Nintendo Switch 2-patent suggereert dat je de console ondersteboven kan gebruiken

Een nieuw Nintendo Switch 2-patent onthult wat mogelijke features van de nieuwe Joy-Con-controllers en een van deze features lijkt te zijn dat je het hele systeem ondersteboven kan gebruiken.

VGC geeft aan dat het patent suggereert dat de speler de controllers ondersteboven aan het display vast kan maken. Vervolgens zou het beeld ook automatisch omdraaien, net als wanneer je een moderne smartphone of tablet draait.

Dit lijkt misschien een vreemde keuze en enigszins nutteloos, maar het patent geeft aan dat een speler op deze manier bijvoorbeeld aan de onderkant een koptelefoon kan verbinden met de 3,5mm koptelefoonpoort. Die poort zit in de standaard oriëntatie bovenaan de console, maar als je de kabel minder wil laten buigen en hem niet in de weg van je handen wil hebben, zit hij onderaan beter.

We weten dankzij de onthullingstrailer van de Nintendo Switch 2 ook al dat de console over twee USB-C-poorten beschikt. Eén daarvan zit in het midden onderaan en de ander zit bovenaan iets meer naar de zijkant. Het omdraaien van de zou het ook mogelijk maken om zelf de meest handige positie voor opladen te kiezen en misschien is het zelfs nodig voor bepaalde accessoires die Nintendo misschien in gedachten heeft.

Zo moest je bij een klein aantal games op de originele Switch de console ook al in een portretoriëntatie houden. Misschien wil het bedrijf dus bij de opvolger simpelweg nog meer experimenteren met verschillende manieren om de console vast te houden.