De Garmin Venu 3 is een krachtige alledaagse tracker met een prachtig scherm en veel verschillende opties voor sporttracking. Dankzij het mooie AMOLED-display, plus de speakers en microfoon, is het een erg interactief horloge dat je toegang geeft tot dingen zoals begeleiding via meditatie, tracking voor rolstoelgebruikers, visuele meldingen voor wanneer je deurbel wordt ingedrukt en natuurlijk de gebruikelijke slaaptracking en -begeleiding. Dit is zeker geen goedkoop horloge, maar hij kan zijn hoge prijs wel verantwoorden met alles wat hij kan.

Garmin Venu 3: review in een notendop

De Garmin Venu 3 is het derde model in een reeks van horloges en het is dan ook de beste Venu tot nu toe. Sterker nog, dit is een van de beste Garmin-horloges tot nu toe.

Net als de voorgaande Venu-modellen biedt ook dit horloge weer een hele goede balans tussen smartwatch en gezondheidstracker. De Garmin Venu 3 ziet er prachtig uit met zijn kleurrijke AMOLED-scherm en weet zelfs goed te concurreren met de beste Apple Watches. In tegenstelling tot Apple Watches, die meestal maar ongeveer 18 tot 36 uur meegaan op een volle batterij, kan deze smartwatch tot twee weken lang meegaan.

Wat je hier niet krijgt, zijn een aantal van de meer premium hardloopfeatures zoals de 'Training Readiness'-score of de 'Race Predictor'. Dat zijn features die je bijvoorbeeld wel terugvindt op de Garmin Forerunner 265. Je krijgt gelukkig wel toegang tot geavanceerde slaaptracking en suggesties, een avondrapport, unieke trainingsstatistieken voor mensen in een rolstoelen en nog veel meer features waarmee je meer inzicht in je gezondheid krijgt.

Dit horloge beschikt ook nog over een speaker en een microfoon en dat betekent dat je vanaf je pols telefoontjes kan aannemen die binnenkomen op je verbonden telefoon. Dit betekent ook dat de meditatietraining meeslepender is dankzij audiobegeleiding, muziek en nog meer aspecten die de speaker gebruiken.

Dit is over het algemeen dus wel een vrij duur horloge, voor een Garmin zonder premium trainingsfeatures, maar hij weet wel veel verschillende smartwatch-features te bieden, zoals gps-tracking, offline naar Spotify luisteren en contactloos betalen.

Garmin Venu 3 review: specs

Swipe to scroll horizontally Model Garmin Venu 3 Prijs 549,99 euro (499,99 euro voor de Venu 3S) Afmetingen 45 x 45 x 12 mm Gewicht 46 gram Case/bezel Met vezels versterkte polymeer case, roestvrijstalen bezel Display 454 x 454 1,4-inch AMOLED-touchscreen Gps GPS, GLONASS, GALILEO Batterij 14 dagen in horlogemodus, 26 uur met alleen GPS, 11 uur met GPS + muziek Connectiviteit Bluetooth, ANT+, wifi Waterproof? Ja, 5ATM

Garmin Venu 3 review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Adviesprijs van 549,99 euro voor de Venu 3 en 499,99 euro voor de Venu 3S

Duur vergeleken met andere Garmin-horloges en concurrenten

Beschikbaar sinds augustus 2023

De Garmin Venu 3 heeft een relatief hoge prijs vergeleken met andere Garmin-horloges en concurrenten zoals de Samsung Galaxy Watch 6. Tegelijkertijd kost hij maar iets meer dan een Apple Watch en kan hij een beetje van alles (en doet hij dit alles ook erg goed). De Venu 3 ziet er daarnaast ook nog eens heel premium uit.

We hebben hier dus te maken met een horloge van 549,99 euro (of 499,99 euro voor de kleinere Venu 3S). Dat is een hogere prijs dan de meeste smartwatches hebben, maar je krijgt wel waar voor je geld.

