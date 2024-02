Is de Samsung Galaxy S24 niets voor jou? Dit zijn drie goedkopere alternatieven

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: je ziet een nieuwe telefoon die er geweldig uitziet en je wil hem meteen kopen, of je portemonnee het daar nu mee eens is of niet. De Samsung Galaxy S24 blijkt voor velen niet anders te zijn. De mogelijkheden van Galaxy AI zijn indrukwekkend en worden de komende jaren alleen nog maar beter, zeker nu Samsung belooft zeven jaar lang software-updates te voorzien voor de Galaxy S24.

Samsung staat echter niet om bekend om zijn goedkope smartphones en je bent dit jaar minstens 899 euro kwijt voor de Galaxy S24, het instapmodel. De Samsung Galaxy S24 Ultra kost minstens 1.449 euro en dat is voor veel mensen zo'n 1.000 euro te veel. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven in het Android-landschap en wij hebben hieronder onze top drie samengesteld.

Evenveel AI voor minder geld

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Je kan niet om de Google Pixel 8 heen als je alternatieven voor de Samsung Galaxy S24 zoekt. Beide telefoons zetten sterk in op AI en fotografie, beloven zeven jaar software-updates en zijn relatief compact in vergelijking met de concurrentie. De Google Pixel 8 is gelanceerd in oktober 2023 en was de eerste telefoon met Android 14. Net zoals de Samsung Galaxy S24, krijgt hij dus nog updates tot en met Android 21 in 2030. Je zou dan pas in 2031 een nieuwe telefoon moeten kopen als je de nieuwste Android-versie wil.

Op vlak van adviesprijs doet Google het beter dan Samsung. De Google Pixel 8 begint bij 799 euro en je kan hem intussen al vinden voor 699 euro of minder. We vermoeden dat de Samsung Galaxy S24 de komende maanden ook in prijs zal dalen, maar we verwachten niet dat hij snel onder de huidige verkoopprijzen van de Pixel 8 zal duiken.

Wat specificaties en functies betreft, doen de Google Pixel 8 (en Pixel 8 Pro) niet onder voor de Samsung Galaxy S24. Zowel de Magic Eraser als Magic Editor zagen we voor het eerst bij Google. Samsung heeft deze functies later gekopieerd en de naamgeving subtiel aangepast naar Object Eraser en Object Editor. De nieuwe Circle to Search-zoekfunctie is dankzij een software-update eveneens beschikbaar op de Google Pixel 8, waardoor beide telefoons op hetzelfde niveau zitten qua AI-mogelijkheden.

Wat verlies je precies bij de Google Pixel 8? In de eerste plaats ontbreekt er een telefotocamera. Nu moeten we toegeven dat de telefotocamera van de Galaxy S24 geen geweldige resultaten oplevert en dat de digitale zoom van de Google Pixel 8 ook degelijk is bij 3x zoom. Als je echt verder wil inzoomen, moet je sowieso meer uitgeven en kijken naar de Samsung Galaxy S24 Ultra, die twee keer meer kost dan de Google Pixel 8. Verder zijn de gameprestaties van de Galaxy S24 beter, terwijl de Pixel 8 dan weer een betere batterijduur biedt.

Pure prestaties zonder AI

(Image credit: Philip Berne / Future)

OnePlus staat bekend om zijn zogenaamde flagship killers. In normale taal zijn dat telefoons die even krachtig zijn als de allerduurste opties, maar geen extreem hoog prijskaartje hebben. Helaas zijn de prijzen van OnePlus-telefoons flink gestegen, maar over het algemeen zijn ze nog steeds goedkoper dan hun rechtstreekse concurrenten.

De nieuwste smartphone van het merk, de OnePlus 12, heeft de lat nog hoger gelegd en is pittige concurrentie voor zowel Samsung als Google. De OnePlus 12 is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3, tot 16GB LPDDR5X RAM en een 2K 120Hz ProXDR LTPO display. Vooral de batterijduur is indrukwekkend. De 5.400mAh-batterij gaat niet alleen lang mee, maar is ook razendsnel opgeladen door 100W-snelladen. Zowel de Samsung Galaxy S24 als Google Pixel 8 halen slechts een vierde van dat cijfer.

