iOS 17 wordt grotere update dan verwacht

Naar verwachting introduceert Apple later dit jaar met iOS 17 en nieuwe geruchten wijzen erop dat de software-update wel eens ingrijpender zou kunnen zijn dan we dachten.

Mark Gurman (Bloomberg) had eerder gemeld (opens in new tab) dat de ontwikkeling van de Apple VR headset zou leiden tot "minder grote veranderingen" voor iOS 17. De doorgewinterde Apple expert beweert nu dat de update in feite enkele veelgevraagde functies zal bevatten (opens in new tab).

"Toen Apple begon met de ontwikkeling van iOS 17, was de aanvankelijke gedachte dat het een verfijning zou worden. Het moest een update worden die meer gericht was op het oplossen van bugs en het verbeteren van de prestaties dan op het toevoegen van nieuwe functies," schrijft Gurman in zijn laatste nieuwsbrief. "De hoop was om de problemen van iOS 16 te vermijden, een ambitieuze update die leed onder gemiste deadlines en een buggy start. Later in het ontwikkelingsproces veranderde de strategie."

"De verwachting is nu dat iOS 17 verschillende nice to have functies zal bevatten, ook al ontbreekt een grote verbetering zoals het vernieuwde vergrendelscherm van vorig jaar. Het doel van de software, met de codenaam Dawn, is om verschillende veelgevraagde functies af te vinken."

Zoals Gurman opmerkt, is het onwaarschijnlijk dat iOS 17 grote veranderingen teweeg zal brengen in de gebruikservaring van iPhones, aangezien dat de laatste jaren al is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan gepersonaliseerde iOS-vergrendelschermen, aangepaste toetsenborden enzovoort.

In plaats daarvan zal iOS 17 waarschijnlijk een reeks belangrijke updates bevatten voor bestaande features en apps, zoals CarPlay, Siri en Berichten. Wij zien persoonlijk graag een herontworpen Control Center, universele batterij-widgets en betere beeld-in-beeld support.

Het is vrijwel zeker dat Apple iOS 17 zal introduceren tijdens de jaarlijkse WWDC-conferentie voor ontwikkelaars in juni. De update zal naar verwachting ergens in september worden uitgerold naar gebruikers, tegelijk met de lancering van de iPhone 15.

Vergeet iOS 16.4 niet

De eerstvolgende update van Apple wordt iOS 16.4. Dat introduceert binnenkort tastbare verbeteringen voor de manier waarop je iPhone omgaat met alledaagse taken.

Een van de functies die iOS 16.4 zal introduceren is Voice Isolation, een handige tool die omgevingsgeluid tijdens telefoongesprekken blokkeert om de kwaliteit van je stem te verbeteren. Binnenkort kun je de persoon met wie je aan het bellen bent beter horen en vice-versa.

Andere functies die in iOS 16.4 worden verwacht, zijn pushmeldingen voor webapps, een heleboel nieuwe emoji's, een verbeterde Podcasts-app en bugfixes voor Apple HomeKit.