Android's antwoord op Apple AirTags komt er binnenkort aan en zo ziet het eruit

Een van de grootste aankondigingen tijdens Google IO 2023 was dat Android een grote upgrade krijgt voor zijn 'Vind mijn apparaat'-systeem waardoor het beter moet gaan concurreren met Apple's AirTags. Ook komen er als het goed is nieuwe 'Unknown tracker alerts' aan, waarmee je kan voorkomen dat je gestalkt wordt door middel van een tracker. Deze nieuwe features zullen als het goed is allebei "later deze zomer" worden uitgerold, maar we krijgen nu al een blik op hoe dit er misschien uit gaat zien.

Net als bij Apple's AirTags en 'Zoek mijn'-netwerk, zal ook Google's geüpdatete Vind mijn apparaat-feature nu miljarden Android-apparaten over de hele wereld anoniem gebruiken om je te helpen bij het vinden van je verloren of gestolen apparaat, zelfs als het apparaat offline is. 9to5Google spotte recentelijk ook al een aantal tekenen die aangaven dat dit netwerk klaar wordt gemaakt voor lancering.

Een nieuw logo, dat verwarrend genoeg erg lijkt op veel andere Google-logo's, is verschenen op een aantal apparaten die draaien op bètaversies van Android en sommige testers hebben ook al e-mails ontvangen waarin staat dat hun apparaat is gevonden via het nieuwe Vind mijn apparaat-netwerk. Die e-mails bevatten ook een link naar een Google Support-pagina, waarop je meer informatie kan vinden over hoe dit trackingsysteem gaat werken.

Nog recenter onthulde Android-tester Mishaal Rahman een aantal screenshots (hieronder te zien) die laten zien hoe de Unknown tracker alerts-interface eruit zal zien. Wat ook belangrijk is, is dat dit systeem ondersteund wordt door een recente overeenkomst tussen Apple en Google waarbij is afgesproken dat de bedrijven samen zullen werken om het stalken via AirTags en andere trackers te stoppen en daar wordt ook naar verwezen in de screenshots.

Er is een optie aanwezig voor een 'Handmatige scan' waarmee je zelf kan checken of er trackers in de buurt zijn. Het maakt dan ook niet uit van welke fabrikant die trackers zijn. Je kan ook een optie aanzetten om op de hoogte te worden gehouden van trackers in de buurt, maar die functie heeft wel je Bluetoothverbinding nodig en ook de locatie-tracking op je apparaat moet daarvoor aanstaan.

Het is al langer mogelijk om waarschuwingen te krijgen vanuit Vind mijn apparaat, maar die waarschuwingen zijn nog niet gebaseerd op dit nieuwe netwerk dat binnenkort wordt uitgerold. Google zegt in zijn officiële blogpost dat dit netwerk "gebruik zal maken van meer dan een miljard Android-apparaten over de hele wereld om je te helpen bij het vinden van je vermiste apparaten zoals koptelefoons, tracker tags of zelfs je telefoon via Bluetooth-nabijheid".

We weten nog niet precies wanneer het vernieuwde Vind mijn apparaat zal worden uitgerold, maar deze hints naar het systeem suggereren dat Google van plan is om het binnenkort te releasen. Waarschijnlijk zal het wel op een grotere manier worden aangekondigd dan via een simpele firmware-update, dus we zullen je op de hoogte houden als we hier meer over horen.

Er is nog steeds veel dat we niet weten over Google's vernieuwde Vind mijn apparaat-netwerk. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet wanneer geüpdatete third-party trackers beschikbaar zullen zijn. Verder vragen we ons ook nog af of Google zijn eigen AirTag-rivaal zal uitbrengen. Die schijnt de codenaam Grogu te hebben (want waarom ook niet). Ook weten we nog niet of deze feature en de waarschuwingen automatisch aan zullen staan op Android-apparaten of dat je er zelf voor moet kiezen om het te activeren, waardoor de release van de feature misschien ook langzamer zal verlopen.

Hopelijk zullen deze onduidelijkheden binnenkort wat duidelijker worden gemaakt aangezien Google een lancering ergens "later deze zomer" heeft beloofd. Dat zou betekenen dat we deze maand, of uiterlijk in augustus, de update zouden moeten zien verschijnen. De vernieuwde Vind mijn apparaat-feature en de Unknown tracker alerts zijn enorm belangrijke features en die laatste is al helemaal essentieel, aangezien Apple AirTags heel vaak zijn gebruikt om mensen te stalken, wat uiteindelijk zorgde voor een verontschuldigende firmware-update in februari 2022.

Google heeft eerder ook al een voorbeeld gegeven van hoe dit systeem zal werken in de praktijk. Als je bijvoorbeeld je koptelefoon bij de sportschool bent vergeten, dan kan je met het vernieuwde Vind mijn apparaat-systeem andere Android-apparaten in de buurt van de koptelefoon gebruiken om de koptelefoon terug te vinden, zelfs als hij offline is.

Het systeem zal ook werken in combinatie met third-party Bluetooth-trackers, zoals die van Chipolo, Tile en anderen, dus je zou geüpdatete versies van die trackers moeten kunnen gaan gebruiken om bijvoorbeeld je bagage in de gaten te houden als je op vakantie gaat of je dure elektrische fiets.