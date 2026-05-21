De RAM-crisis duurt misschien nog maar een jaar volgens ex-leidinggevende van Samsung

Is de RAM-crisis straks misschien toch eerder voorbij dan verwacht? Misschien zelfs al over niet veel langer dan een jaar? Volgens een ex-leidinggevende van Samsung zou dat best wel eens het geval kunnen zijn.

Wccftech wijst op een verslag van Seoul Economic Daily (via PC Gamer) waarin een quote van Kye-hyun Kyung centraal staat. Kyung was tot een paar jaar geleden nog het hoofd van Samsungs halfgeleiderdivisie.

In een keynote bij de National Academy of Engineering of Korea in Seoul, observeerde Kyung dat "Chinese bedrijven hun productiecapaciteit agressief uitbreiden" om meer RAM te kunnen produceren.

He voegde hier nog het volgende aan toe: "Er is een mogelijkheid dat de markt begint te veranderen vanaf de tweede helft van volgend jaar of de eerste helft van 2028, wanneer de geheugenvoorraad flink toeneemt." Dit is overigens wel uit het Koreaans vertaald, dus er kan natuurlijk altijd iets verloren gaan, maar toch klinkt dit wel duidelijk.

De ex-leidinggevende van Samsung gaf verder ook nog aan dat deze grote investering in AI door grote bedrijven wel eens minder succesvol kan uitpakken dan gehoopt en kan afnemen. Dat kan dan weer leiden tot een verzwakking van de 'AI boom'. Combineer dat dan met de toename van RAM-productie in China en de balans tussen vraag en aanbod kan mogelijk sneller herstellen dan verwacht.

Het zou nog steeds niet heel snel voorbij zijn, maar Kyungs voorspelling is in ieder geval optimistischer dan de meeste andere voorspellingen tot nu toe. Er is verder nog niemand moedig genoeg geweest om te zeggen dat de RAM-crisis voor 2028 voorbij kan zijn.

Een optimistische blik op de toekomst, maar een van de weinige

Kyungs voorspelling is nog steeds voorzichtig en "het einde van de RAM-crisis" is misschien ook wat overdreven. Het gaat misschien eerder om "het begin van het einde" van de torenhoge RAM-prijzen in de tweede helft van 2027. Toch is dat nog steeds een stuk optimistischer dan de meeste andere voorspellingen tot nu toe. Natuurlijk willen we dit dan ook graag geloven.

We zijn dan weer niet overtuigd dat de AI-industrie binnenkort ineens helemaal in elkaar zal storten, maar de opmerking over hoe de hoeveelheid geld die er in deze industrie wordt gestopt de winst overschaduwd, is wel een goed punt.

Andere voorspellingen die we deze maand hebben gehoord over de RAM-crisis waren veel negatiever. Zo kregen we waarschuwingen van verschillende grote chipfabrikanten, waaronder Samsung, over dat deze crisis nog tenminste tot 2028 zal duren. Volgens één fabrikant moesten we zelfs rekening houden met de mogelijkheid dat de crisis tot 2030 aanhoudt. Dit zijn natuurlijk wel voorspellingen van fabrikanten die hier de nodige informatie over hebben.

Het voelt dus misschien ook wel iets te optimistisch om te denken dat we over iets meer dan een jaar al (bijna) van deze ellende af zijn. Toch horen we (op dit vlak) graag ook eens een keer wat positief nieuws, dus laten we hopen dat er meer van dit soort nieuws verschijnt en dat de situatie er daadwerkelijk zo snel mogelijk wat beter uit gaat zien.