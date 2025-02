Garmin Fenix 8 krijgt heel wat nieuwe functies: dit moet je weten

Tenzij je met de nieuwe Garmin tactix 8 allerlei militaire oefeningen wil uitvoeren, is de Garmin Fenix 8 het beste horloge van het merk. Het heeft net een enorme update met nieuwe functies gekregen. In de 13.31 software-update die deze week is uitgebracht, heeft Garmin een overvloed aan nieuwe software-updates en wijzigingen toegevoegd die de ervaring met de Fenix 8 enorm zullen verbeteren.

Natuurlijk bevat de update veel fixes en patches voor bestaande functies. Garmin heeft met name een probleem opgelost waarbij het touchscreen niet kon worden uitgeschakeld voor activiteiten, evenals een probleem waarbij noodsignalen niet doorkwamen. Het zijn voornamelijk de nieuwe functies waar we enthousiast over zijn. Dit is alles wat naar je Fenix 8 komt in deze update.

(Image credit: Future)

De belangrijkste nieuwe functies voor de Garmin Fenix 8 zijn wachtwoordondersteuning en Body Battery TrueUp. De eerste is al jaren een vaste waarde op de Apple Watches en Galaxy Watches. Als je nu je horloge afdoet, word je gevraagd een pincode in te voeren om weer toegang te krijgen.

De laatste voegt Body Battery-datasynchronisatie toe voor gebruikers die meerdere toestellen bezitten. Als je een aparte Garmin hebt voor het hardlopen of zwemmen, zullen je Body Battery-statistieken nu data van al je toestellen bevatten.

Garmin Run Coach en Garmin Cycling Coach ondersteunen nu Krachttrainingen, zodat je je training kunt aanvullen met wat gewichten, er is ook ondersteuning voor QWERTY-toetsenbordindeling en tekstvoorspelling in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Waterratten kunnen zich verheugen op een nieuwe Sail Race-activiteit, geavanceerde snorkelondersteuning en ondersteuning voor de Trolling Motor-app en -sensor.

Hoewel Garmin gebruikers misschien boos zijn over een gebrek aan ondersteuning voor oudere modellen zoals de Fenix 7, valt niet te ontkennen dat dit een enorme hoeveelheid nieuwe functies is voor de nieuwste en beste Garmin. Het bedrijf zal erop gebrand zijn om het jaar weer op de rails te krijgen nadat een wereldwijde storing vorige maand de meeste toestellen meer dan 24 uur onbruikbaar maakte.

Volledige patch notes bekijken Garmin 13.31 Fenix 8 update

Passcode-ondersteuning toegevoegd: indien ingeschakeld voor extra beveiliging, word je gevraagd je pincode in te voeren om weer toegang te krijgen tot je horloge nadat het van je pols is gehaald.

Body Battery TrueUp toegevoegd: verbeteringen aan de synchronisatie van Body Battery-gegevens tussen horloges wanneer gebruikers meerdere apparaten bezitten.

Ondersteuning toegevoegd voor Krachttrainingen binnen Garmin Run Coach en Garmin Cycling Coach.

QWERTY-toetsenbord toegevoegd.

Tekstvoorspelling op het QWERTY-toetsenbord toegevoegd voor het Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Duits.

Ondersteuning toegevoegd voor Trolling Motor-app en -sensor.

Sail Race-activiteit toegevoegd.

Jumpmaster-activiteit toegevoegd.

CIQ System 8 toegevoegd met nieuwe Connect IQ-apps, wijzerplaten en datavelden.

Informatie over verbindingstype van gekoppelde sensoren toegevoegd.

Verbeteringen aan Training Readiness.

Verbeteringen aan iconen die meldingen weergeven.

Ademhalingsgrafiek toegevoegd aan samenvatting van Meditatie.

Geavanceerde snorkelondersteuning toegevoegd.

Lettertypegroottes toegevoegd aan Workout Structure-kaart.

Hint-knop toegevoegd aan Training Load Ratio-pagina.

Insight Hint toegevoegd aan gezondheids- en fitness-apps.

Lay-outkeuzemenu toegevoegd aan toetsenbord.

Hint-knop toegevoegd aan Training Load Ratio-pagina.

Ontbrekende Kaart-optie toegevoegd aan Mountaineering-activiteit.

Voortgangsbalk toegevoegd aan muziekselectielijst.

Optie voor nabijheidsmeldingen toegevoegd aan alle gps-activiteiten.

Segmenten toegevoegd aan trainingsmenu.

Datavelden voor zonne-intensiteit en -accumulatie toegevoegd (Solar-modellen).

Stresskaart toegevoegd aan overzicht Game-activiteiten.

Ondersteuning toegevoegd voor HRM als snelheids- en afstandsmonitor voor BLE-sensoren.

Ondersteuning voor nautische eenheden toegevoegd.

