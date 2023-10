Apple AirTag 2 misschien uitgesteld tot 2025 vanwege de Vision Pro

Het ziet ernaar uit dat we nog wat langer moeten wachten op de AirTag 2 dan verwacht. Recente geruchten claimen namelijk dat Apple de release van deze tracker gaat uitstellen tot 2025.

Deze informatie komt vanuit de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo, die dit nieuws deelde op X (Twitter). De AirTag 2 zou oorspronkelijk eigenlijk tegen het einde van 2023 moeten uitkomen, maar de release werd vervolgens al uitgesteld tot eind 2024. Nu lijkt het erop dat we helaas nog een jaar langer moeten wachten. Als we ervan uitgaan dat deze informatie klopt, dan zit er straks vier jaar tussen de release van de originele AirTag en de tweede generatie.

Het is nog niet echt bekend waarom Apple deze lancering gaat uitstellen. Het enige dat Kuo nog toevoegde, was dat het bedrijf de massaproductie van de tracker gepland heeft voor 2025. We denken echter dat een hint naar de reden te vinden is in zijn post uit augustus.

Compatibiliteit met de Vision Pro-headset

Een paar maanden geleden claimde Kuo dat Apple de AirTag 2 wilde integreren in een “spatial computing… ecosysteem” met de “Vision Pro als de kern”.

Misschien ben je nog niet bekend met het concept, maar 'spatial computing' kan je eigenlijk gewoon zien als een geavanceerdere versie van 'augmented reality' (AR). Hierbij worden de virtuele wereld en de fysieke wereld samengebracht in een soepele, meeslepende ervaring. De Vision Pro-headset gaat mensen dus een manier geven om te interacteren met deze digitale omgeving. De AirTag 2 moet blijkbaar dus op de een of andere manier ook deel uitmaken van dit ecosysteem. MacRumors gaf in een verslag aan dat de tracker misschien “positionele informatie” naar de headset kan verzenden via zijn ultra-wideband-chip.

Wat dit precies zal betekenen voor spatial computing is nog niet echt duidelijk. Het is mogelijk dat deze tracker een soort baken kan vormen voor de Vision Pro, warmee de headset de virtuele ruimte beter kan vormgeven. Of misschien kan het apparaatje gewoon zorgen voor preciezere tracking dankzij een verbeterde ultra-wideband-chip. Op dit moment kunnen we hier alleen nog maar over speculeren.

Het is het wel waard om te benoemen dat de Vision Pro in 2024 zal worden gelanceerd en in de eerste instantie alleen in de VS. Als die release pas wat later in 2024 plaatsvindt, dan kan de AirTag 2 misschien vrij snel daarna (in 2025) al verschijnen.

De toekomst van trackers

Wanneer de AirTag 2 uiteindelijk uitkomt, moet Apple wel echt een goed product zien te leveren, want er verschijnen steeds meer concurrenten van andere bedrijven. Een paar weken geleden onthulde Samsung de Galaxy SmartTag2 met een fantastische batterijduur tot 700 dagen en een “compact, ringvormig design om je te helpen hem aan andere objecten vast te maken.” Google zou volgens geruchten ook zijn eigen tracker onthullen tijdens het Pixel 8-evenement, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.

Het zou kunnen dat Google aan het wachten is tot Apple eindelijk meldingen voor onbekende trackers toevoegt aan iOS. Dan kan het bedrijf namelijk ook eindelijk zijn eigen update voor het Android Vind mijn apparaat-netwerk uitrollen. Wanneer dat achter de rug is, kan Google zijn "Google AirTag" lanceren (er is nog geen officiële naam voor). Hopelijk zal Apple niet al te lang meer wachten en de iOS-update in ieder geval voor de release van de AirTag 2 uitrollen.