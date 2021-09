Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: wat zijn de verschillen?

Apple onthulde op 14 september tijdens zijn evenement de nieuwe Apple Watch 7. Renders die voorafgaand aan de release opdoken van allerlei drastisch andere ontwerpen bleken het niet bij het rechte eind te hebben. Ook al verschilt het nieuwe model niet zo veel van zijn voorganger, het gaat alsnog om een indrukwekkende upgrade.

Apple is erin geslaagd om het scherm een stuk groter te maken zonder dat de Apple Watch 7 er enorm uitziet. Hij laadt veel sneller en komt in enkele opvallende kleuren.

Het mooiste van dit alles? De Apple Watch 7 met dit extra grote scherm kost niet meer dan zijn voorganger. Je hoeft ook je bestaande Apple Watch-bandjes niet in de vuilnisbak te gooien, want deze blijven passen op het nieuwe model. Hieronder vind je de belangrijkste verschillen terug tussen deze smartwatch en de Apple Watch 6.

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: ontwerp en display

De Apple Watch 6 was een grote aanpassing aan de bekende Apple Watch, met een helderder always-on Retina-scherm en de keuze uit 40 mm of 44 mm cases. Hij is beschikbaar in drie metalen - aluminium, roestvrij staal en titanium. Het voegde bovendien blauw en rood toe aan de bestaande kleuren. Er was ook een nieuwe band, de Solo Loop.

Op vlak van ontwerp bleken de geruchten niet te kloppen: het radicale ontwerp dat veel mensen verwachtten voor de Apple Watch 7 haalde het uiteindelijke design niet. Het nieuwe model wijkt weinig af van zijn voorganger, maar is beschikbaar in de maten 41 mm en 45 mm. Door de randen te verkleinen tot slechts 1,7 mm stijgt de hoeveelheid beschikbaar scherm met 20 procent in vergelijking met de Series 6 en met 50 procent ten opzichte van de Apple Watch 3.

Dat houdt in dat er plaats is voor 50 procent meer tekst bij het lezen van je e-mails of tekstberichten. Je kunt zo dus meer informatie zien op je scherm. De nieuwe wijzerplaten maken daar goed gebruik van, met de dynamische Contour-plaat die in de hoeken verder loopt en de nieuwe Modular-plaat die je een goed zicht geeft over allerlei functies.

De Apple Watch 7 in verscheidene tinten. (Image credit: Apple)

De kristallen beschermlaag is opnieuw ontworpen om ze nog bestendiger te maken tegen barsten. Het display is helderder dan ooit, met 70 procent meer helderheid. Bovenop de waterdichtheid tot 50 meter (die ook in de Apple Watch 6 zat), komt de Apple Watch 7 nu ook met een IP6X-certificering voor stofbestendigheid.

We vragen ons ook af of het nieuwe, sterkere kristal en de stofbestendigheid iets te maken hebben met de geruchten rond een 'Explorer Edition' die ontworpen is voor outdoor sporten. Volgens Bloomberg komt er nog zo'n soort smartwatch, maar niet voor 2022.

Er zijn nu vijf beschikbare kleuren voor de aluminium versie: Middernacht, Sterrenlicht, Groen, Blauw en PRODUCT(RED). De roestvrij stalen modellen komen in het zilver, grafiet of goud. Er is ook een nieuwe Nike-sportloop en enkele nieuwe Hermès-bandjes voor mensen die het geld hebben liggen. Alle modellen zijn ook compatibel met bestaande Apple Watch-bandjes.

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: fitness en functies

De Apple Watch 6 kwam met ECG, oximeter, slaaptracking en integratie met de Fitness Plus-dienst van Apple. Het introduceerde ook Family Setup voor GPS+Cellular-modellen, wat het makkelijker maakt om de smartwatches van jongere familieleden te beheren.

Er zitten geen grote nieuwe sensoren in de Apple Watch 7, maar er is wel een nieuwe valdetectie voor fietsers en een verbeterd algoritme om je fietsroutes met een e-bike te volgen.

