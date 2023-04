Deze iPhones en iPads krijgen binnenkort wellicht geen updates meer

Apple zal naar verwachting iOS 17 en iPadOS 17 introduceren tijdens WWDC 2023 later dit jaar. Een lek heeft onthuld welke iPhones en iPads de nieuwe software-updates zullen ontvangen (en welke niet).

Volgens een bron van MacRumors (opens in new tab) "met een goede reputatie" zal iOS 17 niet beschikbaar zijn op de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X (of ouder), terwijl iPadOS 17 de eerste generatie iPad Pro (zowel het 9,7-inch als het 12,9-inch model) en de vijfde generatie iPad uit de boot gooit. Alle deze apparaten werden uitgebracht tussen november 2015 en november 2017.

Als het gerucht klopt, zal Apple met zijn volgende grote software-updates de ondersteuning voor bijna alle apparaten met de A11 Bionic-chip of ouder laten vallen. De zesde en zevende generatie iPad, evenals de tweede generatie iPad Pro (zowel de 10,5-inch als de 12,9-inch modellen) zullen naar verluidt uitzonderingen op de regel zijn.

Het nieuws komt niet echt als een verrassing. Bij elke nieuwe editie van iOS en iPadOS laat Apple de ondersteuning voor oudere apparaten vallen. De iPhone 6s, iPhone 7 en iPad Air 2 behoorden krijgen bijvoorbeeld geen iOS 16 en iPadOS 16. Het is wel enigszins confronterend dat de iPhone X binnenkort verouderd zal zijn.

(Image credit: Apple)

Natuurlijk zullen deze apparaten niet plotseling rijp zijn voor de vuilnisbak zodra iOS 17 en iPadOS 17 beschikbaar zijn. Met de nieuwste iOS- en iPadOS-updates kunnen ze nog een aantal jaren mee en Apple staat erom bekend oudere toestellen beter te ondersteunen dan de meeste Android-fabrikanten. Als er ergens een kritiek beveiligingsprobleem zou zijn, krijgen deze iPhones en iPads zeker nog een update met een security patch.

iOS 17: wat we verwachten

(Image credit: Shutterstock / Konstantin Savusia)

Wat betreft de functies die de volgende updates van Apple zullen introduceren, weten we nu dat iOS 17 een grotere iPhone-update wordt dan we eerst dachten.

Bloomberg's Mark Gurman had eerder gemeld (opens in new tab) dat de ontwikkeling van de Apple VR headset zou leiden tot "minder grote veranderingen" voor iOS 17, maar de doorwinterde Apple expert heeft daarna aangegeven (opens in new tab) dat de komende update in feite enkele van de "meest gevraagde functies" bevat.

Hoewel het dus onwaarschijnlijk is dat iOS 17 de gebruikservaring van de iPhone opnieuw zal uitvinden, verwachten we wel een reeks belangrijke updates voor bestaande functies en apps, zoals CarPlay, Siri en Berichten.

Zoals gezegd, is het vrijwel zeker dat Apple iOS 17 zal introduceren tijdens de jaarlijkse WWDC-ontwikkelaarsconferentie in juni. De update zal naar verwachting ergens in september worden uitgerold naar gebruikers, tegelijk met de lancering van de iPhone 15.