Apple waarschuwt voor prijsstijgingen vanaf volgende maand

Apple waarschuwt voor de impact van steeds duurdere RAM en ook Samsung ziet de toekomst niet rooskleurig in. MacRumors meldt dat Apple zijn kwartaalcijfers heeft gepresenteerd en dat CEO Tim Cook heeft opgemerkt dat de geheugenkosten in Q2 zijn gestegen. Bovendien zei Cook dat Apple in het volgende kwartaal (juni) "aanzienlijk hogere" geheugenkosten verwacht en dat de kosten van RAM vanaf juni 2026 een steeds grotere impact zullen hebben op hun producten.

Een deel van het probleem is dat Apple's grote voorraad RAM, die het in het verleden heeft opgebouwd toen de prijzen nog redelijk waren, begint op te raken. Momenteel onderzoekt Apple mogelijkheden om prijsstijgingen op te vangen, maar het is niet duidelijk wat die zijn.

9to5Mac merkte verder op dat Cook reageerde op de voorraadproblemen: "De Mac mini en de Mac Studio zijn beide fantastische platforms voor AI en agenttools, en de erkenning daarvan door klanten gaat sneller dan we hadden voorspeld, waardoor we te maken hadden een hogere vraag dan verwacht." Cook zei nog dat de vraag naar de nieuwe MacBook Neo enorm is en dat het voorraadprobleem pas over een paar maanden volledig van de baan is.

Het artikel gaat hieronder verder.

Daarnaast merkte Tom's Hardware op dat Samsung, een van de grote fabrikanten van geheugenchips, kwartaalcijfers heeft gepubliceerd. Executive Vice President Kim Jaejune waarschuwde dat er naar verwachting tot minstens 2027 sprake zal blijven van "aanzienlijke tekorten".

Weinig ruimte voor onderhandelingen

Samsung is niet de enige die alarm slaat, want een van de andere drie grote chipfabrikante, SK Hynix, waarschuwde in maart al dat de RAM-crisis een langdurig probleem zal zijn, mogelijk zelfs tot 2030. Alleen de derde grote speler op de geheugenmarkt, Micron, blijft voorlopig stil.

De situatie van Apple versterkt deze boodschap en het wordt interessant hoe ze dit gaan aanpakken. Apple heeft duidelijk veel invloed om de beste prijzen uit de supply chain te halen, maar veel ruimte voor onderhandelingen is er momenteel niet.