Apple Watch 8 wordt mogelijk vergezeld door twee andere modellen

We zijn inmiddels gewend dat er ieder jaar een nieuwe Apple Watch verschijnt. Als we nieuwe geruchten mogen geloven, verschijnen dit jaar mogelijk drie nieuwe modellen.

Deze informatie is afkomstig van Mark Gurman, een vrij betrouwbaar leaker van Apple-informatie voor Bloomberg. In zijn Power On-nieuwsbrief stelt hij dat we naast de Apple Watch 8 ook een Apple Watch SE 2 mogen verwachten, samen met een Apple Watch die zich richt op gebruik bij extreme sporten.

Het is niet de eerste keer dat we informatie opvangen over deze wearables, en dat van meerdere bronnen. De kans is dus groot dat Gurman het bij het rechte eind heeft.

Hij stelt ook dat de smartwatches tegen het einde van het jaar verschijnen, wat vermoedelijk in september is naast de iPhone 14. Verder vermoedt Gurman dat er geen grote upgrades komen. De Apple Watch 7 was ook al geen grote verbetering ten opzichte van zijn voorganger.

Gurman beweert dat er dit jaar geen grote nieuwe gezondheidssensoren komen, op misschien een lichaamsthermometer na, waar al langere tijd geruchten over zijn. Hij lijkt er echter niet zeker van dat we die functies zullen zien verschijnen. Gurman suggereerde recent dat deze functie mogelijk zelfs in 2022 niet opduikt.

De wearables zullen echter wel 'grote updates voor activity tracking krijgen', net als snellere chips. Dat laatste mag zeker, omdat de chipset van de Apple Watch 7 bijna identiek is aan die van de Apple Watch 6.

Tot slot vermoedt Gurman dan de Apple Watch 3 dit jaar met pensioen gaat. Dat is momenteel de goedkoopste Apple Watch die je kan vinden, maar als we hem mogen geloven zal een ander model zijn plaats innemen. De Watch 3 gaat al wat jaartjes mee, dus het lijkt een logische zet van Apple. Toch is het nog vrij vroeg voor concrete voorspellingen.

Opinie: sterke concurrentie vraagt om sterke veranderingen

Als we Gurman mogen geloven, lijkt het alsof de Apple Watch 8 niet veel beter is dan de Apple Watch 7. En deze laatste was al slechts een marginale upgrade ten opzichte van de Apple Watch 6.

Dat is weinig verrassend, want de wearables van Apple zijn doorgaans de krachtigste en meest afgewerkte toestellen die je kan vinden. Dit jaar bestaat de kans echter dat Wear OS het vuur aan Apple's schenen legt.

Gezien de overstap die Samsung eind vorig jaar maakte naar Wear OS voor de Samsung Galaxy Watch 4-reeks, verwachten we dat er voor de bestaande en aankomende smartwatches een aangepaste Wear OS-ervaring aan zit te komen.

Daar komt dan ook nog eens de mogelijke release van de Pixel Watch bij, samen met de Samsung Galaxy Watch 5-reeks. Apple zal dus alles uit de kast moeten halen om zijn concurrenten voor te blijven.

Via Apple Insider