Waarom de Samsung Galaxy S24 Ultra dit jaar niet mijn topfavoriet is

Als jIJ, net als ik, overweegt om een Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus of Galaxy S24 Ultra aan te schaffen, maar niet kunt beslissen welke van de drie je moet kopen, lees dan zeker verder. Voor mij is de beste keuze dit jaar overduidelijk en het komt misschien als een verrassing dat de Samsung Galaxy S24 Ultra niet mijn topfavoriet is.

Persoonlijk ben ik altijd een grote fan geweest van de basisversie. Voor een lager bedrag krijg je dezelfde prestaties, dezelfde software, hetzelfde updatebeleid en erg degelijke camera's. Dit jaar is de standaard Samsung Galaxy S24 niet alleen goedkoper, maar ook aanzienlijk beter dan de voorbije jaren. Waar mijn sterke voorkeur voor de basisversie gewoonlijk moeilijker te verantwoorden was, maakt Samsung het me dit jaar erg makkelijk om hem aan te bevelen boven de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Vroeger was het anders

(Image credit: Future)

In het verleden hadden de Ultra-versies een duidelijke voorsprong op meerdere vlakken tegenover de basis- en Plus-versies. Hun displays waren altijd beter, ze hadden meer en geavanceerdere camera's, werden uitgerust met de S Pen, hadden een grotere batterij en meer. Hoewel de Samsung Galaxy S23 Ultra nog steeds een grote voorsprong had tegenover de Samsung Galaxy S23, is dat dit jaar anders.

Het display van de Samsung Galaxy S24 (en Galaxy S24 Plus) heeft namelijk een grote inhaalbeweging gemaakt. De FHD-resolutie blijft hetzelfde en er is wederom een refresh rate van maximaal 120Hz. De refresh rate kan nu voor het eerst automatisch zakken naar minimaal 1Hz om energie te besparen en verhoogd worden tot 120Hz wanneer dat nodig is. Dit dynamische refresh rate was eerst exclusief voor de Ultra.

De batterij van de Samsung Galaxy S24 en Samsung Galaxy S24 Plus is dit jaar ook iets groter geworden. Het basismodel heeft nu een 4.000mAh-batterij en de Plus-versie een 4.900mAh, wat nog maar 100mAh minder is dan de batterijcapaciteit van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Je moet er wel mee leven dat je die 4.000mAh met slechts 25W kan opladen en niet met 45W zoals bij de Ultra, maar als je snelladen echt zo belangrijk vond, zou je überhaupt geen Samsung-telefoon kopen.

Het AI-tijdperk zorgt voor opschudding

(Image credit: Future)

Iedereen weet nu wel dat AI een belangrijke focus is voor de Samsung Galaxy S24-serie. Nu wil het toeval dat alle AI-functies overeenkomen bij de drie smartphones. De Samsung Galaxy S24 van 899 euro kan bijgevolg exact hetzelfde met zijn AI als de Samsung Galaxy S24 Ultra van 1.449 euro. De software is altijd al hetzelfde geweest op vrijwel elke Galaxy S-telefoon, maar dit jaar is dat voor het eerst een doorslaggevende factor.

Een feature die voorlopig nog niet zijn volledige potentieel bereikt hier, is Live Vertaling. De Samsung Galaxy S24 maakt dan gebruik van AI om een telefoongesprek te vertalen. Je duidt simpelweg aan welke taal jij spreekt en welke taal je gesprekspartner spreekt en de AI doet de rest. Jouw zinnen worden vertaald naar de taal van de ander en vice-versa. Jullie kunnen dus beide het gesprek in jullie moedertaal voeren. Momenteel is er alleen nog geen ondersteuning voor het Nederlands en we hopen dan ook dat Samsung zich aan hun belofte houdt en dit aan het einde van 2024 toevoegt.

