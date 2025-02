LG-tv's kunnen nu synchroniseren met Philips Hue-lampen zonder HDMI Sync Box

De Philips Hue Sync-app is nu beschikbaar voor LG-tv's. Hiermee kun je je slimme verlichting synchroniseren met films, games en tv-programma's op je scherm, zonder dat je een Philips Hue Play HDMI Sync Box nodig hebt. Je Hue-lampen reageren direct op wat er op dat moment op het scherm te zien is, of het nu van een externe bron is zoals een gameconsole, of een app zoals Netflix en Disney+.

Signify, het bedrijf achter Philips Hue, kondigde aan dat de app op LG-tv's zou verschijnen tijdens CES 2025 in januari, maar gaf geen exacte datum. Nu is het officieel zover. Op CES legde Signify uit dat de app zou werken met alle LG-tv's met webOS 24 of hoger. Dat lijkt echter enigszins veranderd te zijn, want Signify zegt nu dat de app zal werken op LG's uit de 2024 of nieuwer met webOS 24. Het is onduidelijk of dit de deur openlaat voor oudere tv's die nu nog geen webOS 24 hebben. Als je niet zeker weet of jouw tv compatibel is, kun je het model zoeken op de website van LG om te zien welke apps worden ondersteund.

Om de Philips Hue Sync-app te gebruiken, heb je minstens één Philips Hue-kleurlamp nodig, plus een Philips Hue Bridge, die verbinding maakt met je wifinetwerk. Vervolgens kun je de Philips Hue Sync-app downloaden via de LG Content Store. Dit is echter niet gratis: je kan kiezen voor eenmalige betaling van 129,99 euro of een maandelijkse betaling van drie euro.

Alternatieven voor Philips Hue

Als je geen tv hebt die compatibel is met Hue Sync, kun je nog steeds je slimme verlichting synchroniseren met behulp van een Philips Hue Play HDMI Sync Box. Deze is eenvoudig te installeren en werkt met elke vorm van HDMI-ingang, inclusief Blu-ray-spelers, set-topboxes en consoles. In tegenstelling tot de Hue Sync app, werkt de Sync Box echter niet met native apps op je smart tv.

Deze box is helaas niet goedkoop. Vorig jaar lanceerde Signify een versie van de Sync Box die 8K-tv's en HDMI 2.1 ondersteunt. Daardoor is het apparaat erg futureproof, maar de adviesprijs van 349,99 euro is allesbehalve betaalbaar te noemen.

Ten slotte zijn er nog allerlei alternatieven voor Philips Hue. Deze zijn over het algemeen goedkoper, maar minder nauwkeurig omdat ze met behulp van sensoren proberen te zien wat er op het scherm gebeurt en op basis daarvan de verlichting regelen. Dit gaat gepaard met enkele nadelen zoals vertraging op de lichteffecten of onnauwkeurigheden als er licht reflecteert op je tv.