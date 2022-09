Apple Maps vs. Google Maps - welke app is het beste?

Apple concurreert veel met andere bedrijven in de techwereld, maar de grootste rivaliteit moet die wel zijn tussen iPhone en Android . Maar het gaat niet alleen om de hardware, zelfs de software concurreert met de apps op Android-toestellen, met als een van de belangrijkste Apple Maps vs. Google Maps.

Online kaarten hebben onze manier van reizen gerevolutioneerd. Ze helpen ons nieuwe steden te verkennen met behulp van aanbevelingen, files op onze gebruikelijke routes te vermijden door real-time informatie te verstrekken, en ervoor te zorgen dat je onderweg naar vakantie niet verhongert.

Maar niet elke kaarten-app is gelijk. iOS en Android hebben in de afgelopen jaren heel wat veranderd aan hun eigen applicaties, maar op sommige gebieden is het moeilijk om te zeggen welke beter is.

Daarom gaan we Apple Maps en Google Maps met elkaar vergelijken om te kijken op welke van de twee je het meeste kan vertrouwen. Is er een duidelijke winnaar, of is het een kwestie van smaak?

Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: TechRadar)

Goed nieuws, zowel Apple Maps als Google Maps zijn gratis te downloaden, maar dat betekent niet dat ze ook beschikbaar zijn op het platform van je keuze.

Het zal niemand verbazen dat de kaarten-app van Apple exclusief is voor het Apple-ecosysteem. Je hebt een iPhone, een iPad of een Mac nodig om deze dienst te gebruiken; als je Apple Maps wilt gebruiken op een niet-Apple toestel heb je pech.

De zoekmachine DuckDuckGo in een webbrowser gebruikt kaarten aangedreven door Apple Maps, dus je kan dan wel een goed idee krijgen van hoe dit eruitziet.

Als alternatief kan je ook gewoon Google Maps downloaden op je Android-telefoon om er meer functionaliteit uit te halen. Je bent namelijk niet tot de browserversie beperkt zoals bij Apple Maps. De meeste telefoons worden tegenwoordig met Google Maps geleverd.

Bovendien kan je al jouw data tussen apparaten synchroniseren als je inlogt op je Google-account in Google Maps.

Betrouwbaarheid

(Image credit: Google)

Apple Maps had een moeilijke start op iOS 6 in 2012, met onnauwkeurige kaarten die verkeerd of helemaal niet gelabeld waren. Gelukkig is dat na een aantal grote updates door de jaren heen niet meer het geval, en zijn beide apps van Apple en Google ongeveer even nauwkeurig.

Afgezien van een paar kleine probleempjes hier en daar, werkt Apple Maps fantastisch. Fietsroutes en de 3D-kaarten geven je een sterke ervaring op je iPad of een ander Apple-apparaat.

Als er een nieuwe weg wordt aangelegd of een lokaal bedrijf verandert zijn informatie, dan is Google Maps over het algemeen sneller met het bijwerken van de informatie. Vanwege zijn grotere gebruikersbestand kan Google Maps deze gegevens sneller crowdsourcen en verifiëren, maar dit verschil is vrij klein.

Autonavigatie

(Image credit: TechRadar)

Over het algemeen lijken beide diensten behoorlijk op elkaar als je op zoek bent naar gewone autonavigatie. Google Maps en Apple Maps hebben allebei een bewegend pictogram die je reis volgt, waarbij het scherm je een vooruitblik geeft op het volgende weggedeelte waar je gaat rijden en wat je volgende instructie zal zijn.

Beide diensten geven je ook een schatting van je aankomsttijd en de afstand die je moet afleggen, waarbij deze tijd aangepast wordt afhankelijk van de situatie op de weg. Als je hobbels op de weg tegenkomt, kun je die ook melden, zodat je andere bestuurders kunt waarschuwen voor files of wegafsluitingen.

Beide apps bieden ook een goede spraakbesturing, zodat je tijdens het rijden instructies kunt geven. Hier werken de diensten iets beter op hun eigen platform, simpelweg omdat de ingebouwde AI van je telefoon, Siri op iPhones en Google Assistant op Android, beter communiceert met de eigen app.

Google heeft echter een lichte voorsprong op andere gebieden.

Zo heeft het meer mogelijkheden om pitstops toe te voegen voordat je op weg gaat. Apple kan je helpen een tankstation te vinden als je auto bijna leeg is of ergens een snelle hap te eten heeft, maar Google biedt veel meer mogelijkheden. Als je wilt, kun je met Google Maps een route instellen die vanaf je werkplek langs je plaatselijke supermarkt en vervolgens de school van je kind brengt alvorens je naar huis te brengen.

Google heeft ook nieuwe route-opties waarmee je efficiënter kan rijden waardoor je langer door kan op een tank, in plaats van slechts een keuze tussen de snelste of kortste route.

Public transport - walking and cycling

How are Apple Maps and Google Maps for cycling? (Image credit: TechRadar)

Oké, dus Google heeft het voordeel voor automobilisten, maar hoe zit het als je met het openbaar vervoer, te voet of op de fiets reist?

Opnieuw presteren beide diensten ongeveer hetzelfde. Zowel Apple Maps als Google Maps geven je nauwkeurige informatie over het openbaar vervoer en redelijk vergelijkbare routes als je te voet of met de fiets reist.