Naast Live Vertaling is er een andere AI-functie die mogelijk zelfs nuttiger is. In het Samsung-toetsenbord zit nu namelijk een schrijfassistent. Die kan je tekst zowel controleren op spel- en grammaticafouten als schrijfsuggesties geven in verschillen stijlen. Er zijn momenteel vijf schrijfstijlen: professioneel, informeel, #social (ja, met hashtag), beleefd en emojify. Hieronder zie je hoe ver die suggesties kunnen gaan. Een zin zonder leestekens en punt werd bijvoorbeeld omgevormd tot een volledige zakelijke e-mail.

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy S24 Ultra maakt geen betere vertalingen of suggesties dan de Samsung Galaxy S24. Je hoeft zelfs niet langer te wachten als je suggesties vraagt aan de Samsung Galaxy S24, aangezien al het denkwerk in de cloud gebeurt en niet op de telefoon zelf.

De algemene prestaties zijn ook grotendeels hetzelfde. De Samsung Galaxy S24 Ultra is dan wel uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3 en 12GB RAM, terwijl de Samsung Galaxy S24 het moet doen met een iets tragere Exynos 2400 en 8GB RAM, maar in de praktijk zijn ze allebei enorm sterk. Je moet erg goed je best doen om deze processor te laten vastlopen. Het grootste nadeel is dat de hitte minder goed wordt afgevoerd tijdens zware games, maar dat is alleen een nadeel als je daadwerkelijke games op de allerhoogste instellingen wil spelen.

Hoe zit het met de camera's?

(Image credit: Future)

Gewoonlijk zijn de camera's een belangrijk pluspunt bij de Ultra-versie en zien we daar de grootste upgrades. Dit jaar is er echter meer tijd besteed aan de AI-fotobewerking dan aan de eigenlijke camera's. De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft namelijk een nieuwe 50MP-telefotocamera met 5x zoom gekregen, terwijl de camera's van de Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus exact hetzelfde zijn. Vooral bij de Samsung Galaxy S24 Plus heb ik het moeilijk met deze camera's, want voor 1149 euro verwacht je meer dan dat.

Tijdens mijn review heb ik opvallend meer tijd besteed met de AI-fotobewerking dan met de eigenlijke camera's. Of je nu een Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus of Galaxy S24 Ultra gebruikt, de AI-tools zijn exact hetzelfde. Ze kunnen alle drie even goed foto's remasteren, voorwerpen verwijderen en verplaatsen in foto's, ontbrekende randen aanvullen en meer. De Samsung Galaxy S24 Ultra mag dan betere foto's nemen, maar dat maakt uiteindelijk weinig uit als je met behulp van AI de hele foto kan aanpassen.

Prioriteiten stellen

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Mijn voorkeur gaat zonder enige twijfel uit naar de Samsung Galaxy S24. Persoonlijk kies ik voor de versie met 256GB opslag in plaats van 128GB opslag, aangezien ik die ruimte ook echt nodig heb. In dat geval ben je geen 899 euro, maar 959 euro kwijt. Dat is alsnog een kleine 500 euro minder dan de adviesprijs van de Samsung Galaxy S24 Ultra met dezelfde hoeveelheid opslag.

Wat krijg je voor 500 euro minder? Een evenwaardig display, prestaties die goed genoeg zijn voor zware games, een batterij die het een hele dag volhoudt, drie camera's die voor mij voldoende veelzijdigheid bieden en natuurlijk een overdosis aan AI-functies. Voor mij is de belofte van zeven jaar software-updates geen doorslaggevende factor tegenover de vorige belofte van vier Android-updates en vijf jaar security-updates, aangezien ik waarschijnlijk toch na drie à vier jaar een nieuwe telefoon koop.

Waarom zou je dan wel de Samsung Galaxy S24 Ultra kopen? De hoofdcamera is aanzienlijk beter, de nieuwe telefotocamera zorgt ervoor dat je verder kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies en het scherm is groter. De titanium zijkanten en stevigere achterkant zijn voor mij niet belangrijk, aangezien ik toch een cover gebruik. De S Pen is eveneens een gimmick en er is wellicht een reden dat Samsung nog de enige is die een telefoon met ingebouwde stylus maakt. Voor sommigen is dit misschien de meerprijs waard, maar ik hoor niet bij die groep.