iPadOS 17 zou niet werken op eerste generatie iPad Pro

Naar verluidt zal Apple met de release van iPadOS 17 de ondersteuning voor enkele iPads laten vallen, waaronder de eerste generatie iPad Pro's. Dit gerucht volgt op een eerder gerucht dat Apple ook de ondersteuning voor oudere iPhones zou laten vallen.

Volgens het Franse IPhoneSoft (opens in new tab) dat contact heeft met een anonieme bron binnen Apple zal het bedrijf iPads met de A9- en A9X-processors niet meer bijwerken naar de nieuwe software. De iPad Pro uit 2015 (zowel het 9,7-inch model als het 12,9-inch model) en de iPad 5 vallen bijgevolg buiten de boot. Processoren zijn vaak een richtlijn die Apple gebruikt om te beslissen welke apparaten nog worden geüpdatet, omdat sommige niet meer krachtig genoeg zijn om nieuwe softwarefuncties te laten werken.

Alle iPads die in 2016 of later op de markt zijn gekomen, zouden de update naar iPadOS 17 wel krijgen. Op het moment van schrijven is het niet precies duidelijk wat het bedrijf in iPadOS 17 stopt om het te onderscheiden van iOS 17. Daarover komen we meer te weten als Apple deze updates aankondigt tijdens WWDC 2023 in juni.

Aan het einde van hun Latijn

Hoewel Apple zijn iPhones en iPads veel langer software-updates geeft dan de meeste Android-fabrikanten, is deze ondersteuning nooit eeuwig. Naarmate toestellen ouder worden, kunnen hun chips de eisen van nieuwe besturingssystemen en functies niet meer bijhouden. Door de jaren heen komt er ook slijtage op de hardware waardoor een update soms meer problemen geeft dan oplossingen.

Niet alleen eigenaars van oudere iPads zijn de dupe, want er wordt verwacht dat Apple met de release van iOS 17 ook een aantal iPhones zal laten vallen. Het gerucht gaat dat de ondersteuning voor de iPhone X en iPhone 8 wordt beëindigd. Nu de iPhone 15 en iPhone 15 Ultra in het (verre) vooruitzicht liggen, kunnen we niet anders dan accepteren dat oudere toestellen hun ondersteuning verliezen.