"De enige zorg is je budget": Microsoft beveelt 32GB RAM aan voor serieus gamen op Windows 11

Hoeveel RAM is genoeg RAM voor je Windows 11 gaming-pc? Dit is een vraag die natuurlijk altijd relevant is, maar zeker met de huidige staat van de pc-markt kan het handig zijn om te weten wat je écht nodig hebt. Dat dacht Microsoft blijkbaar ook, want het bedrijf deelde in een blogpost ineens aanbeveling voor de hoeveelheid RAM die je nodig hebt als je serieus wil gamen en eventueel daarnaast ook nog goed wil kunnen multitasken. Het bedrijf raadt aan om voor 32GB aan RAM te zorgen om je "geen zorgen" te hoeven te maken.

De blogpost met deze aanbeveling werd verrassend snel ook weer verwijderd uit het Windows Learning Center. Gelukkig hadden Windows Latest en verschillende andere outlets het artikel echter op tijd gespot.

Misschien had iemand bij Microsoft (het marketing team?) door dat het misschien geen geweldig idee was om 32GB aan RAM aan te raden tijdens de huidige RAM-crisis. Hogere vraag naar (onder andere) werkgeheugen vanuit AI-datacenters zorgt er namelijk voor dat RAM nu enorm duur is.

De reacties op Reddit zijn dan ook niet heel erg positief: "de enige zorg is voor je budget" zegt één Reddit-gebruiker. Een ander zei: "de correcte hoeveelheid RAM voor Windows 11 is het installeren van Linux" (een sentiment dat online inmiddels door velen lijkt te worden gedeeld).

Wel of geen zorgen?

Het verwijderde artikel van Microsoft gaf overigens wel nog steeds aan dat 16GB aan RAM de basis is voor gamers en dat de aanbevolen hoeveelheid RAM voor Windows 11 zelf nog steeds 8GB aan RAM is. Het is meer de nieuwe woordkeuze die hier een beetje onhandig was.

Als je zegt dat gamers zich bij 32GB "geen zorgen" hoeven te maken, dan suggereer je dat gamers met "maar" 16GB aan RAM zich wel zorgen moeten maken als ze tijdens het gamen bijvoorbeeld ook wel eens iets checken in de browser of op Discord, of als ze tegelijkertijd willen livestreamen. Dat hoeft echt niet meteen het geval te zijn, al geeft 32GB aan RAM je natuurlijk wel wat meer ruimte.

Het gaat dus vooral om het woordgebruik. In een periode waarin de prijzen voor dit soort pc-onderdelen steeds maar blijven stijgen, wat ook te merken is bij vrijwel elk bedrijf binnen de industrie, is het misschien geen geweldig idee om 32GB aan RAM als de nieuwe standaard te presenteren. Zeker niet als je eigen Copilot AI deel is van het probleem dat voor de geheugentekorten zorgt.

Reddit staat dan ook vol met verzoeken aan Microsoft om het RAM-gebruik binnen Windows 11 meer te optimaliseren in plaats van klanten aan te raden om meer werkgeheugen aan te schaffen. De schuld ligt overigens niet volledig bij Windows 11 als besturingssysteem. Ook programma's zoals Discord en veel moderne AAA-games gaan niet heel efficiënt met je werkgeheugen om.