties voor investeerders is misschien op het eerste gezicht niet heel interessant voor de meeste gamers, maar toch is dit wel iets waar gamers zich misschien een beetje zorgen om moeten maken. Deze verandering betekent namelijk dat het niet meer mogelijk is om te zien hoe goed het gaat met de GeForce- en RTX-kant van Nvidia.

Nvidia verhult hiermee de specifieke cijfers voor zijn gaming-GPU's en dat wijst op een aantal dingen. Nvidia is duidelijk een gigant geworden binnen de wereld van AI en investeerders geven nu dan ook alleen nog maar om de AI-kant van het bedrijf. Dat betekent dat normale grafische kaarten niet meer interessant genoeg zijn voor Nvidia om los te bespreken tijdens meetings met investeerders. De verschillende grafische kaarten uit de RTX-line-up die Nvidia verkoopt, kunnen nu dus gewoon een beetje op de achtergrond geplaatst worden.

Waar wij ons vooral zorgen om maken, is dat dit ook kan betekenen dat de GeForce-line-up vanaf nu duidelijk een lagere prioriteit krijgt. Dat zal ook niet meteen heel goed te merken zijn als de cijfers niet besproken worden.

Het lijkt nu misschien alsof we wel heel snel die conclusie trekken, maar dit is niet de enige recente actie van het bedrijf die hierop wijst. We baseren onze conclusie ook gewoon deels op de overkoepelende houding die Nvidia recent tegenover zijn GeForce-line-up lijkt te hebben. Gedurende de RAM-crisis hebben we onder andere flinke prijsverhogingen voor GPU's gezien, plus zorgen over de productie en voorraad. Daarbovenop horen we al langer geruchten over GeForce-modellen die op het punt zouden hebben gestaan om uit te komen, zoals de RTX 5000 Super-modellen. Daar waren een tijdje veel geruchten over te horen en ze zouden zogenaamd vrijwel klaar voor release zijn, maar lijken nu te zijn uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Geruchten suggereren dat we dit jaar helemaal geen nieuwe GPU's van Nvidia krijgen. Dat is opmerkelijk, want dat is in drie decennia al niet meer het geval geweest. Nvidia heeft alle chips die het kan krijgen/maken nodig voor grafische kaarten voor AI. Die tak is voor het bedrijf veel winstgevender dan de tak met grafische kaarten voor consumenten. Ook tijdens de CES 2026-keynote van het bedrijf viel het op dat er niets over (nieuwe) GeForce-GPU's werd gezegd.

Gamers krijgen dus terecht het gevoel dat voor Nvidia de prioriteit steeds meer bij AI gaat liggen en dat de gaming-tak steeds minder belangrijk wordt. Deze nieuwe strategie voor het behandelen van de verkoopcijfers draagt ook weer bij aan dit gevoel. Hopelijk laat Nvidia gamers niet compleet vallen, maar die angst is er wel een beetje.