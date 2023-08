AirPods Pro 3: nieuws, geruchten en alles wat we willen zien

Apple's AirPods Pro 2 zijn een paar van de beste noise-canceling oordopjes op de markt en zo is de koptelefoon van het bedrijf, de AirPods Max, ook een van de beste noise-canceling koptelefoons op de markt (maar misschien niet qua prijs-kwaliteit).

Ook als je al een paar AirPods hebt, is het vrij logisch om je af te vragen wanneer je de derde generatie van de Pro-oortjes kan verwachten. Daarnaast is het ook maar de vraag of je het beste op deze oortjes kan wachten of misschien toch beter op zoek kan gaan naar een goede deal voor een ouder paar AirPods Pro.

Hieronder vind je daarom alles wat we weten over de volgende generatie AirPods, van de leaks en geruchten tot de mogelijke prijs en releasedatum. Hier verzamelen we dan ook alle nieuwtjes voor je en geven we een aantal dingen aan die wij graag willen zien.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lWMarch 24, 2023 See more

Apple AirPods Pro 3: prijs en releasedatum

De AirPods Pro 2 verschenen op 23 september 2022 en kostten toen 299 euro. De eerste generatie AirPods Pro arriveerde op 30 oktober 2019 en kostte toen 279 euro. Helaas zijn we gewend dat Apple steeds maar weer prijsverhogingen doorvoert voor zijn producten. Als dit ook het geval is voor de AirPods Pro 3, hopen we wel dat ze voldoende upgrades hebben.

Er zat drie jaar tussen de release van de eerste generatie AirPods en de tweede generatie, al zat daar natuurlijk ook een pandemie tussen. Een nieuwe generatie zou dus best iets eerder kunnen verschijnen dit keer, maar een release in 2023 lijkt ons toch onwaarschijnlijk, zeker omdat de AirPods Pro 2 vorig jaar uitkwamen.

We hebben echter niet alleen maar "slecht nieuws", want we hebben bijvoorbeeld wel al een duidelijke indicatie gekregen dat er een USB-C-variant van de AirPods Pro 2 aankomt. Dit is iets dat de bekende analist Ming Chi-Kuo in augustus van vorig jaar voor het eerst voorspelde. Deze voorspelling kwam toen voor velen als een verrassing, want veel geruchten suggereerden toen dat er geen nieuwe AirPods met oplaadcases zouden verschijnen in 2023.

De Europese Unie heeft echter een deadline van herfst 2024 gegeven voor de overgang naar USB-C voor alle apparaten. Apple heeft duidelijk aangegeven daar niet blij mee te zijn, door onder andere te claimen dat deze keuze innovatie tegen kan werken, maar het lijkt erop dat het bedrijf toch moet overstappen als het flinke boetes wil voorkomen.

In maart van dit jaar spotte Twitter-gebruiker @aaronp613 een referentie naar een aantal nieuwe AirPods en een AirPods-case in iOS 16.4. Ming-Chi Kuo reageerde op deze post en gaf aan dat die case "waarschijnlijk de USB-C-versie van de AirPods Pro 2" is.

Verder voorspelde Kuo ook nog dat "grootschalige leveringen" van de zogenaamde AirPods Pro 2 met USB-C worden "verwacht in 2Q23-3Q23". "Apple [lijkt] momenteel nog geen plannen te hebben voor USB-C-versies van de AirPods 2 & 3."

Een andere bekende analist, genaamd Mark Gurman, zei in juli 2023 in zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple waarschijnlijk bij de lancering van de iPhone 15-serie een USB-C-oplaadcase zal uitbrengen voor de AirPods Pro. Er wordt hier dus niet gesproken over de AirPods Pro 3, maar wel over nieuwe AirPods-oplaadcases.

Zouden we misschien ooit verschillende kleurvarianten kunnen krijgen? (Image credit: Future)

AirPods Pro 3: features en wat we willen zien

Misschien wist je het nog niet, maar Apple was oorspronkelijk van plan om AirPods in verschillende kleurvarianten aan te bieden in plaats van alleen in de glanzende witte kleurvariant (bedankt @KostuamiSan op Twitter, via AppleInsider). Blijkbaar stonden er ook 'ProductRED', paarse, zwarte en 'blonde' versies gepland. Deze kleuren zouden namelijk goed passen bij de kleuropties van de iPhone 7, maar uiteindelijk werden ze allemaal gecanceld.

We hebben wel al verschillende varianten van de AirPods Max gezien ('Space Gray', zilver, 'Sky Blue', groen en roze), dus eigenlijk zouden verschillende kleuren voor de AirPods Pro nu ook wel eens mogen verschijnen.

Apple used to release color version of 1st gen AirPods, they planned to make Pink, ProductRED, Purple, Black, Blonde.Reason of that: they wanted to match the color with iPhone 7. (Purple version of iPhone 7 cancelled at last)And it’s been cancelled. #appleinternal #Apple pic.twitter.com/AaQqrJZbSrMay 30, 2023 See more

Laten we het nu over de belangrijkere informatie hebben. Apple's WWDC 2023-evenement vond plaats tussen 5 juni en 9 juni en er werden veel nieuwe features aangekondigd. Zo zagen we nieuwe voicemail-features voor iOS 17, een nieuwe naam voor macOS 14, videoconferentiefuncties voor tvOS 17, widgets en achtergronden voor iPadOS 17 en fullscreen app-updates voor watchOS 10. Helemaal aan het einde onthulde Tim Cook natuurlijk ook nog Apple's AR/VR-headset, de Apple Vision Pro.

