AirPods Pro 2 ontvangen vijf gratis upgrades in iOS 18: dit moet je weten

Apple heeft een aantal nieuwe functies voor AirPods aangekondigd als onderdeel van het WWDC 2024-evenement, waar ook iOS 18 werd aangekondigd. De software-update voor iPhones bevat deze keer ook nieuwe functies voor de AirPods. In september van dit jaar zullen recente iPhones, inclusief de verwachte iPhone 16, de software-update ontvangen en kan je zelf genieten van de nieuwe functies.

Geen van de verbeteringen is echt innovatief, maar ze zien eruit als erg mooie upgrades. Drie van de vijf upgrades komen echter alleen naar de AirPods Pro 2 en er is slechts één upgrade die wellicht naar alle AirPods komt.

1. Voice Isolation

De interessantste feature is Voice Isolation. Dit maakt gebruik van dezelfde verwerking voor de active noise-cancelling van de AirPods Pro 2 en past dit toe om geluiden om je heen, inclusief wind, te verminderen terwijl je praat.

In de demonstratie van Apple was een vrouw aan het bellen terwijl ze door een drukke stad liep en voor haar gesprekspartner klonk het alsof zij in een stille kamer stond. Dit is natuurlijk een demo en we zijn benieuwd hoe goed Voice Isolation in de praktijk zal werken. Hiervoor is trouwens de H2-chip nodig, die momenteel alleen te vinden is in AirPods Pro 2, dus alle andere AirPods, inclusief de AirPods Max, ontvangen deze functie niet.

2. Interacties met Siri

Als je AirPods gebruikt, vraagt Siri je soms dingen of vertelt ze je wanneer iemand belt. Als je de AirPods Pro 2 hebt, kun je Siri in stilte beantwoorden door alleen maar te knikken of schudden met je hoofd. Dit is niet baanbrekend, maar wel een snellere manier om oproepen te weigeren of beantwoorden. Ook op vlak van toegankelijkheid is dit een nuttige toevoeging. Blijkbaar vereist deze functie ook de H2-chip, waardoor dit eveneens exclusief voor de AirPods Pro 2 is.

3. Spatial Audio voor games

Apple introduceert een manier voor game-ontwikkelaars om gebruik te maken van de Personalized Spatial Audio in de AirPods 3, AirPods Max, de originele AirPods Pro en AirPods Pro 2. Spatial Audio is niet langer beperkt tot films en muziek, want je kunt nu ook gamen met 3D-geluid om je heen. Dit zorgt ervoor dat games meeslepender aanvoelen en dat je in actiegames beter hoort wat er om je heen gebeurt en waar vijanden zich bevinden.

4. Lagere latency

Apple zegt dat deze AirPods-updates ook de latency aanzienlijk verminderen. Ook dit is vooral nuttig in games, aangezien je liefst meteen wil horen wat er op je scherm gebeurt. Voor films en series is dit tevens een nuttige toevoeging. We vermoeden dat alle AirPods hiervan zullen profiteren, hoewel Apple zegt dat de AirPods Pro 2 (in combinatie met de iPhone 15 Pro Max) nu de laagst mogelijke latency leveren in de geschiedenis van het bedrijf.

5. Verbeterde kwaliteit van je stem in games

Nog een laatste functie voor de AirPods Pro 2 is ondersteuning voor 16-bit/48kHz-audio van hogere kwaliteit. Je stem zou daarom natuurlijker moeten overkomen en mensen zouden duidelijker moeten kunnen horen wat je zegt. Zal het een groot verschil maken? Dat weten we nog niet. We vermoeden dat Voice Isolation hoe dan ook een grotere impact zal hebben.

Zijn er ook nieuwe AirPods?

Zoals verwacht zijn er geen nieuwe AirPods aangekondigd tijdens WWDC. We gaan er wel vanuit dat deze functies aanwezig zullen zijn op de verwachte AirPods 4, AirPods Pro 3 en AirPods Max 2. We hebben echter geen indicatie van de lanceringsdatum van deze drie producten.