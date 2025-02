Nieuwe leak hint naar releaseperiode voor Apple AirTag 2

Apple’s AirTag is een populaire apparaatje om je waardevolle spullen mee te tracken, maar hij heeft sinds zijn release in 2021 nog geen update gekregen. Daar komt misschien dit jaar verandering in, want een leaker heeft nu geclaimd dat er binnen de komende paar maanden een nieuwe versie wordt gelanceerd.

Deze informatie komt vanuit de leaker Kosutami, die in een post op X zei dat Apple van plan is om de volgende generatie AirTag in "mei of juni" uit te brengen. Kosutami heeft in het verleden ook al accurate informatie gedeeld, waaronder over het feit dat de iPhone 16 Pro een batterij zou hebben die omringd was door metaal. De leaker heeft echter ook wel wat missers gehad.

Toch sluit deze claim wel aan bij een eerdere claim van Mark Gurman van Bloomberg uit november 2024. Gurman zei toen dat Apple van plan was om "rond het midden van volgend jaar" een nieuwe AirTag uit te brengen. Toen refereerde "volgend jaar" dus naar 2025.

Kosutami’s voorspelling komt dus wel overeen met die van Gurman. De periode mei/juni is inderdaad ongeveer in het midden van 2025. Aangezien Androids 'Find My Device'-trackers de afgelopen zes maanden ook flink zijn verbeterd, vragen we ons inmiddels wel af wat we kunnen verwachten van de AirTag 2?

Wat kunnen we verwachten van de AirTag 2?

(Image credit: Future)

Als de AirTag 2 inderdaad rond het midden van dit jaar verschijnt, dan zou het logisch zijn als Apple hem tijdens zijn Worldwide Developers Conference (WWDC) onthult. Dat evenement vindt plaats in juni en daar worden wel vaker nieuwe producten aangekondigd.

De nieuwste AirTag 2-geruchten (van Mark Gurman) suggereren dat de tracker "beter bereik zou bieden, de chip voor draadloze verbindingen zou versterken, en de privacy zou verbeteren" vergeleken met de eerste generatie.

De chip voor draadloze verbindingen zou een tweede generatie Ultra Wideband-chip van Apple kunnen zijn. Verder heeft Apple-analist Ming-Chi Kuo geclaimd dat de nieuwe AirTag op de een of andere manier geïntegreerd zou kunnen worden met de Vision Pro-headset. Dat zou misschien niet zo heel belangrijk meer zijn op dit punt, aangezien de Vision Pro niet heel succesvol is, maar we zijn in ieder geval wel geïnteresseerd in de claim over een verbeterd bereik. Het huidige bereik zit lokaal tussen de 10 en 30 meter, maar zolang er een iPhone in de buurt van de tracker is, is het "virtuele bereik" vrijwel onbeperkt.

Nu een andere leaker, net als Gurman, aangeeft dat de AirTag 2 al over een paar maanden gelanceerd kan worden, gokken we dat we binnenkort meer leaks zullen zien verschijnen. Als je aan het overwegen bent om een AirTag te kopen, is het nu misschien dus beter om nog even een paar maanden te wachten op zijn opvolger.