Star Wars Jedi: Survivor (PC Edition) review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De Jedi Cal Kestis kan geen pauze krijgen. Of het nu gaat om zijn constante vervolging door het Keizerrijk, de uitputtende reeks moeilijke hindernissen en sprongen die hij moet trotseren, of de emotionele afstand die hij tussen zichzelf en zijn vrienden lijkt te moeten leggen, arme Cal lijkt zelden een goede dag te hebben.

Maar aangezien dit de donkere tweede akte is van een potentiële trilogie is die grimmigheid geheel in stijl en Star Wars Jedi: Survivor is er sterker door. Naast Cal ervaart de pc-port, en in verlenging de speler, ook een pijnlijke tijd.

De nieuwste titel van Respawn Entertainment, verkrijgbaar op Xbox X/S, PS5 en PC, maakt de Jedi Knight-fantasie waar door het meeslepende verhaal te koppelen aan een indrukwekkende toewijding qua sfeer die alleen maar wordt tegengehouden door de slechte prestaties van het spel zelf. Star Wars Jedi: Survivor is een ambitieus en indrukwekkend spel dat wel enigszins teniet wordt gedaan door een trage tweede akte, iets te veel Uncharted-achtige levels en de verschrikkelijke pc-port.

(Image credit: EA)

Tijdens de 20 uur durende hoofdcampagne brengt Cal's avontuur ons van de planeetgrote metropool Coruscant naar de grenswereld Koboh en een handvol plaatsen daartussenin. Na de gebeurtenissen van Star Wars Jedi: Fallen Order, brengt Cal in de loop van het avontuur zijn behoefte om te ontsnappen aan de Imperial Empire in evenwicht met zijn verlangen om anderen te redden van het kwaad.

Star Wars Jedi: Survivor review: Verhaal

(Image credit: EA)

Het verhaal van Jedi: Survivor is onmiskenbaar Star Wars. Een spannend eerste gedeelte maakt plaats voor een moeizame tweede akte, die op zijn beurt dramatisch omslaat door een onverwachte en indrukwekkende plotwending.

Het spel bevat een aantal gedenkwaardige en sympathieke personages die vol zitten met charme en sterke dialogen. Het voelt echter vaak alsof deze figuren worden verspild in de context van het tempo van de game. De cast van Jedi: Survivor krijgt gewoon niet genoeg tijd in de schijnwerpers. Greez en Merrin waren twee personages waar je blij van wordt en ik was teleurgesteld dat ik niet meer tijd met hen kon doorbrengen. Ik had veel liever meer tijd doorgebracht met Merrins verhaal door het heelal of de familiegeschiedenis van Greez dan met het zoveelste verraderlijke moeras.

Je kan in het begin van een save kiezen voor welke moeilijkheidsgraad je wilt gaan. Je kunt alles krijgen, van een lichte, verhaalgerichte tocht tot een volledig Dark Souls-achtige worsteling. Het verhaal voelt in alle opzichten best persoonlijk aan. Ondanks de tekortkomingen had ik na afloop van Jedi: Survivor het gevoel dat ik mijn eigen pad had uitgestippeld door de beproevingen van het spel.

Door een Star Wars-verhaal met dit persoonlijke element te vertellen, heeft Jedi: Survivor iets bijzonders gedaan. Ondanks de incidentele blunders is de titel een genot voor Star Wars-fans, of dat zou ik gezegd hebben als ik het spel niet op de computer had gespeeld.

Bereid je alvast voor...

De PC-port

Star Wars Jedi: Survivor review: PC-port

(Image credit: EA)

Laten we met de deur in huis vallen en het pijnigt mij om dit te zeggen, maar de pc-versie van Star Wars Jedi: Survivor is belachelijk slecht. Als je de afgelopen maand op het internet hebt gezeten, dan zal je dit niet verbazen. Elke publicatie heeft zijn mening er al over gegeven en terecht ook.

Ik weet niet eens waar ik moet beginnen… Respawn Entertainment is de ontwikkelaar van dit spel en ze verdienen elke vorm van kritiek die ze hebben ontvangen, hoewel we ook het sterke vermoeden hebben dat EA ook het nodige te verwijten valt. Het is niet alsof Electronic Arts in 2023 bijna synoniem staat met ‘Crunch Culture’. Tachtig uur werken in de weken voor een deadline is helaas niet ongewoon en gezien de staat waarin het spel is uitgebracht op de pc waren die tachtig uur misschien niet eens genoeg geweest.

Hopelijk vind je dit een mooie afbeelding, want hij komt keer op keer op keer op keer terug. (Image credit: Future)

Star Wars Jedi: Survivor review: Optiesmenu

Oké, laten we bij het hoofdmenu beginnen. Het is niet goed en de woorden die ik wil gebruiken om dit menu te beschrijven, worden vast niet door de hoofdredacteur goedgekeurd. De verschillende opties zijn ‘aanwezig’ en daar is ook zo’n beetje alles mee gezegd. Je kan Visual Effects op Epic zetten... wat het verschil tussen Epic of Medium is, weet absoluut niemand.

