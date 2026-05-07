AMD CEO voorspelt nog hogere prijzen voor RAM en pc-onderdelen later dit jaar

AMD heeft net zijn nieuwste financiële resultaten gedeeld en dit ging gepaard met goed nieuws voor aandeelhouders (in de vorm van meer winst), maar slecht nieuws voor consumenten. De RAM-gerelateerde zorgen binnen de industrie lijken namelijk weer toe te nemen.

Tom's Hardware laat weten dat AMD's financiële resultaten van Q1 2026 aantonen dat het bedrijf te maken heeft met een nieuw record voor winst vanuit datacenters. De 'AI boom' heeft namelijk voor een flinke groei gezorgd binnen deze categorie. Tegelijkertijd waarschuwt CEO Lisa Su nu ook weer voor verdere prijsverhogingen voor pc-onderdelen later dit jaar.

Su heeft voorspeld dat de vraag verder zal afnemen bij de gaming-tak van het bedrijf en in principe dus gewoon de hele consumentgerichte tak van AMD. Dit zou plaatsvinden in de tweede helft van 2028 vanwege "hogere kosten voor geheugen en onderdelen".

Latest Videos From

Dit betekent dus dat AMD's CEO gelooft dat de prijzen van RAM en andere onderdelen na volgende maand (mogelijk al vanaf Q3) weer omhoog zullen gaan. Dit kan vooral en grote impact hebben op de gaming-markt. Zo zei AMD's Chief Financial Officer, Jean Hu, hierover het volgende: "We verwachten dat de vraag bij gaming in de tweede helft [van 2026] beïnvloed zal worden door hogere kosten voor componenten en geheugen. We verwachten nu dat gaming-winst in de tweede helft zal afnemen met meer dan 20% vergeleken met de eerste helft."

Prijsverhogingen voor GPU's én gameconsoles?

(Image credit: AMD)

Met andere woorden, de verwachting is dus dat de winst van AMD's gaming-divisie in de tweede helft van het jaar flink zal afnemen ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Er wordt een afname van meer dan 20% genoemd, dus er zou zelfs sprake kunnen zijn van een kwart minder winst of zelfs een nog hoger percentage.

Dit lijkt ook meteen te hinten op een lagere voorraad van AMD's Radeon-GPU's in Q3 en Q4, en mogelijk verdere prijsverhogingen voor de RX 9000-modellen. Mogelijk blijft het echter niet beperkt tot de Radeon-GPU's. De gaming-divisie van AMD houdt zich namelijk ook bezig met het maken van speciale chips voor onder andere PlayStation- en Xbox-consoles.

De verkoop van die consoles neemt natuurlijk al wel enigszins af nu hun opvolgers langzaamaan dichterbij lijken te komen. Misschien verwacht AMD daarnaast dat de recente prijsverhogingen voor consoles de verkoopcijfers nog verder zal aantasten of mogelijk zelfs dat de PS5- en Xbox-prijzen nog verder omhooggaan later dit jaar.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Dat is natuurlijk niet expliciet gezegd, maar in ieder geval ziet het er niet heel positief uit voor de tweede helft van 2026 volgens deze pessimistische voorspelling. Helaas is dit ook niet de enige recente pessimistische voorspelling over het verdere verloop van de RAM-crisis. Micron waarschuwde ook al voor groeiende vraag binnen de AI-markt en meer druk op de RAM-voorraad, terwijl Samsung suggereert dat de 'flinke tekorten' aan geheugen zelfs in het beste geval nog een probleem blijven gedurende heel 2027.