Gelekte video van Samsung Galaxy S25 Edge onthult meer info over design en specs

De Samsung Galaxy S25-serie heeft over het algemeen een goede indruk op ons achtergelaten. Er ontbreekt momenteel wel nog één model en dat is de vrij mysterieuze Samsung Galaxy S25 Edge. Die is nu kort opgedoken in een video.

De video is inmiddels verwijderd, maar niet voordat SamMobile, leaker @MaxJmb en anderen hem konden zien. Het ontwerp komt precies overeen met dat van de dummy units die Samsung vorige maand liet zien tijdens Galaxy Unpacked.

Het korte filmpje toonde een app met de specificaties van de Samsung Galaxy S25 Edge. Het lijkt erop dat de telefoon een Qualcomm Snapdragon 8 Elite chipset, 12GB RAM, 256GB opslagruimte en een 4.000mAh-batterij heeft. Het is niet duidelijk of er nog varianten met meer (of minder) opslagruimte zullen zijn.

De informatie over de camera's is daarentegen verwarrend. In de specificaties worden drie 12MP-camera's vermeld. Deze apps maken echter vaker fouten bij de cameraresoluties en het zou onverwacht zijn als Samsung plots kiest voor een 12MP-hoofdcamera, terwijl de andere Galaxy S25-toestellen een 50MP-camera of 200MP-camera hebben. Het is dus alsnog mogelijk dat de Samsung Galaxy S25 Edge is uitgerust met de 200MP-camera van de Galaxy S25 Ultra.

Dunner dan dun

First hands-on of the upcoming Samsung Galaxy S25 Edge! Via. https://t.co/OlsSIonT7G pic.twitter.com/mtL7xvCeTpFebruary 22, 2025

Op basis van wat we tot nu toe weten, lijkt het duidelijk dat de dunne vormfactor van dit toestel een van de belangrijkste verkoopargumenten zal zijn. Het toestel ziet er zeker dun uit, maar hoe dun is hij precies? Er wordt gesproken over een dikte van 6,3 mm (zonder het camerablok) en dat zou nog eens bijna 1 mm dunner zijn dan de standaard Galaxy S25 van 7,2 mm dik.

Natuurlijk betekent dit dat er minder ruimte is voor andere onderdelen, zoals camera's, koelsystemen en batterijen. Het zal interessant zijn om te zien welke afwegingen er worden gemaakt voor de Galaxy S25 Edge, wanneer hij eindelijk in de verkoop gaat.

Dat zou ergens later dit jaar moeten zijn. In de tussentijd lijken dunne telefoons in opmars te zijn. Oppo onthulde bijvoorbeeld 's werelds dunste vouwbare telefoon, terwijl Apple volgens geruchten druk bezig is met de iPhone 17 Air.