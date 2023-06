Google Maps Immersive View wordt steeds beter

De beste feature van Google Maps, Immersive View, is zojuist weer flink verbeterd. Je kan nu 3D-kaarten verkennen van vier nieuwe steden en meer dan 500 herkenningspunten, dankzij Google's AI.

Immersive View bestaat uit verschillende 3D-kaarten in Google Maps en het is een vrij handig gratis hulpmiddel bij het plannen van een reis. Google heeft AI gebruikt om miljarden beelden samen te voegen en op die manier redelijke realistische 3D-kaarten van verschillende steden en herkenningspunten te creëren. De vier nieuwe steden zijn Amsterdam, Dublin, Florence en Venetië en een aantal van de nieuwe herkenningspunten zijn de Sydney Harbour Bridge, Boston's Faneuil Hall en ook een aantal nieuwe punten in België, zoals Manneken Pis.

Wanneer je deze virtuele locaties aan het verkennen bent, zal Google Maps je ook op de hoogte brengen van bijvoorbeeld cafés, restaurants en hotels in de buurt. Dit nieuwe 'immersive' perspectief is erg handig om een inzicht te krijgen in hoe groot bepaalde locaties in het echt zijn en daarvoor is het dus veel handiger dan de normale Google Maps-kaarten. Bij sommige locaties kan je zelfs "naar binnen" in deze virtuele gebouwen dankzij een specifieke Google AI genaamd NeRF. Hierdoor zou je bijvoorbeeld eerst een kijkje kunnen nemen in bepaalde restaurants en cafés voordat je gaat reserveren.

We vinden vooral de tijdlijn in de Immersive View erg leuk. Deze feature kan je het verwachte weer laten zien, compleet met virtuele wolken, de zon of regen, en geeft je een indicatie van hoe druk deze bestemming waarschijnlijk zal zijn de komende paar dagen. Google Maps heeft dit soort data altijd al gehad, maar dankzij Immersive View hoef je minder lang op zoek te gaan in de app om het optimale moment te vinden om een bepaalde locatie te bezoeken.

De nieuwe herkenningspunten en steden worden vanaf gisteren uitgerold naar Google Maps-gebruikers op Android en iOS.

Immersive View is niet de enige Google Maps-feature die een update krijgt.

'Glanceable directions' zal later deze maand ook wereldwijd worden uitgerold op iOS en Android. Wanneer je ervoor kiest om deze feature te gebruiken (Google heeft niet uitgelegd hoe dat werkt, maar waarschijnlijk verschijnt er gewoon een soort pop-up wanneer de feature live gaat en kan je het ook in de instellingen terugvinden), hoef je alleen maar een bestemming in te vullen en te beginnen met lopen, fietsen of rijden zonder per se op 'Starten' te hoeven klikken voor een gedetailleerde routebeschrijving of op Live View voor AR-navigatie.

(Image credit: Google Maps)

Terwijl je beweegt, beweegt je icoon in de app met je mee en de voorspelde aankomsttijd wordt ook in realtime bijgehouden. Je kan tussendoor ook gewoon kiezen voor een andere route als je liever van het uitzicht geniet en niet per se zo snel mogelijk op je bestemming hoeft te zijn. Google zegt dat deze tool vooral bedoeld is voor mensen die wel een beetje bekend zijn met de omgeving en de bestemming en dus niet per se bij elk kruispunt hoeven te horen dat ze naar links of rechts moeten gaan, maar die gewoon af en toe even op hun telefoon willen kijken om te checken of ze nog de goede kant opgaan.

Volgende maand kunnen gebruikers van de desktopversie van Google Maps een update verwachten voor het overzicht van hun recente bestemmingen. Eerst liet deze feature je alleen recente bestemmingen zien die je hebt opgezocht in je huidige Google Maps-sessie. Als je echter het venster sluit dan wordt die lijst met bestemmingen gewist. De aankomende update zal ervoor zorgen dat je ook recente bestemmingen uit eerdere sessies kan terugvinden. Dat moet het gemakkelijker maken om een reis te plannen als je dat niet in één sessie voor elkaar krijgt.

Je kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar hotels, herkenningspunten en andere attracties tijdens meerdere sessies en dan een eigen route creëren of een lijst opslaan voor alle locaties die je wil bezoeken. Als je eenmaal besloten hebt waar je heen wil gaan, kan je die locaties ook weer verwijderen uit je lijst met recente bestemmingen, zodat die lijst ook niet overvol raakt.

Ben je benieuwd waar he Google Maps allemaal nog meer voor kan gebruiken? Zie dan ook onze lijst van 10 handige functies in Google Maps die je waarschijnlijk nog niet gebruikt.