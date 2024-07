Deze Samsung Galaxy Watches krijgen de upgrade naar Wear OS 5

Samsung heeft een paar dagen geleden nog de nieuwe Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra onthuld en dit zijn de eerste smartwatches van het bedrijf die draaien op het nieuwe Wear OS 5. Het lijkt er echter op dat deze software nu ook al getest wordt op oudere Galaxy Watch-modellen.

Volgens Android Authority zijn er nieuwe bètaversies van One UI 6, Samsungs aangepaste versie van Wear OS 5, uitgerold naar de Galaxy Watch 6, de Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 4. Dat suggereert dus dat de horloges van 2021 en later de nieuwe update zullen ontvangen.

De verschillende variaties van deze smartwatches krijgen natuurlijk ook de update. Denk hierbij aan de Galaxy Watch 6 Classic en de Galaxy Watch 5 Pro. Alle Galaxy Watches die uitkwamen voor de Galaxy Watch 4 krijgen waarschijnlijk geen update naar Wear OS 5.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de bètatests zullen duren, maar we verwachten dat we niet heel lang meer hoeven te wachten op een officiële release voor de oudere apparaten. Helaas kunnen we hier in Nederland en België de bètaversies niet installeren, want daarvoor moet je niet alleen ingeschreven zijn via de Samsung Members-app, maar ook in de VS of in Zuid-Korea zijn.

Welke upgrades bevat Wear OS 5?

(Image credit: Future)

De Wear OS 5-update brengt helaas niet heel veel nieuwe features met zich mee. Natuurlijk bevat hij wel allerlei veiligheids-, stabilisatie- en optimalisatie-upgrades. Als je de mogelijkheid hebt om van je smartwatch van Wear OS 4 naar Wear OS 5 te updaten, dan is dat het toch zeker waard.

Een van de belangrijkste nieuwe features is een update voor de manier waarop de wijzerplaten in elkaar zitten. Er komt ondersteuning aan voor veel gecompliceerdere widgets en meer soorten data op het homescherm. Dit betekent dat je natuurlijk ook toegang krijgt tot een nieuwe selectie wijzerplaten.

De update bevat ook ondersteuning voor meer verschillende schermformaten en de software zou energie-efficiënter moeten worden, zodat het besturingssysteem minder veeleisend is. In theorie zou je dus ook iets meer batterijduur kunnen krijgen.

Google heeft een evenement gepland voor dinsdag 13 augustus en het zou kunnen dat we tijdens dat evenement meer te horen krijgen over de lancering van de volledige versie van Wear OS 5. Er is ook een redelijke grote kans dat de Pixel Watch 3 hier zal worden onthuld. Dat horloge zal dan waarschijnlijk ook op Wear OS 5 draaien.