Google Maps neemt echter opnieuw de leiding. Om te beginnen kan Maps met behulp van een combinatie van actuele crowdsourcedata en historische trends inschatten hoe druk de diensten waarschijnlijk zullen zijn. Bovendien laat het je niet alleen routes zien die "vertrekken op" of "aankomen voor" een bepaalde tijd, maar ook wat de laatst mogelijke openbaar vervoersoptie is.



Sinds kort hebben e-bikes ook ondersteuning gekregen voor routes binnen Apple Maps waardoor leuke fietstochtjes fijner worden voor Apple Maps-gebruikers.

Design

(Image credit: TechRadar)

Design blijft altijd persoonlijke smaak.

De lay-out van Apple Maps is over het algemeen eenvoudiger en strakker. De meeste functies zijn gebundeld, waardoor je een onbelemmerd zicht op de kaart hebt. Bovendien is de standaardkaart over het algemeen minder druk. Voor de achtergrond worden vergelijkbare, doorgaans gedempte tinten gebruikt en de wegen lopen wat meer in elkaar over, maar de wegen waar je langs wilt reizen worden in een duidelijk blauw gemarkeerd, zodat ze opvallen.

Google Maps is veel drukker. De straten en achtergronden zijn kleuriger, met groen en grijs om natuurlijke en stedelijke gebieden van elkaar te onderscheiden; hoofdwegen zijn altijd geel gekleurd om ze op te laten vallen.

Bovendien zijn de functies van Google Maps uitgespreid. Bovenaan je telefoonscherm vind je een zoekbalk en snelkoppelingen voor veel voorkomende zoekopdrachten, zoals restaurants, tankstations en supermarkten in de buurt. Onderaan bevindt zich een menu voor de andere functies, waaronder de tabbladen verkennen en bijdragen, zodat je nieuwe locaties kunt vinden.

Het is een kwestie van kiezen tussen een eenvoudiger hoofdscherm of een hoofdscherm met meer functies; het hangt er maar net vanaf waar je de voorkeur aan geeft, maar voor ons wint Google Maps het omdat het net iets sneller is om een routebeschrijving op te vragen.

The new iPhone 14 and iPhone 14 Pro models (Image credit: Apple)

Als je een van de nieuwe iPhone 14- of iPhone 14 Pro-modellen hebt gekocht, zijn er een paar andere designoverwegingen om rekening mee te houden.

Wie de duurdere iPhone 14 Pro heeft, profiteert van de routebeschrijving van Apple Maps die op het nieuwe always-on-display wordt weergegeven. Zelfs als je telefoon vergrendeld is, kun je nog steeds de routebeschrijving, de aankomsttijd en de resterende afstand zien zonder dat je het volledige scherm aan te zetten en nog meer van de batterij hoeft te verbruiken.

Google Maps laat zich niet uit het veld slaan en brengt zijn eigen vergrendelingsfuncties naar iOS 16-apparaten, zodat je snel toegang krijgt tot de routebeschrijving van de plaatsen die je het meest bezoekt.

Privacy

(Image credit: TechRadar)

De afgelopen jaren heeft Apple veel aandacht besteed aan databescherming en het is dan ook geen verrassing dat Apple in deze categorie de duidelijke winnaar is.

In tegenstelling tot Google Maps, waar alle gegevens op een externe server worden opgeslagen, worden alle persoonlijke gegevens van Apple Maps op je apparaat opgeslagen, zodat je ze kunt wissen wanneer je maar wilt. En hoewel het misschien onmogelijk lijkt om nauwkeurige navigatie te krijgen en tegelijkertijd je locatie privé te houden, heeft Apple een manier gevonden.

Met behulp van een methode genaamd "fuzzing", zoekt Apple Maps niet alleen naar aanwijzingen tussen de twee punten die je hebt opgevraagd, maar verstuurt Apple Maps verschillende verzoeken om te verhullen welke route je daadwerkelijk neemt. Als de gegevens bovendien een externe server bereiken, zijn ze niet langer gekoppeld aan je Apple ID, waardoor je volledig anoniem bent.

Als je toestemming geeft, gebruikt Google veel van je gegevens om advertenties aan te bieden en aanbevelingen te doen op basis van waar je bent en waar je bent geweest. Hoewel dit behulpzaam kan zijn om relevante inhoud te vinden op basis van je interesses, kan het ook een beetje verontrustend zijn.

Er zijn opties om te reizen in Incognitomodus, maar het is nog steeds niet zo privé als wat Apple biedt.

Voor welke navigatie ga je?

(Image credit: TechRadar)

Ligt eraan.

Als je iets anders gebruikt dan een Apple-apparaat is er maar één winnaar: Google Maps.

Apple Maps werkt gewoon niet als je geen Apple producten gebruikt. Maar als je een iPhone of een iPad gebruikt, dan is je beslissing afhankelijk van wat je het belangrijkst vindt. Over het algemeen is Google Maps de koploper, omdat de app een stuk completer is en al veel langer meegaat en data heeft verzameld.

Google Maps beschikt veelal over meer informatie waardoor deze app de go-to is voor mensen die van A naar B willen gaan en ondertussen ook leuke restaurantjes of winkels zoekt.

Apple Maps ligt echter niet ver achter, en neemt privacy veel serieuzer. Als je meer geeft om je persoonlijke gegevens dan om iets anders, dan is de dienst van Apple de beste van de twee voor jou.