De Nintendo Switch is meer dan 150 miljoen keer verkocht: kan de Switch 2 dit evenaren?

De Nintendo Switch heeft weer een mijlpaal bereikt nu de levenslange verkoop de 150 miljoen overschrijdt. Dit gaat over de verkoop van de gewone Nintendo Switch, Switch Lite en Switch OLED gecombineerd. Dit blijkt uit Nintendo's laatste presentatie van de financiële resultaten, waaruit blijkt dat de drie consoles samen 4,82 miljoen keer zijn verscheept in het derde kwartaal van Nintendo's boekjaar (dat is 1 oktober 2024 tot 31 december 2024).

Hiermee is de Nintendo Switch de op één na best verkochte console van het bedrijf. Alleen de Nintendo DS, die een totale verkoop van 154 miljoen exemplaren haalde, staat nog net voorop. De Switch is echter nog steeds ongeveer 10 miljoen verkopen verwijderd van de PlayStation 2, waarvan Sony beweert 160 miljoen eenheden te hebben verkocht.

De Nintendo Switch heeft nog enkele maanden te gaan voor de lancering van zijn opvolger, de Nintendo Switch 2. Het bedrijf heeft reeds het ontwerp van de nieuwe console getoond, evenals bevestigd dat hij backwards compatible is en dat je alle originele games voor de Switch ook op de Switch 2 kan spelen. Op 2 april houdt Nintendo een Direct-presentatie die volledig in het teken zal staan van de Switch 2 en pas dan verwachten we meer te weten over de officiële verkoopdatum en prijs.

Het is daarom niet onrealistisch om te verwachten dat de Switch dit jaar de toppositie van de DS zal overnemen. Het zal misschien wel lastig zal zijn om die enorme mijlpaal van de PS2 te verslaan.

Andere details uit de financiële resultaten onthullen dat Super Mario Party Jamboree de ster van de show was als het gaat om softwareverkopen dit boekjaar. Het spel is momenteel goed voor maar liefst 6,17 miljoen verkochte exemplaren, gevolgd door Mario Kart 8 Deluxe met 5,38 miljoen exemplaren (ja, nog steeds). The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom komt ten slotte binnen op 3,91 miljoen verkopen.