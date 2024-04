Amazon Gaming Week: onze top tien promo's in Nederland en België

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Van 29 april tot en met 5 mei organiseert Amazon zijn Gaming Week in Nederland en België. Tijdens deze twee dagen kan je kortingen scoren op talloze gaming producten, net zoals bij de Amazon Prime Days in juli. Het grote verschil is dat je geen Prime-abonnement nodig hebt om van de Gaming Week te genieten. Wij verzamelen hier onze top tien deals per land.

Hoewel je geen Prime-abonnement nodig hebt voor de Gaming Week, zijn voordelen zoals bezorging de volgende dag en gratis levering bij gelijk welk aankoopbedrag nog steeds exclusief voor abonnees.

Amazon Gaming Week Deals in Nederland

SteelSeries Arctis Nova 7X van €199,99 voor €159 Deze multi-platform gaming headset van SteelSeries is ideaal voor gamers die een pc en een console (of meerdere) hebben en geen twee headsets willen aanschaffen. Je geniet van uitstekende ruimtelijke audio en 38 uur gebruikstijd op een volle batterij.

Razer Kaira Pro van €125,55 voor €78,99 PS5-gamers die al hun audio-instellingen binnen handbereik willen hebben, moeten de Kaira Pro bekijken. Hij maakt daarnaast niet alleen snel verbinding met je PS5, maar kan ook snel overschakelen naar een bluetooth-verbinding voor mobile gaming.

Trust GXT 490 Fayzo €49,99 voor €34,99 Is draadloos geen must voor je en wil je gewoon goede ruimtelijke audio voor je pc-games, dan is deze headset van Trust perfect voor je. Je kan hem trouwens ook gebruiken met je PS5, maar houd rekening met de kabellengte van twee meter.

SteelSeries Aerox 5 van €89,99 voor €55 Deze lichte en luchtige gaming muis is ideaal voor mensen die snel last hebben van zweterige handen. Het geperforeerde ontwerp zorgt namelijk voor een goede luchtdoorstroming. Verder kan je de muis zowel met als zonder kabel gebruiken en heeft hij een batterijduur van 180 uur.

Razer Seiren Mini van €59,99 voor €34,99 Hij mag dan klein en goedkoop zijn, maar onderschat de Razer Seiren Mini niet. Deze eenvoudige plug-and-play mic levert een prima audiokwaliteit voor videogesprekken of beginnende content creators.

ASUS TUF Gaming F15 €1449 voor €1039 De TUF-serie van ASUS staat sowieso al bekend om zijn lage prijzen en daar komt nu een mooie kortingen bovenop. Hij is niet bijzonder licht of slank, maar met de Nvidia GeForce RTX 4060 kan je moeiteloos hoge framerates halen tijdens je favoriete games.

HP Omen 16 van €1649,99 voor €1399 Is je budget iets groter, dan is deze HP Omen 16 een goede keuze. Hij heeft namelijk geen GeForce RTX 4060, maar een GeForce RTX 4070 die krachtigere prestaties levert. De laptop is ook relatief dun.

BenQ MobiuZ EX240N van €169 voor €129,99 Gamers met een klein budget die toch een lage input lag en hoog refresh rate willen, komen prima aan hun trekken met deze monitor van BenQ. Er is verder nog een 120Hz-modus voor Xbox Series X en PS5.

BenQ Mobiuz EX2710Q van €382,15 voor €269,99 Deze monitor van BenQ neemt de basis van de monitor hierboven en voegt daar een 1440p-resolutie aan toe in plaats van 1080p. Dankzij de twee HDMI-poorten én DPI-poort is dit ook geen goede optie om meerdere apparaten aan te sluiten.

SanDisk microSD-kaart (256GB) van €28,99 voor €24,11 Eigenaars van een Nintendo Switch die hun games online kopen, botsen snel tegen de lage opslaglimiet van hun console aan. Met deze microSD-kaart van SanDisk kan je het geheugen uitbreiden zonder je blauw te betalen. Ook de 512GB-versie geniet van 17 procent korting!

Amazon Gaming Week Deals in België

SteelSeries Arctis Nova 7X van €159,99 voor €149 Deze multi-platform gaming headset van SteelSeries is ideaal voor gamers die een pc en een console (of meerdere) hebben en geen twee headsets willen aanschaffen. Je geniet van uitstekende ruimtelijke audio en 38 uur gebruikstijd op een volle batterij.

Razer Kaira Pro van €119 voor €112,99 PS5-gamers die al hun audio-instellingen binnen handbereik willen hebben, moeten de Kaira Pro bekijken. Hij maakt daarnaast niet alleen snel verbinding met je PS5, maar kan ook snel overschakelen naar een bluetooth-verbinding voor mobile gaming.

Trust GXT 490 Fayzo €37 voor €34,99 Is draadloos geen must voor je en wil je gewoon goede ruimtelijke audio voor je pc-games, dan is deze headset van Trust perfect voor je. Je kan hem trouwens ook gebruiken met je PS5, maar houd rekening met de kabellengte van twee meter.

SteelSeries Aerox 5 van €58 voor €49 Deze lichte en luchtige gaming muis is ideaal voor mensen die snel last hebben van zweterige handen. Het geperforeerde ontwerp zorgt namelijk voor een goede luchtdoorstroming. Verder kan je de muis zowel met als zonder kabel gebruiken en heeft hij een batterijduur van 180 uur.

Razer Seiren Mini van €45 voor €34,99 Hij mag dan klein en goedkoop zijn, maar onderschat de Razer Seiren Mini niet. Deze eenvoudige plug-and-play mic levert een prima audiokwaliteit voor videogesprekken of beginnende content creators.

BenQ MobiuZ EX240N van €139 voor €131,07 Gamers met een klein budget die toch een lage input lag en hoog refresh rate willen, komen prima aan hun trekken met deze monitor van BenQ. Er is verder nog een 120Hz-modus voor Xbox Series X en PS5.

BenQ Mobiuz EX2710Q van €517 voor €269,99 Deze monitor van BenQ neemt de basis van de monitor hierboven en voegt daar een 1440p-resolutie aan toe in plaats van 1080p. Dankzij de twee HDMI-poorten én DPI-poort is dit ook geen goede optie om meerdere apparaten aan te sluiten.