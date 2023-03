Dead Space review: Fantastische remake van een survival horror klassieker

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review informatie Tijd gespeeld: 15 uur

Platform: PC

Het is 15 jaar geleden dat we voor het eerst door de metalen gangen van de USG Ishimura liepen, een mijnbouwschip dat ooit gebouwd was om planeten in stukken te scheuren, maar nu overspoeld wordt door gruwelijke monsters. Als je terugkeert naar de originele Dead Space, zul je merken dat hoewel het spel fantastisch was, niet meer hetzelfde aanvoelt in 2023. De besturing was onhandig (en vooral op PC, hierover later meer), de kleuren waren iconisch maar beetje vertroebeld en de gunplay was soms wat onhandig. In een tijdperk van remakes en remasters is Dead Space een van de weinige games die daadwerkelijk een volledige remake verdient. Het is een horror survival klassieker en is rijp voor een nieuw publiek.

Opnieuw stap je in de zware laarzen van ingenieur Isaac Clarke en doorzoek je de dekken van de verlaten Ishimura, op zoek naar antwoorden en de vermiste bemanning, waaronder je vriendin.

EA Motive heeft Isaac Clarke's survival horror avontuur getrouw nagebouwd maar dan voor een nieuw publiek. De nieuwe Dead Space is meer dan alleen een grafische facelift, want het is geen remaster maar een volledige remake. Hele gedeeltes van het spel zijn opnieuw ontworpen gericht op de nieuwe grafische mogelijkheden van computers en consoles, zoals de PS5.

Afhankelijk van hoeveel je de USG Ishimura verkent kijk je tegen een speelduur aan van ongeveer 12 tot 25 uur. Dat is wel zo ongeveer de juiste tijdsduur, gezien de intensiteit van de actie. Als je een terugkerende fan bent, schrik je misschien niet van de Necromorphs in hun verschillende smerige vormen. Necromorphs zijn wel een van de meest iconische 'monsters' in het horror-genre en ze zijn nu net zo smerig als 15 jaar geleden.

(Image credit: EA )

Dead Space Prijs en releasedatum

Wat is het? Een volledig nieuwe remake van Dead Space

Een volledig nieuwe remake van Dead Space Releasedatum: Nu beschikbaar

Nu beschikbaar Prijs: 59,99 / 64,99 / 65,99 euro

59,99 / 64,99 / 65,99 euro Welke platform? PS5, Xbox Series X | S, PC

Hoewel het verhaal van Dead Space in grote lijnen hetzelfde blijft in de remake, is een belangrijke verandering dat Clarke geen stille personage meer is maar ook zelf een stem heeft. Gunner Wright, die terugkeert uit Dead Space 2 en Dead Space 3, brengt op meesterlijke wijze leven naar de benauwende situaties in het spel. Hij spreekt alleen wanneer hij in gesprek is met zijn bemanning of andere mensen die hij aan boord van het schip ontmoet, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat hij grapjes maakt of tegen zichzelf praat.

EA Motive heeft zich niet vastgehouden aan het ontwerp van het oorspronkelijke spel en heeft een aantal aanpassingen toegevoegd die het spel ten goede zijn gekomen. Sommige van de meer frustrerende momenten van het eerste spel zijn aangepast om ze leuker te maken, terwijl ze toch uitdagend blijven. Dit wordt bevorderd door de nieuwe zero-gravity flight controls, afkomstig uit Dead Space 2. Boss fights, zoals het gevecht met de Leviathan, een gigantische hongerige muil met tentakels, is nog steeds lastig, maar door de nieuwe controls heb je veel meer controle over je eigen acties. Hierdoor is het ook mogelijk om de aanvallen te ontwijken. Niet dat het gevecht makkelijker is, maar als je faalt, dan is het jouw schuld en niet die van het spel.

De nieuwe mechanics zorgen voor een nieuwe game-ervaring. Denk hierbij aan momenten dat je de stroom moet omleiden om bepaalde deuren te openen. Vaak betekent dit dat de lichten uitvallen waardoor je opeens heel erg bewust bent dat je in een veel te donkere kamer staat. Of er nu vijanden zijn of niet, je zit op het puntje van je stoel.



Het zijn deze kleine toevoegingen die nieuw leven blaast in een toch al fantastisch spel van vijftien jaar geleden.

(Image credit: EA)

Nieuw en verbeterd

De originele wapens van Dead Space waren al een feest om mee te schieten, maar er waren paar irritante keuzes die de gameplay teisterden. Wapens moest je bijvoorbeeld bij een machine kopen, samen met andere upgrades, en dat voegt net een extra stap toe waardoor veel mensen het spel speelden met de meest basic wapens. De remake heeft het anders aangepakt en de wapens kan je gewoon vinden in de levels zelf, compleet met een animatie als je ze voor het eerst oppakt. Dit voelt veel beter aan.

Dead Space (uit 2008) had ook veel problemen met de muis-instellingen op de PC-versie van het spel. Dead Space was oorspronkelijk voor de consoles ontworpen en de PC-port is op zijn zachts gezegd niet echt goed te noemen. Er was input lag, een gigantisch verschil tussen muisgevoeligheid als je inzoomde of als je normaal rondliep (zo erg dat het soms onspeelbaar was) en als je op meer dan 60fps speelde, dan ging het spel kapot. Sommige vijanden spawnden niet, cutscenes glitchten, en veel meer.

Dit komt omdat het spel oorspronkelijk was ontworpen voor 30fps, maar gelukkig bestaan deze problemen niet meer in deze remake. De enige momenten waar het spel problemen heeft, is wanneer je een nieuw gebied binnenloopt. Soms ervaar je dat het beeld wat stottert, maar dat verdwijnt vrijwel meteen. Het is lichtelijk irritant, maar niks baanbrekends slecht.

Dead Space werkt als een op zichzelf staand verhaal voor nieuwe spelers, maar er is zoveel meer verhaal toegevoegd voor de terugkerende fans zoals ik, dat het een veel beter onderdeel is geworden van de bestaande trilogie aan games.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de Dead Space-serie. Hopelijk betekent het succes van deze remake dat Dead Space 2 dezelfde behandeling kan krijgen of dat er ooit een Dead Space 4 uitkomt. Of ze kunnen doen alsof Dead Space 3 nooit heeft bestaan en een 'nieuwe' Dead Space 3 maken. Nee, ik ben geen fan.



Ik weet alleen dat 2023 een geweldig jaar wordt voor het horror genre, zeker nu Silent Hill 2 en Resident Evil 4 in de komende maanden een soortgelijke behandeling krijgen.