Natuurlijk zijn dit ook nog de lanceringsprijzen. We verwachten dat deze prijzen nog wel zullen dalen naarmate de Venu 3 wat langer uit is. Er zijn vrij vaak goede deals te vinden voor Garmin-horloges, dus bij de Garmin Venu 3 zal dat op een gegeven moment waarschijnlijk ook het geval zijn.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Garmin Venu 3 review: design en display

(Image credit: Future)

1,4-inch AMOLED-display

Roestvrijstalen bezel

Comfortabele siliconen bandje, 'QuickFit'-compatibel

De Garmin Venu 3 is een aantrekkelijke smartwatch die je ook nog eens kan gebruiken als een activity tracker en gewoon als een stijlvol accessoire. Het siliconen bandje is comfortabel, waterproof en heeft een minimalistisch design. Zijn roestvrijstalen bezel geeft hem ook een premium afwerking en dat wil nog wel eens missen op andere smartwatches met gebogen schermen, zoals de Apple Watches en de Google Pixel Watch 2.

Je ziet de kwaliteit van het scherm pas echt wanneer het scherm oplicht. Dit horloge heeft een prachtig 1,4-inch AMOLED-display met een hoge resolutie van 454 x 454 pixels. Dit superheldere en kleurrijke scherm zorgt ervoor dat al je statistieken duidelijk en op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd. Het maakt daarbij gelukkig ook niet uit met wat voor verlichting je te maken hebt in je omgeving. Hij is fel genoeg om in direct zonlicht te kunnen aflezen.

De Venu 3 werkt heel fijn met zijn touchscreen die het scrollen door menu's heel gemakkelijk maakt. Wanneer je door de menu's scrolt zijn er overigens ook mooie grafische overgangen te zien en daardoor voelt navigeren door het horloge ook extra intuïtief. Het scherm wordt beschermd voor krassen door Corning Gorilla Glass 3 en dat glas deed ook goed zijn werk tijdens onze hardhandige tests. De waterbestendigheid tot 50 meter is ook geruststellend. Dit betekent namelijk dat je hem vrijwel overal kan gebruiken, ook onderwater. Daarnaast is hij ook stofbestendig.

Er zijn drie knoppen aanwezig voor interacties in de verschillende menu's en die knoppen worden goed gebruikt. Als je bijvoorbeeld een workout wil verwijderen, tik je in de eerste instantie gewoon op het rode kruisje op het scherm, maar vervolgens moet je het bevestigen met een van de knoppen.

De Venu 3 is beschikbaar in twee formaten: 41 mm (dit model heet de Venu 3S) en 45 mm (de standaard Venu 3). Bij de Venu 3 kan je kiezen een aantal kleurvarianten, namelijk wit, zwart of zwart met een leren bandje. Als je voor de Venu 3S kiest, dan zijn er nog meer kleuren beschikbaar, waaronder 'soft gold', 'rose pink', 'sage gray' en een aantal anderen.

Design en display score: 5/5

Garmin Venu 3 review: features

(Image credit: Future)

Vooraf geïnstalleerde content voor begeleide meditatie

Specifieke tracking voor rolstoelgebruikers

Slimmere slaaptracking

De Garmin Venu 3 zit vol met features voor gezondheids-, alledaagse en fitnesstracking. Daarnaast biedt dit horloge ook nog meen aantal erg handige smartwatch-apps aan via de Connect IQ-store. Eén opvallende feature was het feit dat dit AMOLED-scherm een screenshot van de camera van je Ring-deurbel kan weergeven wanneer je deurbel wordt ingedrukt (als je het horloge linkt aan je Ring-app).

De terugkeer van de speaker en microfoon die we ook op de Venu 2 zagen, betekent dat je weer audiomeldingen kan ontvangen en dat je ook kan bellen via het horloge. De Venu 3 is helaas niet geavanceerd genoeg om je bijvoorbeeld ook nog terug te laten praten via je Ring-deurbel. Het is ook niet echt een verrassing dat veel van de apps van derden hier niet zo goed werken als op andere platforms. Garmin heeft zich nooit heel erg op de apps gefocust, maar vooral op fitnesstracking en daar is dit horloge zeker geschikt voor.

Je kan hier een groot aanbid aan tracking- en trainingsopties terugvinden, waaronder hartslagtracking gedurende de hele dag, diepe slaaptracking met begeleiding, stressscores, HRV-metingen, ademhalingstracking en nog veel meer. Dit alles zorgt ervoor dat je een heel goed overkoepelend overzicht krijgt van je gezondheid. Zoals we inmiddels ook wel verwachten bij een goed Garmin-horloge, kan je ook weer vrijwel elke soort (sport)activiteit tracken, waaronder zwemmen en golfen. Garmin biedt een specifieke Garmin Golf-app aan die je op je telefoon kan downloaden en kan synchroniseren met de Venu 3. Garmin maakt dan ook een aantal van de beste golfhorloges die je vandaag de dag kan kopen en het is mooi om te zien dat sommige van die features ook op dit horloge beschikbaar zijn gemaakt.