Dat is allemaal natuurlijk niet van toepassing op de onaangekondigde AirPods Pro 3. Wat wel van belang is, is dat Apple in 2023 'Adaptive Audio' aan AirPods heeft toegevoegd. Dit is een vrij grote upgrade en er komen dankzij iOS 17 ook nog eens zes nieuwe features naar de AirPods Pro 2.

Niet alle AirPods krijgen deze update. Het gaat alleen om de huidige modellen die beschikken over actieve noise-cancelling, de AirPods Pro 2 en AirPods Max. Momenteel bestaan er drie modi, namelijk ANC, transparantiemodus en uit, maar nu krijgen we ook nog een vierde genaamd Adaptive Audio. Apple zegt dat deze modus de balans tussen de andere modi moet leveren waar we allemaal naar op zoek waren.

Wij zijn het daar niet helemaal mee eens. De nieuwe feature mixt de transparantiemodus met ANC om zich aan te passen aan je omgeving. Door gebruik te maken van machine learning, creëert Adaptive Audio vervolgens een beter aangepaste en een dynamischere luisterervaring, zodat je zelf niet met de audio-instellingen op je iPhone hoeft te spelen als je onderweg bent.

Wij denken echter dat er ook veel mensen zijn die juist wél zelf willen spelen met de verschillende niveaus noise-cancelling. Er zijn vast gebruikers die op zoek zijn naar meer aanpassingsmogelijkheden voor Adaptive Audio dan alleen het aan- of uitzetten van de modus. We schreven eerder dan ook al een artikel over zes features waarvan we hopen dat Apple ze toevoegt in iOS 17. In dat artikel zeiden we dat we graag verschillende niveaus voor de noise-cancelling zouden willen of nog liever zelfs de mogelijkheid om onze eigen niveaus (via bijvoorbeeld een slider) in te stellen en ze als presets op te slaan, zodat ze vervolgens heel gemakkelijk vanuit het bedieningspaneel kunnen worden geactiveerd (of misschien via automatisch aan de hand van je locatie).

Wat misschien ideaal zou zijn, is een systeem zoals bij de Bose Noise Cancelling 700. Die koptelefoon, die op 30 juni 2019 uitkwam, heeft 11 verschillende noise-cancelling niveaus die je via een slider kan instellen.

Daarnaast heeft de Sennheiser Momentum 4 Wireless een feature genaamd 'Sound Check', waarmee je even kort naar je favoriete muziek moet luisteren. Vervolgens genereert deze feature verschillende speciale presets voor jou. Daarnaast is ook hier een adaptieve ANC aanwezig met een slider om te bepalen hoeveel achtergrondgeluid je wil elimineren. Deze koptelefoon biedt ook nog ‘Sound Zones’. Je kan tot 30 profielen creëren (denk aan thuis, kantoor, sportschool, treinstation, etc.) met hun eigen instellingen voor de EQ en noise-cancelling. Deze instellingen worden dan automatisch geactiveerd of gedeactiveerd wanneer je een bepaalde 'zone' betreedt of verlaat met de Momentum 4 Wireless op je hoofd.

Het zou dus heel fijn zijn als Apple een aantal van dit soort features zou kunnen implementeren op de AirPods Pro 3, want dan zou het pas echt een mooie upgrade zijn.

We hebben zeker wel wat wensen voor de volgende Apple Pro-oortjes. (Image credit: TechRadar)

Als we naar andere draadloze oortjes kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat de Technics EAH-AZ80 nu ook multipoint-connectiviteit hebben, waardoor je ze met maximaal drie apparaten tegelijk kan verbinden. Het maakt dan niet uit of het Android- of iOS-apparaten zijn. Het zou fijn zijn als Apple ons op zijn Pro-model ook multipoint kan aanbieden. De bestaande AirPods kunnen alleen met twee apparaten tegelijk worden verbonden als het twee Apple-apparaten zijn. Als je je AirPods aan je Apple ID hebt gelinkt, dan kunnen ze meteen wisselen naar het apparaat dat je actief gebruikt.

Qua batterijduur zijn de AirPods Pro 2 redelijk acceptabel met 6 uur aan luistertijd (5,5 uur met ruimtelijk geluid en hoofdtracking aan) in de oortjes zelf en tot 30 uur met de oplaadcase erbij. Dat is een langere batterijduur dan de Sony WF-1000XM5 met hun 8 uur in de oordopjes en tot 24 uur in totaal.

Het grootste minpunt van AirPods heeft te maken met het aanbod van Hi-Res Audio via Apple Music en dan specifiek 24-bit/96kHz tot 24-bit/192kHz, oftewel de maximale resolutie van 'Lossless'-muziek op Apple Music.

Momenteel is het luisteren naar Hi-Res Lossless-bestanden (die Apple zonder extra kosten aan zijn Apple Music-abonnees aanbiedt sinds ongeveer twee jaar geleden) op je iPhone een enorm omslachtig proces, waarbij je allerlei adapters, losse accessoires en een bedrade koptelefoon nodig hebt.

Voor de iets minder indrukwekkende Lossless-kwaliteit heb je nog steeds een bedrade koptelefoon nodig, maar daarvoor is de DAC in de iPhone wel goed genoeg. Voor die kwaliteit hoef je dus alleen maar (via een Lightning-naar-USB-C-adapter) bedrade oortjes of een bedrade koptelefoon met je iPhone te verbinden.

Het zou dus heel fijn zijn als de AirPods Pro 3 de trouwe Apple-klanten ook toegang zouden geven tot de beste kwaliteit die Apple Music aanbiedt.