Ondersteuning toegevoegd voor het instellen windsnelheid en -richting in Jumpmaster.

Temperatuurgegevensvelden toegevoegd aan Schaats-activiteit.

Transparantie toegevoegd aan Pan/Zoom-balk op de kaart.

Trolling Motor App Nautische Eenheden toegevoegd.

Update Trolling Motor Datascherm toegevoegd.

Mogelijk probleem opgelost waarbij invoer via touchscreen niet kon worden uitgeschakeld in activiteiten.

Ontoegankelijke apps in het menu Recente Activiteiten opgelost.

Selectie automatisch scherm met klimgegevens verholpen.

Lege kalenderkaart in Ochtendrapport hersteld.

Lege kaart voor Power Guide Preview verholpen.

Probleem opgelost waarbij Breathwork-activiteit geselecteerde techniek niet volgt.

Kapotte Verwijder-functie om aangepaste activiteitenprofielen te verwijderen verholpen.

Probleem opgelost met oplaadbalk die niet correct verdwijnt.

Crash bij zoekresultaten op de kaart verholpen.

Crash bij het wijzigen van de weerstand van fietstraining is opgelost.

Probleem opgelost met indicator van huidig tijdstip op de getijdengrafiek.

Probleem opgelost waarbij Dive Tissue Load op het oppervlak de Conservatism-veranderingen niet weergaf.

Probleem met Niet Storen-instellingen opgelost.

Bug met dubbele iOS-meldingen opgelost.

Onderdrukte noodoproepen opgelost.

Probleem opgelost met emoji's die worden bijgesneden.

Probleem opgelost bij het opslaan van wifinetwerken.

Probleem opgelost met aftelpagina voor evenement met locatie.

Probleem opgelost bij aanmaken Glance-map via Garmin Connect.

Probleem opgelost waarbij Golf Green View Map vastzat in de modus Move Flag.

Probleem opgelost waarbij HIIT-activiteit niet de juiste timer gebruikte.

Onjuiste weekdagen in Training Readiness-grafiek hersteld.

Probleem opgelost met Kaart-app zodat heen-en-terug navigatie mogelijk is.

Meditatie-activiteit wordt automatisch opgeslagen aan het einde van de timer.

Opmaak van menu voor meditatie-instellingen verbeterd.

Probleem opgelost waarbij Ochtendrapport verouderde HRV-gegevens bevatte.

Probleem opgelost met lay-out zwemintervalpagina.

Mogelijke crash na het verwijderen van activiteiten uit de lijst verholpen.

Mogelijke crash tijdens instellen meditatie verholpen.

Mogelijke crash bij het bekijken van Body Battery verholpen.

Mogelijke crash op de fitnessleeftijdpagina verholpen.

Mogelijke crash bij het verwijderen van meldingen verholpen.

Mogelijke crash bij het inschakelen van Broadcast HR verholpen.

Mogelijke crash bij het ingedrukt houden van de omlaag-toets in een wateractiviteit verholpen.

Mogelijke crash bij het verlaten van een meditatieactiviteit verholpen.

Mogelijke crash bij het instellen van hartslagzones verholpen.

Mogelijke crash bij het bekijken van een voorbeeld van een ademhalingsoefening verholpen.

Mogelijke crash bij positieuitbreiding verholpen.

Herschikking van het menu Power Control via Garmin Connect verholpen.

Probleem opgelost met Power Save in duikactiviteiten.

Probleem opgelost met afteltimer in wedstrijdkalender.

Probleem opgelost waarbij heen-en-terug routes niet de volledige afstand berekenden.

Probleem opgelost waarbij scherm met gegevens over de moeilijkheidsgraad van skipisten alleen gegevens van de laatste afdaling toonde.

Probleem met slaaphistoriek na reizen opgelost.

Probleem opgelost met slaapinstellingen dat soms overgeslagen wordt bij eerste installatie.

Probleem opgelost met swipen om af te sluiten bij het bekijken van grafieken.

Probleem opgelost met waarschuwingen voor routebegeleiding die onbedoeld werden uitgeschakeld.

Probleem opgelost met Weer-app die per ongeluk terugkeert naar de wijzerplaat.

Probleem opgelost met het gewicht dat niet wordt weergegeven bij de volgende stap van Krachttraining.

Probleem opgelost met het gewicht dat niet wordt weergegeven op de rustpagina.

Gps-vooruitgangsbalkweergave verbeterd wanneer het zoeken wordt gestart.

Maximumsnelheid van virtuele partner verhoogd naar 48,95 km/u.

Bericht “Verbinden met bestaande Smart Trainer” op Indoor Bike App verwijderd.

Irrelevante energie-instellingen verwijderd (alleen Enduro 3 en Fenix E).

Pagina met recente slaapscores bijgewerkt.