Waar kan je de iPhone 16 lancering live kijken?

We zijn nu minder dan 24 uur verwijderd van het volgende grote Apple-evenement, waar we de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max en meer verwachten. Met de slogan “It's Glowtime” weten we niet helemaal zeker wat Apple in petto heeft, maar we kunnen nieuwe iPhones verwachten met meer kracht en een heleboel slimme functies. We verwachten ook de Apple Watch 10 en mogelijk de AirPods 4, AirPods Max 2 en misschien de AirPods Pro 3.

Lees dus snel verder voor alle details over wanneer het Apple-evenement precies begint en hoe je de lancering van de iPhone 16 live kunt volgen.

Waar iPhone 16 lancering kijken

Het Glowtime-evenement van Apple begint op maandag 9 september om 19u, onze tijd. Het evenement wordt gehouden in het Steve Jobs Theater in Apple Park, maar we gaan er natuurlijk niet van uit dat iedereen hier daarheen is gevlogen voor de lancering van de iPhone 16.

De YouTube-pagina voor het evenement is al live, dus je kunt daarheen gaan om het te bekijken of gewoon de video hieronder gebruiken. Je kunt ook een herinnering instellen zodat je een melding ontvangt zodra de livestream begint.

Als YouTube niet je ding is, dan kun je de iPhone 16 lancering bekijken op de website van Apple of via de Apple TV-app. Natuurlijk kan je op onze website ook verschillende artikelen met het belangrijkste nieuws rond de aankondigingen terugvinden.

Wat verwachten we van het Apple-event?

Het hoogtepunt van dit Apple-evenement is de iPhone 16-serie, die naar verwachting zal bestaan uit de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Uitgelekte informatie suggereert dat de belangrijkste nieuwigheden een actieknop zullen zijn voor de twee basismodellen en een opnameknop (waarmee je foto's en video's kunt maken) voor alle vier de iPhones.

Je kunt ook nieuwe chipsets verwachten en de iPhone 16 Pro krijgt waarschijnlijk de telefotocamera met 5x zoom van de iPhone 15 Pro Max, terwijl zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max nieuwe 48MP-groothoekcamera's zouden hebben. De Pro-modellen zouden ook groter kunnen zijn dan hun voorgangers: de iPhone 16 Pro zou een scherm van 6,3 inch krijgen, terwijl de iPhone 16 Pro Max naar verluidt een scherm van 6,9 inch krijgt.

Verder verwachten we de Apple Watch 10 en de Apple Watch Ultra 3 te zien. Deze horloges zouden nieuwe chipsets kunnen krijgen en de reguliere Apple Watch 10 kan uitgerust zijn met een groter scherm. Er is zelfs een kans dat we een plastic Apple Watch SE te zien krijgen. Daarnaast is de kans groot dat Apple twee versies van de AirPods 4 zal aankondigen, waarvan één met noise-cancelling.

Er zal ten slotte waarschijnlijk meer informatie worden gegeven over Apple Intelligence, hoewel het ernaar uitziet dat deze softwaresuite ten vroegste in oktober zal worden gelanceerd.