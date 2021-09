Apple Watch SE 2: releasedatum, prijs, nieuws, geruchten

Voor een smartwatch die mogelijk binnenkort verschijnt, hebben we nog zeer weinig over de Apple Watch SE 2 gehoord. Het is mogelijk dat de smartwatch naast de Apple Watch 7 en iPhone 13 in september verschijnt, maar het kan zomaar nog even duren voordat we de opvolger van de Apple Watch SE mogen verwachten.

De originele Apple Watch SE verscheen in 2020 en kwam toen redelijk als een verrassing. De SE is een betaalbare versie van de Apple Watch 6.

Omdat we nog weinig over de Apple Watch SE 2 hebben gehoord, is het niet zeker of de smartwatch in september verschijnt. Het is zelfs niet zeker of Apple überhaupt aan deze wearable werkt.

Als we ervan uitgaan dat de Apple Watch SE 2 in de maak is, is het goed mogelijk dat deze dit jaar verschijnt. Hieronder hebben we voorspellingen verzameld van een mogelijke lancering en de potentiële prijs. Daarnaast benoemen we een aantal verbeteringen die we hopen terug te zien.

Zodra er meer geruchten verschijnen, wordt dit artikel van een update voorzien. Keer daarom regelmatig terug als je op de hoogte wil blijven van de Apple Watch SE 2.

In het kort

Wat is het? De volgende betaalbare Apple Watch

De volgende betaalbare Apple Watch Wanneer verschijnt het? Mogelijk september

Mogelijk september Wat kost het? Minder dan de Apple Watch 7

Apple Watch SE 2: releasedatum en prijs

Er is momenteel geen duidelijk nieuws over de eventuele releasedatum van de Apple Watch SE 2. De originele Apple Watch SE werd aangekondigd op 15 september 2020. Het is daardoor mogelijk dat versie 2 dit jaar ook in september verschijnt. Dit zou betekenen dat de wearable gelijktijdig met de iPhone 13-reeks en de Apple Watch 7 uit de doeken wordt gedaan.

We hebben vernomen dat het volgende Apple Event plaatsvindt op 14 september. Het is mogelijk dat we de Watch SE 2 dan zullen zien, maar in 2020 hield de fabrikant een apart event voor andere tech-lanceringen dan zijn smartphone. 14 september is de datum dat de nieuwe iPhone vermoedelijk wordt onthuld.

Aan de andere kant heeft Apple slechts één Apple Watch SE-model uitgebracht. Er is dan ook geen zekerheid dat de Apple Watch SE dit jaar verschijnt.

Op het gebied van het prijspunt zijn er nog geen geruchten opgedoken. Aangezien de Apple Watch SE bij lancering begon bij een prijs van 299 euro, is het mogelijk dat de SE 2 een soortgelijk prijskaartje krijgt.

De Apple Watch SE. (Image credit: TechRadar)

Nieuws en leaks

Er zijn nog geen specifieke geruchten over de Apple Watch SE 2 de revue gepasseerd, maar Tim Cook heeft al over de toekomst van de Apple Watch gesproken in de Outside-podcast.

Cook stelt dat "er genoeg innovatie over is" voor het apparaat en suggereert dat je lichaam een stuk belangrijker is dan je auto, en je in voertuigen ook steeds meer sensoren bevatten.

Dit impliceert dat Apple nog meer wil focussen op gezondheid in fitness voor de aankomende Apple Watch-modellen. We verwachten dat de Apple Watch SE 2 hier ook onder valt.

Wat we willen zien

Er zijn een aantal verbeteringen die we graag terug zouden zien in de Apple Watch SE 2, waaronder het volgende:

1. Een always-on display

De Apple Watch SE. (Image credit: TechRadar)

De Apple Watch SE beschikt in vergelijking met de Apple Watch 6 niet over een always-on display. Uiteraard heeft Apple deze keuze gemaakt om de prijs van de Watch SE te drukken, maar tegen het eind van 2021 (of later) zouden we graag zien dat de Apple Watch SE 2 standaard over een always-on display beschikt.

2. Een langere batterijduur

De Apple Watch SE heeft een betere batterijduur dan veel andere Apple Watch-modellen, maar een hoop andere smartwatches bieden meer accusap dan anderhalve dag.

Vooral voor functies als slaaptracking is een langere batterijduur essentieel. WE hopen dan ook dat de Apple Watch SE 2 het minstens twee dagen kan volhouden. Idealiter zouden we zelfs een batterijduur van drie dagen zien.

3. Een lage prijs

Hoewel de Apple Watch SE in de markt is gezet als budgetoptie van de Apple Watch-reeks, is het zeker niet de goedkoopste optie op het gebied van smartwatches. Bovendien is de Apple Watch 3 uit 2017 nog altijd te koop, en die gaat voor een stuk minder over de toonbank. We zien dan ook graag dat de Apple Watch SE 2 de goedkoopste Apple Watch op de markt wordt.

4. Uitgebreid kleuraanbod

De Apple Watch SE is in weinig kleuren beschikbaar. (Image credit: TechRadar)

De Apple Watch SE is enkel beschikbaar in de kleuren goud, zilver en spacegrijs. Er is niets mis met deze kleuropties, maar we zouden graag een uitgebreider aanbod aan kleuren zien. We zouden graag iets opvallenders zien, zoals de rode kleur waarin de Apple Watch 6 in beschikbaar is.

Natuurlijk heb je meer kleurkeuze als het gaat om het bandje, maar we hebben het nu puur over de behuizing: we willen graag meer opties!

5. SpO2-meter

Naast het always-on display ontbreekt ook de SpO2-meter op de Apple Watch SE, terwijl deze wel op de duurdere Watch 6 te vinden is. We zouden graag het zuurstofgehalte van ons bloed kunnen meten met de Apple Watch SE 2.

Dit is namelijk een handige gezondheidsfunctie, hoewel het voor veel mensen geen belangrijke reden tot aankoop zal zijn. We zien de functie misschien wel graag terug, maar we begrijpen het ook als Apple de functie enkel voor de premium modellen behoudt.