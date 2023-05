Waarom zijn PC-ports zoals Star Wars Jedi: Survivor zo ongelofelijk slecht?

Het langverwachte Star Wars Jedi: Survivor is nu zo'n kleine twee weken uit en mensen raken niet uitgepraat over de fantastische verhaallijn en de indrukwekkende visuals. Het vervolg op het uiterst succesvolle Star Wars Jedi: Fallen Order maakt die beloftes waar en wat zou het toch geweldig zijn als we hier konden stoppen... maar helaas.



Star Wars Jedi: Survivor is een van de slechtste PC-ports van 2023 tot nu toe. Survivor (ik heb ook zo mijn mening over de naam, want Star Wars: Jedi Survivor zou beter zijn, maar dan werkt de naamgeving van Star Wars Jedi: Fallen Order niet meer) heeft een belabberde frame rate, slechte pc-opties en een optiemenu waar je de helft van de tijd de muis niet kan gebruiken en enter bijna twee seconden moet inhouden om ergens op te 'klikken'.

Dit is slechts een klein gedeelte van mijn irritaties met de pc-versie van dit spel, maar de rest zal je wel lezen in onze aankomende review. Wat belangrijk is om te weten, is dat gameontwikkelaars Respawn Entertainment een slecht stukje werk hebben afgeleverd en de community hield zich ook niet bepaald stil.

The EAmpire Strikes Back

De reviews op de Steampagina zijn dan ook niet mals. Momenteel zijn de reviews volgens de pagina zelf 'Verdeeld': iedereen is het er over eens dat het spel zelf fantastisch is en dat is de reden dat er veel goede reviews zijn. De mensen die echter last hebben van technische problemen, en dat zijn er veel, zijn niet bepaald blij.



Respawn Entertainment is nu al twee weken bezig om de prestaties op Jedi: Survivor te verbeteren door middel van nieuwe patches, bug fixes en meer. In hun verontschuldiging zeggen ze dat dit een work in progress is aangezien alle computers anders zijn en ze deze nieuwe patches uitvoerig moeten testen. Je zou kunnen denken: 'waarom hebben ze dat niet voor de release van het spel gedaan?'



Goede vraag, want die heb ik namelijk ook. Het zal vast ook niets te maken hebben met het feit dat Respawn Entertainment onder Electronic Arts valt, de grote boeman van de gaming industrie. Ik wil geen voorbarige conclusies maken, maar het zal niemand verbazen als de werknemers van Respawn onder een gigantische druk staan om het spel zo snel mogelijk te publiceren.



Er is een reden waarom EA synoniem staat met 'Crunch Culture', waar ontwikkelaars niet de normale 40 uur werken maar tot 80/100 uur per week om de deadline te halen. Het gebeurt tegenwoordig veel te vaak dat een spel wordt uitgebracht terwijl het eigenlijk nog niet volledig af is. In de weken na de release zien we dan ook allerlei patches om de problemen te verhelpen die al verholpen hadden moeten worden voor de release.. Maar ja, alles voor een beetje geld.

Attack of The Frames

PC-ports zijn vaker slecht dan goed, maar de slechtste pc-ports zijn zo slecht dat het soms grappig is. We hoeven alleen maar terug te kijken naar The Last of Us Part 1 voor eerder dit jaar. Net als Jedi: Survivor is verhaal van The Last of Us geniaal. Zo indrukwekkend dat ik al sinds 2013 tegen iedereen die het wil (of niet wil) weten heb gezegd dat dit een fantastische televisieserie zou zijn, en hey, wat toevallig.



De port daarentegen... Net als het verhaal kon ik af en toe wel janken en er was geen Pedro Pascal om mij tegen de slechte shaders te beschermen. Toch heeft deze pc-port ons een van de grappigste bugs gegeven in de geschiedenis van pc-gaming. Ellie en Joel die er spontaan uit komen te zien alsof ze een duik in de rivier hebben genomen, is namelijk nooit niet grappig.

Nadat Dark Souls: Prepare To Die uitkwam, dacht ik dat het niet erger kon worden. Het bleek dat de tagline Prepare To Die namelijk niet over de moeilijkheidsgraad van het spel ging, maar over je frames die bepaalde gebieden niet overleefden. Je zou maar met een overpowered strength build het smerige uitziende Blighttown binnengaan en dan zie je jouw (al slechte) frames zodanig ver zakken dat gameplay werkelijk onmogelijk werd en dat is gewoon onacceptabel. Hoe vaak ik ben doodgegaan omdat mijn game in een PowerPoint-presentatie veranderende is, in tegenstelling tot mijn aantal frames, niet op één hand te tellen.

Maar wat maakt een pc-port echt slecht? In de ergste gevallen draait het spel gewoon niet of nauwelijks. Arkham Knight in 2015 was bijvoorbeeld zo slecht dat Warner Bros Interactive besloot om het spel in juni 2015 gewoon van de schappen te halen en uiteindelijk werd het spel pas in oktober weer beschikbaar gemaakt. Hoe slecht was het? Als je door Gotham zweefde met je cape, zakte de fps naar een schamele 10 of 15 fps zelfs op de beste gaming set-ups.

Een andere grote irritatie is het ontbreken van de nodige opties of gewoon een slechte gebruikerservaring in het menu. De muis die het niet doet, controls die je niet kan wijzigen of het mooiste dat ik ooit heb meegemaakt: Xbox-controls in de UI van een spel op de computer. In plaats van klikken moest ik op 'A' of 'B' drukken, want ja, de Xbox-controller heeft natuurlijk deze inputs.

A New Hope

Niet elke PC port is slecht. We hebben de afgelopen jaren ook kunnen genieten van enkele ports die daadwerkelijk fantastisch zijn. God of War is daar godzijdank eentje van. De PC-versie van het uitstekende PlayStation 4-spel (en later PS5) uit 2018 liet even op zich wachten (vier volledige jaren) maar uiteindelijk was het deze wachttijd meer dan waard. Het spel ziet er veel beter uit dan het origineel in 2018 en beschikt ook over de nodige opties om de kwaliteit en prestaties te verbeteren.

God of War beschikt namelijk over DLSS, Deep Learning Super Sampling, voor Nvidia of FidelityFX Super Resolution voor AMD. Hiermee kan je de game upsamplen zodat het er mooier uitziet en je meer frames krijgt. Star Wars Jedi: Survivor beschikt ook over FSR2, maar het verschil is dat het spel zelf wel een beetje moet draaien om een voordeel te halen uit deze functie. DLSS is niet beschikbaar, omdat ze een deal hebben met AMD...



Jedi: Survivor draaide in het begin niet fantastisch en ik haalde slechts 47 fps, maar dat was blijkbaar met FidelityFX Super Resolution aan. Toen ik FSR uit had gezet, gingen mijn frames spontaan op vakantie naar Mustafar en maakte Cal Kestis plaats voor Obi-One Frame Kenobi.

Toch laten games zoals God of War zien dat een goede pc-port niet onmogelijk is. Het is vaak een kwestie van je tijd nemen en daadwerkelijk goed testen. Zo draaide de Dead Space Remake op zich prima met paar kleine probleempjes, maar games zoals Days Gone, Death Stranding, Gears of War 5 en talloze andere games draaien ook gewoon zoals behoren op de computer, dus het kan gewoon wel.