Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Garmin Forerunner 965: review in een notendop

Dit is het horloge dat een element van de Apple Watches toevoegt aan Garmin: dat prachtige AMOLED-display. Toch slaagt hij erin om minstens vijf dagen meer batterijduur te bieden dan bijna alle andere concurrenten met hetzelfde scherm.

Voor de duidelijkheid, dit model wordt geleverd als een upgrade na de release van de zeer vergelijkbare Forerunner 955 negen maanden eerder. Dus hoewel de upgrades van die Forerunner naar deze Forerunner niet enorm zijn, was dat eigenlijk al een uitstekend horloge. Voeg daar dit nieuwe scherm aan toe en het is een echte krachtpatser. Garmin heeft naast dit model ook de Forerunner 265 uitgebracht, eveneens met een AMOLED-scherm maar tegen een lagere prijs.

Voor iedereen die een van de beste multisporthorloges wilt, is de 965 de beste. De prijs is dan ook representatief voor wat je krijgt, oftewel hoog. De prijs is echter gerechtvaardigd voor wat je krijgt. Kort samengevat heeft hij een verbazingwekkende batterijduur, een prachtig display, supernauwkeurige locatie- en hartslagtracking plus een heleboel andere slimme gegevens, waaronder nieuwe hardloopdynamiek zonder dat je een extra sensor nodig hebt.

Garmin Forerunner 965: Specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Prijs 649,99 euro Afmetingen 47,1 x 47,1 x 13,2 mm Gewicht 52 gram Case/bezel Titanium rand, plastic case Display 454 x 454 1,4 inch AMOLED touch GPS GPS, GLONASS, GALILEO Batterijduur Horlogemodus 23 dagen, GPS 31 uur, GPS + muziek 10 uur Connectiviteit Bluetooth, ANT+, WiFi Waterproof? Ja, 5ATM

Image 1 of 20 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Garmin Forerunner 965 review: prijs en beschikbaarheid

649 euro

Vanaf nu beschikbaar

De Garmin Forerunner 965 is zeker een van de duurdere opties van het bedrijf, maar dat komt omdat hij bijna elke Garmin-feature bevat. Zijn adviesprijs bedraagt dan ook 649,99 euro.

Natuurlijk zijn dit de introductieprijzen, dus je kunt verwachten dat deze zullen dalen als er nieuwe modellen uitkomen. Het is ook de moeite waard om rekening te houden met kortingen, want dan zijn er vaak aanbiedingen te vinden voor zelfs de beste Garmin-horloges.

Toch kan het zijn dat je de Garmin Forerunner 955 voor minder geld kan vinden. Die is bijna identiek afgezien van het scherm. Als je voor de 955 Solar gaat, haal je ook iets meer uit je batterij.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Garmin Forerunner 965 review: design en display

(Image credit: Future)

1,4-inch AMOLED-scherm

Titanium rand

Comfortabele siliconen band

Bij de Garmin Forerunner 965 draait alles om dat prachtige 1,4-inch AMOLED-scherm dat er fantastisch uitziet. Het is niet alleen rijk aan kleuren en helder tussen licht en donker, maar het heeft ook een fantastische resolutie van 454 x 454 pixels.

Je krijgt hier een scherm dat je in elk licht en in elke situatie kunt aflezen, ook onder water, met veel zichtbare gegevens in één oogopslag. Je kunt ook het always-on scherm activeren en aangezien dit super weinig energie verbruikt, zal dat niet eens veel invloed hebben op de batterijduur.

Bovendien wordt het scherm beschermd door Gorilla Glass DX, waardoor het krasvrij blijft. In de maanden dat we dit horloge hebben gebruikt, is er geen vlekje of krasje verschenen. De rand is ook verbeterd ten opzichte van de vorige generatie en is nu gemaakt van lichtgewicht en sterk titanium.

Er zijn drie bandjes beschikbaar: Amp Yellow/Black, Black/Powder Grey, of Whitestone/Powder Grey. In alle gevallen is er een dubbele sluiting, een buigzaam en comfortabel siliconen bandje en het kan makkelijk verwisseld worden omdat het gebruik maakt van het Garmin QuickFit-systeem (22mm).

Omdat alles tot 50 meter waterdicht is, is het ook super eenvoudig om hem schoon te maken door hem onder de kraan of douche te wassen.

Design score: 5/5

Garmin Forerunner 965 review: functies

(Image credit: Future)

Offline kaarten

Uitgebreide hartslagmetingen

Contactloze betalingen

De Garmin Forerunner 965 bevat bijna de allerbeste functies die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, waardoor dit een krachtpatser van een sporthorloge is. Dat betekent dat het de meeste sporten kan volgen, inclusief triatlon- en multisportspecifieke tracking met maar een druk op de knop.

Natuurlijk heb je de altijd indrukwekkende nauwkeurigheid van de Garmin als het gaat om multi-GNSS GPS, maar deze biedt ook hartslagmonitoring met hartslagvariabiliteit, VO2 Max, stressmonitoring, slaaptracking, HR-tracking voor de hele dag en nog veel meer.

Dat alles betekent veel gegevens om mee te werken, niet alleen tijdens het trainen, maar ook om je te adviseren wanneer je moet rusten en zelfs om suggesties te doen voor workouts om je doelen te bereiken. Dit is inclusief de Training Readiness-score van vorig jaar, hersteltijden, workload readouts, race predictions (een handige hardloopfunctie die je training gebruikt om te voorspellen welke tijd je zult halen tijdens een marathon, halve marathon, 10k etc.), en nog veel meer.