Je kan de OnePlus 12 zien als een concurrent voor de Samsung Galaxy S24 Ultra, maar dan op het prijspunt van de reguliere Samsung Galaxy S24. De OnePlus 12 met 256GB opslag kost namelijk 949 euro, terwijl de Samsung Galaxy S24 met 256GB opslag 959 euro kost. Je krijgt in feite Ultra-kwaliteit zonder Ultra-prijskaartje, want zowel de prestaties als het display kunnen concurreren met de Galaxy S24 Ultra. De camerakwaliteit is eveneens erg goed, hoewel OnePlus geen AI-fotobewerking (of andere AI) in zijn telefoons heeft verwerkt.

Wat verlies je hier dan precies tegenover de Samsung Galaxy S24? Een belangrijk punt is software-ondersteuning. De OnePlus 12 krijgt vier Android-updates en vijf jaar security-updates, terwijl Samsung zeven jaar lang beide soorten updates belooft. Ook het formaat kan voor sommigen een probleem zijn. De OnePlus 12 heeft een display van 6,82 inch en is daarmee even groot als de Galaxy S24 Ultra. Als je liever een kleine telefoon hebt, dan is OnePlus sowieso al jaren geen optie meer en dat is enigszins jammer. Vind je een groter scherm net fijner en ben je toch van plan om na vijf jaar al een nieuwe telefoon te kopen, dan zijn er weinig redenen om de OnePlus 12 niet te kopen.

De duurzame keuze

(Image credit: Future)

De laatste keuze is misschien de meest onverwachte van de drie, maar wij zijn van mening dat hij thuishoort in dit overzicht. De Fairphone 5 is de enige telefoon die daadwerkelijk volledig ontworpen is om zo lang mogelijk mee te gaan. Waar Samsung en Google vooral inzetten op langdurige software-ondersteuning, kiest Fairphone ook voor een ontwerp dat de tand des tijds kan doorstaan.

De Fairphone 5 is verrassend genoeg de goedkoopste optie in deze lijst met zijn adviesprijs van 699 euro. Hier moeten we wel vermelden dat Fairphone hun verkoopprijzen zelden verlaagd. De Fairphone 4 werd namelijk pas goedkoper enkele weken voor de Fairphone 5 werd uitgebracht, dus we verwachten het komende jaar eigenlijk geen hoge kortingen. Voor 699 euro krijg je een telefoon die presteert zoals een middenklasser van 400 à 500 euro. Het grote verschil is dat de Fairphone 5 een modulair ontwerp heeft en dat je eenvoudig elk onderdeel zelf kan vervangen. Fairphone belooft vervolgens dat het nog jaren vervangonderdelen voor de Fairphone 5 zal produceren.

De prestaties van de Fairphone 5 kunnen op geen enkele manier tippen aan de telefoons hierboven. Gamen is bijvoorbeeld geen geweldig idee, het display heeft een refresh rate van 90Hz in plaats van 120Hz en de cameraprestaties zijn gewoon goed, maar zeker niet geweldig. Hoewel de letters "ai" letterlijk voorkomen in Fairphone, laat het merk AI voorlopig ook helemaal achter zich, wat voor jou misschien een pluspunt kan zijn. De Fairphone 5 heeft namelijk een schone versie van Android zonder allerlei onnodige extra tools die verborgen zijn in de instellingen. Daarnaast garandeert Fairphone vijf jaar Android-updates en maar liefst acht jaar security-updates voor de Fairphone 5. Het bedrijf gaf aan dat ze proberen om tien jaar security-updates aan te bieden, maar dat kunnen ze momenteel nog niet garanderen.

Je kan gerust zeggen dat de Fairphone 5 hier de vreemde eend in de bijt is en dat gaan we niet ontkennen. De telefoon is niet gemaakt voor veeleisende gebruikers, maar de gemiddelde gebruiker kan jaren verder met deze telefoon. Het feit dat je zelf bijna elk onderdeel kan vervangen, is een extra zekerheid dat dit een telefoon is voor de lange termijn. Als de batterij bijvoorbeeld degradeert na een paar jaar, is het een kwestie van de achterkant los klikken en een nieuwe batterij erin doen zoals bij de tv-afstandsbediening of keukenweegschaal.