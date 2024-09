Deze drie functies komen binnenkort naar je AirPods Pro 2

Fans van Apple's AirPods Pro 2 hadden misschien verwacht dat er nieuwe Pro-oortjes zouden worden aangekondigd tijdens het 'It's Glowtime' iPhone 16-evenement. Helaas was dat niet het geval en hoewel we dus geen AirPods Pro 3, AirPods Lite (al lijken de nieuwe AirPods 4 zonder ANC hier wel op) of "echte" AirPods Max 2 te zien kregen, kondigde het bedrijf wel drie nieuwe features aan voor een bestaand product.

"Deze herfst" krijgen de AirPods Pro 2 drie nieuwe features die allemaal te maken hebben met de gezondheid van je gehoor. Ze zijn volgens het bedrijf gefocust op "preventie, bewustzijn en assistentie". De features zullen misschien niet voor alle AirPods-gebruikers even nuttig zijn, maar er zit wel een feature tussen die voor sommige gebruikers echt levensveranderend kan zijn.

Voordat we verder ingaan op de features zelf, moeten we even verduidelijken dat Apple dus suggereert dat de features "erg snel" zullen komen, maar er is nog geen officiële releasedatum. Het bedrijf heeft wel al meegedeeld dat de laatste van deze drie features "deze herfst" in meer dan 100 landen en regio's beschikbaar zal worden gemaakt. Dat kan echter op vrijwel elk moment voor december gebeuren.

Wanneer deze features uiteindelijk worden uitgerold, zal dat via een iOS 18-update gebeuren. Die update verschijnt dan op je smartphone.

AirPods Pro 2 als gehoorapparaat?

Een vrouw gebruikt de Apple AirPods Pro 2 als een gehoorapparaat. (Image credit: Aplpe)

Laten we maar beginnen met preventie. De eerste nieuwe feature voor de AirPods Pro 2 is een gehoorbeschermingsmodus die is ontworpen om luide geluiden om je heen te dempen. Een 'machine learning'-algoritme zal hierbij geluiden identificeren die zo luid zijn dat ze gevaarlijk zijn voor je gehoor en deze dempen. Tijdens de Glowtime-presentatie zagen we bijvoorbeeld mensen luide rockmuziek afspelen met de AirPods in.

Waarschijnlijk werkt deze gehoorbeschermingsmodus als een krachtigere vorm van noise-cancelling. Je mist hierbij misschien de nuances van de standaard noise-cancelling, maar het zal effectiever zijn voor harde geluiden. Apple heeft bevestigd dat de modus na de update standaard aan zal staan, maar dat impliceert dat je de functie ook uit kan zetten en dus toch weer iets meer risico loopt op gehoorbeschadiging.

Het volgende onderdeel is bewustzijn. Apple wil mensen beter informeren over hun gehoorgezondheid. Deze feature wordt gepresenteerd als een soort gehoortest in de Gezondheid-app op je iPhone of iPad. Hiermee kan je erachter komen hoe het precies met je gehoor gaat.

De test zal schijnbaar ongeveer vijf minuten duren en tijdens de test moet je geluiden identificeren die erg lastig zijn om te horen. Wanneer je klaar bent met de test, krijg je een gehoorprofiel te zien in de Gezondheid-app en de bijbehorende informatie kan je gebruiken om veranderingen in je gehoor in de gaten te houden.

Apple is niet het eerste bedrijf dat een gehoortest aanbiedt op zijn oortjes. Sony en Nothing hebben bijvoorbeeld ook al vergelijkbare features, maar die zijn meer bedoeld om het geluid van de oortjes aan te passen aan je gehoor voor een betere luisterervaring. De AirPods Pro 2 lijken deze gehoordata niet te gebruiken om een betere luisterervaring te creëren, maar focussen zich dus meer op data om de gezondheid van je gehoor mee te checken.

Als laatste is er nog de modus voor assistentie. Er komt een klinisch goedgekeurde gehoorapparaatmodus voor de AirPods Pro 2 aan. Zoals die beschrijving suggereert, verander je hiermee je draadloze oortjes in een gehoorapparaat dat je kan helpen om stemmen en achtergrondgeluiden beter te horen.

De beste medische gehoorapparaten kunnen wel duizenden euro's kosten en de AirPods Pro 2 zijn misschien niet de goedkoopste draadloze oortjes, maar ze zijn wel veel goedkoper dan dat.

Dit zijn de enige drie nieuwe features die aangekondigd zijn voor de AirPods Pro 2. Als je geen fan bent van AI, is het goed om te weten dat Apple niets heeft gezegd over Apple Intelligence op de oortjes. Daarnaast stellen drie nieuwe features misschien niet heel veel voor, maar er is hier meer veranderd dan op de AirPods Max (die alleen nieuwe kleuren en een USB-C-poort krijgt).

Voor grotere veranderingen moet je bij de AirPods 4 zijn. Dat zijn de enige volledig nieuwe oortjes die Apple heeft aangekondigd.