Dat is een hele lijst functies en die kan overweldigend lijken, maar het horloge en de Garmin Connect-app geven deze informatie op een handige manier weer. Je kunt vervolgens beslissen om meer gegevens toe te voegen of juist te verwijderen, afhankelijk van je trainingsstijl en doelen.

Je hebt ook een aantal geweldige functies voor dagelijks gebruik: contactloos betalen, Spotify, offline kaarten, vind mijn telefoon, zaklamp, slaaptracking, stappentracking en nog veel meer. Je kan al deze apps makkelijk downloaden via de IQ App Store van Garmin. Dit is niet te vergelijken met de stores van Apple Watches of WearOS, dus een volwaardige smartwatch is de Garmin Forerunner 965 niet. Maar het is genoeg om je gefocust te houden terwijl je ook wordt gewaarschuwd als dat nodig is.

Alles is goed te organiseren en alles kan op maat worden gemaakt, zelfs de wijzerplaat, zodat het past bij de gegevens die je wilt zien. Bovendien heb je nu meer gegevensopties dan ooit.

Functies score: 5/5

Garmin Forerunner 965 review: prestaties

(Image credit: Future)

Nauwkeurige hartslaggegevens

Uitstekende hardloopgegevens

Nuttige VO2-gegevens

De Garmin Forerunner 965 klinkt fantastisch als je naar de specificaties kijkt, maar heeft dat zich ook vertaald in de praktijk? Het korte antwoord is ja. Zoals je van Garmin kunt verwachten, was de gps-nauwkeurigheid fantastisch, evenals de zoekfunctie. In feite kan het horloge binnen een paar seconden satellieten vinden en startklaar zijn. Dit hebben we overal getest en zelfs wanneer er niets of niemand in de buurt was, vond hij gps en was hij binnen twee seconden klaar om te vertrekken.

Hartslagmetingen waren net zo indrukwekkend. Bij een test met een speciale borstband (Wahoo Tickr) bleek dat het horloge het nauwkeurig bijhield, hoewel er natuurlijk iets meer vertraging was bij plotselinge veranderingen in de hartslag, omdat dit horloge om je pols zit en niet vlak bij je hart. Zelfs tijdens het zwemmen kon de hartslag uitstekend worden bijgehouden en dankzij het gemakkelijk af te lezen display kan je deze data ook op het moment gebruiken om je trainingen te optimaliseren.

De zeer nauwkeurige gps en betrouwbare hartslagmeter zorgen beide voor veel gegevens die vervolgens met Garmin-algoritmen kunnen worden gebruikt om meer nuttige gegevens te berekenen. Zo biedt dit horloge hartslagvariabiliteit, zodat je kunt zien hoe je werkelijke cardiovasculaire conditie verandert terwijl je traint. Er is ook een VO2 Max-meting om te beoordelen hoe goed je kunt presteren onder zware inspanning.

Bovendien kun je de acute belasting meten om de impact op je spieren te beoordelen terwijl je aan het sporten bent. Dat alles betekent dat het horloge je laat weten wanneer je moet rusten en welke training je nodig hebt (cardio of krachttraining, of misschien yoga).

De batterijduur is ook het vermelden waard, want het horloge biedt maar liefst 23 dagen in stand-by, 31 uur in gps-modus en 10,5 uur met gps en muziek aan. Dat betekent dat je hem maar zelden hoeft op te laden, zelfs als je veel traint. Je hoeft dus geen oplader mee te nemen als je bijvoorbeeld weggaat om in het buitenland een marathon te lopen. Bovendien laadt hij belachelijk snel op, tot een procent per minuut.

De nieuwste Garmin heeft ook hardloopdynamica toegevoegd zonder dat er een extra sensor nodig is. Je kunt nu dus je verticale oscillatie, cadans, paslengte, grondcontacttijd en nog veel meer bekijken om het hardlopen echt effectief te verbeteren. Slaaptracking werkte relatief goed, hoewel de nauwkeurigheid niet altijd perfect was, maar genoeg om je te helpen bijhouden of je hersteld bent en klaar om weer te gaan trainen.

Je krijgt ook meldingen voor WhatsApp, oproepen, berichten, e-mails, agenda, en nog veel meer om er een soort smartwatch van te maken.

Prestaties score: 5/5

Moet je de Garmin Forerunner 965 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs Hoog, maar dat is ook logisch. 4/5 Design en display Een verbluffend AMOLED-scherm. 5/5 Functies Meer dan de meeste mensen zullen gebruiken. 5/5 Prestaties Ronduit fantastisch. 5/5

Koop hem als...

Je een prachtig scherm wilt Betaal een meerprijs voor dit model en je krijgt het beste scherm dat Garmin te bieden heeft, wat ook goed is voor de batterijduur.

Je feedback wilt over je herstel Alle meetgegevens samen laten je weten of je klaar bent om weer te gaan trainen, zodat je vooruitgang kunt boeken zonder jezelf te veel te pushen, waardoor je op de lange termijn geen achterstand oploopt.

Koop hem niet als...

Je niet alles nodig hebt Dit toestel heeft veel functies voor geavanceerde sporttrainingen. Als je net begint, is een eenvoudiger en betaalbaarder model misschien beter geschikt.

Je een budget hebt Dit is een erg duur horloge en je kunt geld besparen als je iets basics wilt proberen.

Garmin Forerunner 965: alternatieven

Samsung Galaxy Watch 5 Een fatsoenlijk horloge uit het middensegment met het One UI Watch-besturingssysteem van Samsung. Hij werkt met elke Android-smartphone, maar net dat tikkeltje beter als je een Samsung hebt. Lees hier onze Samsung Galaxy Watch 5 review