Het grotere display zorgt er ook voor dat je een volledig toetsenbord op je scherm krijgt waarmee je kan typen of swipen. Het toetsenbord maakt gebruik van machine learning om te voorspellen wat je zal typen.

De Apple Watch 6 is bijna even goed voor fitness. (Image credit: Future)

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: software, prestaties en batterij

De Apple Watch 6 draait momenteel op watchOS 7, maar is bij de release op 20 september te upgraden naar dezelfde watchOS 8 als die van de Apple Watch 7. De batterij zou 18 uur meegaan bij 'normaal' dagelijks gebruik.

De Apple Watch 6 beschikt over een Apple S6-chipset, een dual-core processor gebaseerd op de A13 Bionic van de iPhone 11, Apple's W1 draadloze chip en U1 ultra-wideband processor. Het kwam ook met Bluetooth 5.0 en dual-band Wi-Fi tot 802.11n, en het cellular model heeft 4G LTE.

Apple heeft nog geen details vrijgegeven over de processor en interne hardware van de Apple Watch 7, maar de nadruk lijkt dit jaar eerder bij energiezuinigheid te liggen in plaats van pure kracht.

De batterijduur van de Apple Watch 7 bedraagt volgens Apple ook 18 uur, maar zou wel tot 33 procent sneller opladen, en dat dankzij een nieuwe USB-C-lader. Na acht minuten laden heb je genoeg accusap voor acht uur aan slaaptracking.

De Apple Watch 7 laadt snel op (Image credit: Apple)

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: prijs

De Apple Watch 6-reeks startte bij 429 euro (399 dollar) voor de aluminium versie, maar de prijs steeg voor de roestvrij stalen en titanium varianten (die in de Benelux niet verkocht worden). Bepaalde combinaties van cases en bandjes werden ook al snel duurder, voornamelijk de Hermès-edities.

De Apple Watch 7 start ook bij 399 dollar, de cellular-versie kost 499 dollar. Vooralsnog zijn er geen Europese prijzen bekend. We vermoeden dat ze niet veel zullen verschillen van de prijzen van de Apple Watch 6.

Het ziet er ook naar uit dat de vermeende problemen met de displays inderdaad een impact hebben gehad op de Apple Watch 7. De iPhone 13-reeks verschijnt een week na de lancering, maar voor de Apple Watch 7 zullen we nog moeten wachten tot ergens in de 'herfst'.

Zodra de Apple Watch 7 in de winkelrekken verschijnt, zal de Apple Watch-reeks bestaan uit drie modellen: de Apple Watch SE, de Apple Watch 3 en Apple Watch 7. Als je met de Apple Watch 6 aan de slag wil, zal je hem snel moeten kopen of via een derde partij op de kop moeten tikken.

De Apple Watch 7 lijkt de logische keuze. (Image credit: Apple)

In het kort

Er zijn weinig functies of nieuwigheden waardoor huidige eigenaars van de Apple Watch 6 met hun bankpas naar de winkel moeten lopen voor een upgrade, maar het staat ook wel buiten kijf dat de Apple Watch 7 het meest aantrekkelijke model is van de hele reeks. Het is handiger, heeft een groter scherm en laadt sneller op dan al zijn voorgangers.

De Apple Watch-reeks heeft een hele weg afgelegd en levert nu een product dat misschien niet enorm spannend is, maar wel heel verfijnd en afgewerkt aanvoelt.

De Apple Watch 7 ziet er niet dramatisch anders uit ten opzichte van de eerdere toestellen, maar als je ze naast elkaar legt, voelt het wel merkbaar soepeler en eleganter aan. De smallere randen vormen hetzelfde verschil voor de Apple Watch 7 als de dunnere randen van de iPhone 13 in vergelijking met de eerdere iPhones.

Op vlak van specs en ontwerp denken we dat - als je nog geen Apple Watch 6 hebt tenminste - je wel fan zal worden van de Apple Watch 7.