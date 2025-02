Google Pixel 10-leak geeft aan welke modellen we dit jaar kunnen verwachten

De onthulling van de Google Pixel 9-serie vond in augustus 2024 plaats, dus we zijn inmiddels natuurlijk alweer aan het uitkijken naar de onthulling van de Google Pixel 10-serie. Nu suggereert een nieuwe leak dat de volgende Pixel-flagships inderdaad onderweg zijn.

Het team bij Smartprix heeft modelnummers voor de Google Pixel 10-modellen gespot. Aan de hand van deze informatie verwachten we opnieuw vier modellen: de Pixel 10, de Pixel 10 Pro, de Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold.

Dat zijn dus nieuwe versies van alle vier de toestellen die we vorig jaar kregen. Er wordt hier geen Google Pixel 10a genoemd, maar dat toestel verschijnt waarschijnlijk ook pas in 2026.

De modelnummers zijn gespot in de officiële database van de GSMA ('Global System for Mobile Communications Association'). Bij de GSMA worden nieuwe apparaten geregistreerd, dus deze leak is vrij geloofwaardig.

Dit weten we al over de Pixel 10-serie

Een opvolger voor de Google Pixel 9 Pro Fold lijkt erg waarschijnlijk. (Image credit: Future)

We hebben op dit punt nog niet heel veel gehoord over de aankomende Google Pixel 10-modellen, maar afgelopen september werden wel de codenamen voor de vier telefoons gelekt. Die leak onthulde echter niet veel over de mogelijke upgrades voor het design en de specs.

Een andere leak suggereert dat Pixel 10 zal beschikken over een Tensor G5-chip en dat we foto- en video-upgrades kunnen verwachten, in de vorm van AI-tools die je kunnen helpen bij het bewerken van je foto's en video's of bij het genereren van nieuwe content.

We kunnen misschien ook te maken krijgen met een nieuw design voor de Pixel 10-serie als we kunnen vertrouwen op de recente leaks rondom de Pixel 9a. Het lijkt erop dat Google overweegt om de iconische camerabalk achterop de Pixels achterwege te laten op de aankomende middenklasser. Dat zou vervolgens dus ook kunnen gebeuren bij de Pixel 10-serie.

Wat we tot nu toe gehoord hebben, suggereert dat we de Google Pixel 9a misschien op zijn vroegst al in maart kunnen verwachten. Daar zou dan een lancering in augustus 2025 voor de Pixel 10-serie prima bij passen. Tegen die tijd zou Android 16 ook alweer beschikbaar moeten zijn (voor Pixel-toestellen).