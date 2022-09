Apple onthult drie nieuwe smartwatches: Apple Watch 8, Apple Watch Ultra en Apple Watch SE 2

Apple heeft duidelijk niet stilgezeten het voorbije jaar. Tijdens het Far Out event heeft het niet alleen de iPhone 14-reeks onthuld, maar ook de Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 en Apple Watch Ultra.

Apple Watch 8: kleine upgrades

Net zoals elk jaar zijn de upgrades van de Apple Watch 8 tegenover zijn voorganger niet enorm. Ook het design blijft behouden, waardoor de Apple Watch 8 sterk lijkt op zijn voorgangers.

Een belangrijke nieuwe feature van dit jaar is een temperatuursensor, voornamelijk gericht op de gezondheid van vrouwen. Dit helpt de Apple Watch 8 bij het nauwkeuriger tracken van de menstruatiecyclus, een optie die al drie jaar geleden is geïntroduceerd. De nieuwe sensor kan temperatuurwijzigingen tot 0,1 °C opmerkingen en zorgt ervoor dat je een retrospectief overzicht krijgen van je vorige cyclus.

Apple benadrukt dat alle data die je Apple Watch 8 bevat, sterk beveiligd is. Zelfs Apple kan deze informatie niet raadplegen tenzij jij hen eerst toestemming geeft.

(Image credit: Apple)

Crashdetectie is een tweede nieuwe feature waarmee de Apple Watch 8 kan opmerken of je bij een zwaar verkeersongeval betrokken bent. De Apple Watch 8 kan daardoor meteen de hulpdiensten contacteren, ook wanneer je niet meer bij bewustzijn bent.

Ook hier benadrukt Apple de beveiliging van de data die crashdetectie nodig heeft. Deze data wordt namelijk allemaal lokaal opgeslagen op de Apple Watch 8 en vervolgens automatisch verwijdert.

(Image credit: Apple)

De standaard batterijduur blijft 18 uur, maar Apple heeft nu een Low-Power Mode toegevoegd. De meest essentiële, levensreddende features zullen beschikbaar blijven zodat je je altijd veilig voelt. Deze modus zal tevens beschikbaar zijn op de Apple Watch 4 en later bij de volgende update naar WatchOS9. Er wordt echter niet vermeld hoeveel batterij er bespaard zal worden.

Er zijn twee versies beschikbaar, eentje met een aluminium afwerking en eentje met een roestvrij stalen afwerking.

De kleuren van de aluminium versie zijn Midnight, Starlight, Silver en Product(RED). De roestvrij stalen versie is beschikbaar in Silver, Gold en Graphite.

Je kan de Apple Watch 8 nu al bestellen en op vrijdag 16 september ligt hij in de winkel. In Nederland en België betaal je 499 euro voor de Watch 8. Het kan zo duur worden als je zelf wilt als je voor een van de vele exorbitante kastjes kiest. Denk hierbij aan een kast van goudkleurig roestvrijstaal voor 899 euro.

Apple Watch SE 2: goedkoper alternatief

(Image credit: Apple)

De Apple Watch SE 2 volgt daarnaast de originele Watch SE uit 2020 op. Hij bevat dezelfde nieuwe chip als de Watch 8, maar zit in de behuizing van de Apple Watch 6.

Je krijgt hier een gelijkaardige nieuwe set features als op de Apple Watch 8, waaronder crashdetectie. Nauwkeurigere menstruatiecyclus tracking is niet aanwezig vanwege het gebrek aan de nieuwe temperatuur sensor.

De Apple Watch SE is een stuk goedkoper dan de Apple Watch 8. In Nederland en België betaal je namelijk 299 euro voor de Watch SE, en voor het duurste kastje betaal je slechts 50 euro meer.

Apple Watch Ultra

(Image credit: Apple)

We zien nu voor het eerst een Apple Watch die meer weg heeft van een echt sporthorloge en die gaat door het leven als de Apple Watch Ultra. De Apple Watch Ultra heeft een robuuster ontwerp en een groter display van bijna 2 inch (49mm).

Verder heeft de Apple Watch Ultra een langere batterijduur van 36 uur, waardoor hij bijna twee dagen mee kan op een lading. Je kan zelfs tot 60 uur batterij halen, maar die feature wordt pas mogelijk na een software-update in het najaar. Dat is handig voor avonturiers die een langere trip willen doen in de natuur waarbij ze tussendoor niet kunnen opladen.

De Apple Watch Ultra heeft bovendien een nieuwe, multifunctionele actieknop die ook met handschoenen. Je kan de knop voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder het starten en beëindigen van een workout. Ook zijn er nieuwe horlogebandjes die ontworpen zijn om langere tijd te dragen zonder zweterig te worden.

(Image credit: Apple)

Het kompas is opnieuw ontworpen om beter te werken in de natuur en er is een ingebouwde Backtrack Modus. Die schakelt zichzelf automatisch in en kan je terug naar het beginpunt van je route sturen zonder verbonden te zijn met je iPhone of het internet.

Daar stopt het niet, want de Apple Watch Ultra is er ook voor duikers. Hij is ontworpen volgens EN13319, de standaard voor duikcomputers, en is daarmee geschikt voor gebruik onderwater. Er komt ook de nieuwe Oceanic+ app om je duikavonturen nauwkeurig op te volgen.

Tot slot kan je de Apple Watch Ultra vandaag al bestellen en op 23 september ligt hij in de winkel. Voor de Apple Watch Ultra betaal je 999 euro in Nederland en België.