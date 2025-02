Apple’s C1-chip kan een belangrijke ontwikkeling zijn voor iPhones

Apple onthulde gisteren de iPhone 16e, zijn nieuwe "budgettelefoon" die als vervanging moet dienen voor de enigszins verouderde iPhone SE. De iPhone 16e is echter meer dan gewoon een goedkope versie van de iPhone 16, want hij is namelijk ook voorzien van een gloednieuw onderdeel: het C1-modem.

De C1 is de eerste modem-chip die Apple zelf heeft ontwikkeld voor in zijn iPhones en de introductie van deze chip kan betekenen dat Apple vanaf nu geen modem-chips van Qualcomm meer zal gebruiken. Dankzij deze nieuwe chip heeft het bedrijf namelijk nog meer controle over de hardware van de iPhone.

We hebben nog niet heel veel informatie over de C1-chip. Toch heeft Apple wel al meegedeeld dat dit "het meest energie-efficiënte modem ooit in een iPhone [is]" en dat hij "snelle en betrouwbare 5G-connectiviteit levert".

Een snelle en betrouwbare 5G-verbinding is natuurlijk ook wel te verwachten bij een nieuwe iPhone, zelfs bij deze goedkopere iPhone 16e van 719 euro, maar we zijn vooral geïnteresseerd in de claim over de energie-efficiëntie van de chip.

Als je ook wel eens de 5G-verbinding van je iPhone gebruikt om grote bestanden te downloaden, dan zal je misschien ook wel gemerkt hebben dat dit je batterij vrij snel kan laten leeglopen. Dat merkten we zelf bijvoorbeeld bij het gebruiken van een hotspot op de iPhone 16 Pro Max toen onze wifi nogal traag was. De batterij ging niet alleen snel leeg, maar de telefoon werd ook redelijk heet.

Als de C1 inderdaad voor een flinke verbetering van de energie-efficiëntie kan zorgen, dan zal de iPhone 16e, en misschien ook de hele iPhone 17-serie, hopelijk minder stroom verbruiken en minder heet worden.

Dit betekent dus dat de zeer degelijke batterijduur op iPhones nog beter wordt. Dat zou zeker een mooie verbetering zijn, want iPhones bieden niet bepaald de beste batterijduur op de markt. Er verschijnen tegenwoordig ook steeds meer veeleisende AI-tools en -features op de beste smartphones, dus een verbeterde energie-efficiëntie wordt ook steeds belangrijker.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hert voordeel van eigen chips

(Image credit: Apple)

Toen we ons iets meer verdiepten in Apple's aankondiging van de iPhone 16e kwamen we er ook achter dat de samenwerking tussen de nieuwe C1-chip en de A18-chip, die je ook in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus terugvindt, heeft gezorgd voor een nieuw intern design bij de iPhone 16e.

Apple heeft hier niet heel veel details over gedeeld, maar een nieuwe methode voor het verpakken van de interne onderdelen kan leiden tot efficiëntere ontwerpen en mogelijk zelfs tot verbeterde prestaties.

Daarnaast zou een nieuw intern design voor iPhones ook ruimte vrij kunnen maken voor nieuwe (of vernieuwde) hardware. Misschien zien we bijvoorbeeld bij de volgende generatie van iPhones wel een speciale grafische chip die losstaat van de A18-chip (of welke chip er dan ook gebruikt wordt) en extra kracht kan bieden voor gaming en andere grafische taken op iPhones.

Dit is natuurlijk veel speculatie op basis van deze nieuwe chip, maar een nieuw intern design zou in ieder geval kunnen zorgen voor nog compactere, dunnere iPhones. De nieuwe modem-chip lijkt misschien dus niet een van de meest interessante nieuwe Apple-onderdelen, maar hij kan belangrijker zijn voor de toekomst van iPhones dan je misschien in de eerste instantie zou denken.