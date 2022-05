Nieuwe Apple Watch SE 2-leak onthult specs, design en prijs

Voor fans van de Apple Watch is het een mooie tijd, er verschijnt veel nieuws over de nieuwe smartwatches van de techgigant. Na nieuwe informatie over de Apple Watch 8 zijn er nu ook geruchten verschenen over de meer betaalbare Apple Watch SE 2.

Het bericht komt van iDropNews en diens bronnen en het is het eerst grote informatielek wat we hebben gezien rondom deze wearable. Tot nu toe hebben we nog maar weinig gehoord over de opvolger van de Apple Watch SE uit 2020.

Het lijkt erop dat de Apple Watch SE 2 dezelfde S7-chip krijgt als de Apple Watch 7. Het huidige model wordt aangestuurd door de S5 van de Apple Watch 5, dus verwacht een flinke boost in prestaties.

Ook mogen we een always-on-display verwachten op de Apple Watch SE 2, alsmede verbeterde speakers en een elektronische hartslagmeter.

Design en prijs

Het design verandert naar verluidt helemaal niet. De 40mm en 44mm opties blijven hetzelfde, net als de rest van het uiterlijk. Dat is geen grote verassing. Het apparaat bestaat verder volledig uit aluminium.

Dan komen we bij het belangrijkste punt: de prijs. Volgens de bronnen van iDropNews krijgt de smartwatch een adviesprijs van 299 dollar in de Verenigde Staten (zo’n 283 euro). Hoe dit zal vertalen naar de Europese prijs is nog niet duidelijk. De huidige Apple Watch SE is voor 299 euro verkrijgbaar. Aangezien de Amerikaanse versie een prijsstijging heeft gehad van 279 naar 299 dollar, wordt het in de Benelux ook mogelijk duurder dan de voorganger.

Dit heeft blijkbaar te maken met inflatie, maar het hele punt van de SE-reeks, is dat het betaalbare alternatieven zijn voor vlaggenschip wearables. Het zou goed zijn voor Apple om het prijspunt zo laag mogelijk te houden.

Andere uitgelekte details zijn als volgt: de Apple Watch SE 2 heeft dezelfde batterijduur als zijn voorganger, dus 18 uur tussen oplaadbeurten door. Mogelijk heeft het ook dezelfde snellaadtechnologie als de Apple Watch 7. We verwachten dat de smartwatch in september op de markt komt, samen met de Apple Watch 8.