Het is het ook waard om de meditatiecontent even te benoemen, want deze is speciaal ontworpen voor dit horloge. Je krijgt namelijk audio- en visuele begeleiding, zonder dat je de Venu daarvoor moet verbinden met een koptelefoon of oortjes. Je kan bij meditaties met begeleiding je ademhaling en hartslag de hele tijd in de gaten houden en dus meteen de effecten van het mediteren zien.

De speciale tracking voor rolstoelgebruikers is ook een fantastische optie. Je kan meteen bij het instellen die modus selecteren. Het horloge kan vervolgens tracken hoe vaak je jezelf vooruit duwt en er is ook tracking beschikbaar voor een selectie van verschillende specifieke rolstoelsporten.

Verder krijg je toegang tot een selectie van handige, alledaagse smartwatch-features, zoals contactloze betalingen, het koppelen van Bluetooth-koptelefoons, offline Spotify-afspeellijsten en een handige zaklampmodus die echt handig is wanneer je iets in het donker moet vinden.

Features score: 5/5

Garmin Venu 3 review: prestaties

(Image credit: Future)

Accurate hartslagdata

Geweldige slaapondersteuning

Nog steeds last van de gebruikelijke Garmin-problemen bij het instellen

De Garmin Venu 3 presteerde heel erg goed in de praktijk, zoals we gewend zijn van de meeste Garmins die je momenteel kan kopen. Dit betekent dat hij vrijwel zonder fouten je precieze gps-locatie kan vinden, snel reageert en accurate metingen doet. De hartslagdata was zelfs enorm accuraat vergeleken met een losse hartslagband die je om je borst kan doen. Dat soort accessoires leveren vaak accuratere metingen dan smartwatches en activity trackers.

Wat de Venu 3 pas echt speciaal maakt, is hoe al deze data wordt gebruikt. Slaaptracking is hier bijvoorbeeld veel geavanceerder dan in veel van de Garmin-horloges die zich meer op sport focussen. Dit horloge biest je niet alleen een ochtendrapport over hoe je hebt geslapen en hersteld, maar ook een avondrapport met tips voor hoe je een zo goed mogelijke nachtrust kan krijgen. Hij kijkt dus heel goed naar je gewoonten en past zijn aanbevelingen daarop aan. Hierdoor kan de Venu 3 heel erg behulpzaam zijn als je een gewoonte wil veranderen. Er is zelfs voor het eerst een 'dutjesdetectie'. Als je dit horloge om doet, kan je even een 'power nap' doen en wordt er ook nog rekening gehouden met de aanbevolen slaapduur voor de aankomende nacht.

Het was verfrissend om te zien dat de speaker en microfoon niet gewoon een gimmick waren, maar dat ze ook echt handig zijn. De speaker klinkt helder genoeg voor het volgen van begeleide meditaties, het telefoneren via het horloge en zelfs het luisteren naar een beetje muziek hier en daar. De microfoon werkte overigens ook goed tijdens onze tests.

Waarom zou je dan eigenlijk nog een specifiek sporthorloge kopen in plaats van dit horloge? Hoewel de Venu 3 heel veel sporten kan tracken (meer dan 30), doet hij dat niet op zo'n gedetailleerde manier als sommige specifieke sporthorloges (of andere sporttrackers). Bij het hardlopen houdt de Venu 3 bijvoorbeeld wel je snelheid, tempo en hartslag bij, en hij biedt zelfs kaarten aan, maar je krijgt geen complexere metingen te zien van bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd dat je voeten contact met de grond maakten of voorspellingen voor hoe lang je over een bepaalde race zal doen. Dit zijn dingen die je alleen op de beste sporthorloges terugvindt.