Dit is het geval bij elke optie, want Respawn heeft geen enkele beschrijving toegevoegd aan deze opties. Zelfs dat is niet per se nodig als je gewoon een visuele representatie van de verandering laat zien aan de rechterkant van het menu. Ik dacht dat dit het geval zou zijn, want er is zoveel lege ruimte aan die kant, maar nee.

Dat is niet het enige wat het menu zo ongelofelijk frustrerend maakt. Je muis, op zich een van de meest logische dingen om ondersteuning voor toe te voegen op EEN PC-PORT, doet het de helft van de tijd niet in het menu. Het ergste voorbeeld hiervan is als je de keys wilt aanpassen. Het begint al bij het vinden van de controls, want om je controls te wijzigen moet je naar Accessibility gaan en dan ga je naar Control Scheme en dan klik je op Modify... als de muis het doet en anders moet je op Enter drukken, want logica.

Even een andere vraag tussendoor: waarom staat het aanpassen van je controls niet bij het kopje Controls? (Image credit: Future)

Als je eenmaal je keys kan aanpassen, moet je dat doen met je pijltjestoetsen. Ik dacht eerst dat mijn muis het had begeven, maar nee, dit is blijkbaar een keuze geweest. Je kan simpelweg niet scrollen door het menu. Sommige knoppen moet je ook nog eens extra lang inhouden op je toetsenbord alsof het een controller is. Je kan ook niet op de individuele keys klikken, want ook daar moet je het toetsenbord weer voor gebruiken. Infinity Ward had dit wel voor elkaar bij Call of Duty 2 in 2005, maar blijkbaar zijn we de edele kunst van de linkermuisknop in de afgelopen 18 jaar verleerd.

Respawn Entertainment is opgericht door Jason West en Vince Zampella, en weet je welk bedrijf zij eerder hebben opgericht? Infinity Ward…

Star Wars Jedi: Survivor op Epic Settings 2K resolutie met 25 fps zonder vijanden. (Image credit: Future)

Star Wars Jedi: Survivor review: Prestaties

De prestaties van de port zijn ook niet bepaald om over naar huis te schrijven en dan ben ik nog aardig. De eerste keer dat je het spel opstart, krijg je een scherm te zien waaruit blijkt dat de game files geoptimaliseerd worden. Prima, denk je. Wat minder prima is, is het feit dat je dit scherm altijd te zien krijgt. En geloof me, het spel voelt alles behalve geoptimaliseerd aan. Het is zo erg dat het blijkbaar onmogelijk is om zelfs het Respawn- en Star Wars-logo zonder gehaper te tonen.

Ik haalde bijna 50 fps op Epic-settings en ik vroeg me even af waar al het gezeik van kwam en toen kwam ik er achter dat het spel automatisch AMD’s FidelityFX Super Resolution 2 voor mij had aangezet op de preset Quality.

Toen ik FSR had uitgezet, zakte de frame rate onder de 30 waar die ook niet bovenuit kwam en dit was in een afgesloten gebied zonder enige combat. De kwaliteit krijgt door FSR ook een dip, maar zonder FSR was het spel nauwelijks speelbaar en mijn pc set-up is op zich best prima. Overigens maakt het vrij weinig uit als je wisselt tussen Low en Epic, want je krijgt hoogstens 20fps meer bij Low, maar dat ziet er niet uit. Er zijn ook andere presets in FSR zoals Balanced en Performance, maar op dat moment lijkt het alsof je Jedi: Survivor op een Nintendo Switch aan het spelen bent.

Sommige spellen hebben ook DLSS, Deep Learning Super Sampling, voor Nvidia en hiermee kan je het spel upsamplen zodat het er mooier uitziet en je meer frames krijgt. Echter niet in Star Wars Jedi: Survivor, want Respawn Entertainment heeft een exclusieve deal met AMD.

Zelfs met de dure en indrukwekkende RTX 4090 en een i9-12900K processor krijg je in sommige gebieden nog steeds een framerate onder de 60 fps op Low-settings. Dit is absoluut onacceptabel en Respawn Entertainment is hier van op de hoogte.

Ze hebben hun excuses aangeboden en meerdere patches uitgebracht en ook al zijn de prestaties iets verbeterd in de afgelopen weken, het is nog steeds een dikke vette onvoldoende. We kunnen nog even doorgaan over de nodige bugs die we hebben gezien in het spel en hoe ongelofelijk waardeloos de EA-app is en hoe de game saves continue out of sync zijn, maar het idee is duidelijk.