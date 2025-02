Garmin Venu 3 en vivoactive 5 ontvangen eindelijk deze basisfunctie via een software-update

Een nieuwe software-update voor twee Garmin-horloges voegt eindelijk ondersteuning voor wachtwoorden toe, samen met andere belangrijke verbeteringen. Softwareversie 13.17 voor de Venu 3 en vivoactive 5 is de afgelopen dagen uitgerold. De systeemupdate zou overal beschikbaar moeten zijn en introduceert drie belangrijke upgrades.

Naast ondersteuning voor Garmins nieuwste Connect IQ-apps, wijzerplaten en datavelden, voegt de nieuwe update ondersteuning toe voor de Garmin HRM 200 hartslagmeter. Er is ook een upgrade voor de Body Battery die de nauwkeurigheid verbetert voor gebruikers die meerdere toestellen hebben, zodat je een totale Body Battery-score krijgt van al je verschillende Garmins. Tot slot ondersteunen de Garmin Venu 3 en vivoactive 5 nu wachtwoorden voor extra beveiliging.

Garmin heeft eindelijk wachtwoorden

(Image credit: Future)

Als gebruiker van een Samsung Galaxy Watch6 was ik verbaasd dat deze functie gewoon niet aanwezig was op Garmin-horloges. Bij horloges met Wear OS, zoals de Galaxy en Pixel Watches, wordt de wachtwoordbeveiliging automatisch ingeschakeld als je een betaalmethode koppelt aan het horloge. Als je het horloge dan uit doet, moet je eerst je wachtwoord (pincode of patroon) invoeren voor je het kan gebruiken. Op die manier kan niemand met je horloge betalen als het gestolen wordt of je het ergens vergeet.

Garmin brengt deze functie ook naar de Fenix 8, Enduro 3 en Forerunners (165, 255, 265, 955 en 965). Aangezien al deze horloges ook Garmin Pay ondersteunen, is extra beveiliging zeker welkom. Gebruikers die dit misten, kunnen de functie nu gebruiken op zowel de Venu 3 als de vivoactive 5. Als de update nog niet automatisch geïnstalleerd is, ga dan in de systeeminstellingen naar het menu voor software-updates en controleer handmatig op nieuwe updates.