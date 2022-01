Apple Watch 8 komt mogelijk toch zonder glucosemeter

We hebben hoge verwachtingen voor de Apple Watch 8, maar als we van de nieuwe informatie mogen uitgaan, dan ziet het ernaar uit dat het aankomende model van de smartwatch niet zoveel extra nieuwe sensoren zal bevatten. Als dat klopt, dan zal dat zeer teleurstellend nieuws zijn voor zij die hopen dat de next-gen Apple Watch in staat zal zijn om jouw bloeddruk, bloedsuikerspiegel en zelfs alcohol-waarden op te volgen.

In zijn nieuwste PowerOn-nieuwsbrief geeft Mark Gurman, de Apple-expert van Bloomberg, zijn voorspellingen voor het komende jaar, voorzien van een beetje insider-informatie her en der. Het leest echter zeer ontnuchterend voor iedereen die op een herwerking van de Apple Watch in 2022 zit te wachten.

Gurman suggereert dat de nieuwe smartwatch zelfs niet in staat zal zijn om de temperatuur van jouw huid op te meten, wat andere toestellen van Fitbit en Garmin bijvoorbeeld al jaren kunnen.

"Lichaamstemperatuur stond op de roadmap van dit jaar, maar de geruchten daarrond zijn recent op een laag pitje komen te staan", aldus Gurman. "Bloeddruk zal er pas over minstens twee tot drie jaar zijn, en ik zou niet verbaasd zijn dat het meten van jouw bloedsuikerspiegel pas later in de tweede helft van het decennium komt."

Een voorproefje

Apple heeft zelf nog niet gesuggereerd dat deze functies aanwezig zullen zijn. De beweringen rond hun vermeende aanwezigheid komen van een combinatie van ingediende patenten, onderzoeken bij gebruikers van de Apple Watch en nieuws van bedrijven die Apple voorzien van componenten.

Vorig onthulde Rockley Photonics, een van de leveranciers van Apple, bijvoorbeeld dat een 'draagbaar ziekenhuis' had ontwikkeld dat in staat zou zijn om gegevens te verzamelen waaronder lichaamstemperatuur, bloeddruk, hydratatie en alcohol- en bloedsuikerspiegel-niveau's. En dat allemaal op een niet-invasieve manier.

Rockley Photonics heeft een sensorenbunder ontwikkeld die allerlei gegevens kan verzamelen op een niet-invasieve manier. Verwacht het maar niet in de Apple Watch 8. (Image credit: Rockley Photonics)

De hardware en software zien er veelbelovend uit, en Rockley wil zich richten op consumenten-wearables, maar het toestel is nog steeds bezig met klinische testen. Het zou tevens afhankelijk zijn van cloud computing om alle verzamelde data te verwerken, wat mogelijk voor privacy-problemen kan zorgen bij Apple.

Vorig jaar lagen de verwachtingen voor de Apple Watch 7 hoog. Het zou een grote upgrade zijn ten opzichte van zijn voorganger, maar bij zijn onthulling bleek het slechts een bescheiden opstapje. De twee grootste veranderingen waren een lichtjes groter scherm en een sterkere lens om het te beschermen. Misschien moeten we onze verwachtingen voor het komende model ook maar temperen.

Een stevigere Apple Watch voor ruige sportactiviteiten zouden geen grote game-changer zijn op gebied van biometrische eigenschappen, maar het lijkt ons iets realistischer om plots te zien opduiken.

Analyse: het bijstellen van verwachtingen

Waarom worden deze biometrische sensoren steeds opgeschoven? We weten dat het mogelijk is om de temperatuur van jouw huid te meten, maar Apple heeft er mogelijk voor gekozen om dit nog even niet te implementeren tot het deze data in de juiste context kan plaatsen die bruikbaar is voor de gebruiker. Het meten van de temperatuur van jouw huid wil op zichzelf niet veel zeggen, en ze kan door veel verschillende factoren worden beïnvloedt. Het bedrijf kan dus hebben beslist om meer tijd te willen steken in de analyse en presentatie van de resultaten.

De afwezigheid van een bloeddruk- en suikerspiegelsensor zou geen grote verrassing zijn. Veel recente smartwatches, waaronder de Samsung Galaxy Watch 4, kunnen een schatting maken van jouw bloeddruk aan de hand van data die ze met hun optische hartslagsensor kunnen verzamelen. Het is niet zo eenvoudig als het klinkt, en vraagt om een regelmatige kalibratie met een gewone bloeddrukmeter om bruikbaar te zijn.

Deze smartwatches zijn ook geen medische toestellen, dus ze zullen niet snel een volwaardige vervanger zijn voor de conventionele bloeddrukmeters voor mensen met hypertensie.

Het niet-invasief meten van je bloedsuikerspiegel of de alcoholwaarden in je bloed zullen nog langer op zich laten wachten. Het biometrics-bedrijf Abbott produceert draagbare sensoren voor mensen met diabetes die veranderingen in de bloedsuikerspiegel kunnen meten en dit doorsturen naar een mobiele app. Het is handiger dan een bloedtest waarbij er een bloedstaal genomen moet worden, en het stelt je in staat om meerdere metingen over een lange periode te maken. De sensor bevindt zich echter wel net onder jouw huid, en dat is iets dat noch praktisch, noch wenselijk is voor een smartwatch.

Abbott produceert ook een niet-medische glucosesensor die atleten helpt bij het optimaliseren van hun bijtank-strategieën tijdens wedstrijden. Op CES 2022 onthulde het bedrijf zijn plannen voor een reeks kleefbare patches die mensen in staat stellen om bepaalde factoren op te volgen, waaronder ketonen, lactaten en de alcoholwaarden. Deze vertrouwen echter wel weer op een onderhuidse sensor. Zelfs als dat niet het geval was, dan nog zijn ze misschien niet universeel aantrekkelijk genoeg om ooit in een smartwatch te verschijnen.