We zouden de Venu 3 voor dit onderdeel vijf sterren hebben gegeven als het verbindingsproces met je telefoon en het instelproces niet zo verschrikkelijk waren. We hebben inmiddels al veel ervaring met het reviewen van Garmins en we hebben daarbij vaak Android-telefoons gebruikt om de horloges mee te verbinden. Helaas is dit altijd al een probleem geweest. Bij de Forerunner 965 review ging het instellen zo probleemloos dat we dachten dat Garmin de problemen had opgelost. Helaas was het verbinden met de Venu 3 allesbehalve probleemloos. Het proces vereiste dingen zoals het herstarten van de telefoon, het horloge en de app en zelfs het terugzetten naar fabrieksinstellingen. Misschien (hopelijk) is het geen probleem op jouw telefoon, maar dit is een trend bij Garmin-apparaten die we wel moeten benoemen.

Prestaties score: 4/5

Moet je de Garmin Venu 3 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Hoge prijs, maar je krijgt wel waar voor je geld. 4/5 Design en display Prachtig AMOLED-scherm. 5/5 Features Heel breed aanbod aan features. 5/5 Prestaties Geweldige prestaties, behalve bij het instellen. 4/5

Koop hem als...

Je een horloge met een prachtig scherm wil Het AMOLED-scherm is een genot om naar te kijken bij alles wat je doet op dit horloge. Hij is ook nog eens enorm helder onder allerlei omstandigheden.

Je slimme slaaptracking wil Dit is een van de meest uitgebreide slaaptrackers en -adviseurs die Garmin te bieden heeft en dus ook een van de beste in het algemeen.

Koop hem niet als...

Je vooral gefocust bent op hardlopen Dit horloge zal je hardloopsessies wel bijhouden, maar hij biest niet het soort diepgaande metingen waarmee specifieke sporthorloges je kunnen helpen.

Je een wat strakker budget hebt Dit is een erg duur horloge en je kan heel wat geld besparen als het niet erg vindt om voor een iets minder indrukwekkend scherm en iets minder features te kiezen.

Garmin Venu 3: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Garmin Venu 3 Garmin Foreruner 265 Samsung Galaxy Watch 5 Prijs 549,99 euro (499,99 euro voor de Venu 3S) 499,99 euro Vanaf 209,95 euro Afmetingen 45 x 45 x 12 mm 46,1 x 46,1 x 12,9 mm 44,4 x 43,3 x 9,8 mm Gewicht 46 gram 47 gram 33,5 gram Case/bezel Met vezels versterkte polymeer case, roestvrijstalen bezel Met vezels versterkte polymeer case 'Armor Aluminium'-frame Display 454 x 454 1,4-inch AMOLED-touchscreen 416 x 416 px AMOLED, Corning Gorilla Glass 450 x 450 px super AMOLED, saffierkristal Gps GPS, GLONASS, GALILEO GPS, Beidou, Glonass, Galileo, SatIQ GPS, Glonass, Galileo Batterij 14 dagen in horlogemodus, 26 uur met alleen GPS, 11 uur met GPS + muziek 13 dagen (20 uur GPS) 24 uur Connectiviteit Bluetooth, ANT+, WiFi Bluetooth 5.2, ANT+, Wi-Fi Bluetooth 5.2, Wi-Fi Waterproof? Ja, 5ATM Ja, 5ATM Ja, IP68

Samsung Galaxy Watch 5 Een zeer goede middenklasser die draait op Samsungs One UI. Het is op zichzelf al een goed apparaat, maar hij werkt pas echt geweldig als je hem koppelt aan een Samsung-telefoon. Lees onze volledige Samsung Galaxy Watch 5 review

Garmin Forerunner 265 Dit is een iets goedkoper Garmin-horloge met nog steeds een prachtig OLED-scherm. Dit is een sporthorloge die ook nog werkt als een smartwatch dankzij zijn kleurendisplay, touchscreen en opslagruimte voor muziek. Dit model is geschikter voor hardlopers dan de Venu 3. Lees onze volledige Garmin Forerunner 265 review

Zo hebben we de Garmin Venu 3 getest

We hebben de Garmin Venu 3 maandenlang gedragen en verbonden met een Android-telefoon. Het horloge is dus gebruikt tijdens het hardlopen, fietsen, zwemmen, wandelen, yogalessen, gewichtheffen, paddleboarden en nog veel meer.

We hebben de features voor contactloze betalingen en offline Spotify luisteren gebruikt, maar ook dingen zoals de slaaptracking, hartslagmetingen, notificaties die binnenkwamen op de telefoon lezen en nog veel meer.

In het kort hebben we dit horloge dus een tijd lang 24/7 gebruikt om echt vrijwel alle features te kunnen testen en zien waar je de Venu 3 voor kan gebruiken.