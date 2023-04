iOS 17: nieuws, geruchten en meer

Naar verwachting zal Apple later dit jaar iOS 17 onthullen. De software-update zal veranderingen introduceren aan de apps en algemene gebruikservaring van de meest recente iPhones.

Hoewel Google Android 14 al heeft vrijgegeven voor een beperkte groep bèta testers, zwijgt Apple doorgaans volledig over iOS-updates. Toch zijn we er vrijwel zeker van dat we meer zullen horen tijdens de WWDC (de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple) in juni, voorafgaand aan de lancering van de iPhone 15 in september.

Ondanks het gebrek aan officiële informatie hebben we een idee van hoe iOS 17 eruit zou kunnen zien. Hieronder kun je lezen wat we al weten over de komende update. We hebben ook een korte verlanglijst toegevoegd van wat we graag zouden zien in september.

Latest news Leakers zijn verdeeld over de compatibiliteit van iOS 17. Eén bron beweert dat de update ondersteuning voor de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X zal laten vallen, terwijl een andere bron beweert dat iOS 17 compatibel zal zijn met alle iPhones die iOS 16 draaien.

iOS 17: In het kort

Wat is het? De volgende grote iOS-update voor iPhones.

De volgende grote iOS-update voor iPhones. Wanneer verschijnt het? De update wordt waarschijnlijk openbaar in september

De update wordt waarschijnlijk openbaar in september Welke iPhones krijgen het? De geruchten zijn het niet met elkaar eens, mogelijk alles vanaf de iPhone 11 en nieuwer

iOS 17 verschijningsdatum

iOS 17 komt naar verwachting half september uit, zodat het samenvalt met de lancering van de iPhone 15. Voordat het zover is, zal Apple iOS 17 onthullen tijdens WWDC (World Wide Developer's Conference) in juni. Apple heeft inmiddels bevestigd dat WWDC 2023 op 5 juni zal plaatsvinden en vermeldde dat het de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS onder de aandacht zal brengen.

Kort na WWDC zal Apple twee bètaversies van iOS uitbrengen: een preview voor ontwikkelaars en een publieke versie. De publieke bèta is vaak betrouwbaar genoeg om ongeveer een maand of twee na de start van het programma te gebruiken. In het verleden zijn er in de eerste weken na de release van de bèta al enkele noemenswaardige bugs opgedoken, dus het loont soms om even te wachten met de bètaversie.

iOS 17: Compatibele iPhones

De iPhone X zou iOS 17 niet ondersteunen (Image credit: Future)

We hebben tegenstrijdige berichten gehoord over de beschikbaarheid van iOS 17. Volgens een bron van MacRumors (opens in new tab) zal iOS 17 de ondersteuning voor de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X laten vallen, terwijl iPadOS 17 de eerste generatie iPad Pro (zowel het 9,7-inch als het 12,9-inch model) en de vijfde generatie iPad overboord gooit. Al deze apparaten zijn uitgebracht tussen november 2015 en november 2017.

Als dat gerucht klopt, zal Apple met zijn volgende grote software-update de ondersteuning voor bijna alle apparaten met de A11 Bionic-chip of ouder laten vallen. De zesde en zevende generatie iPad, evenals de tweede generatie iPad Pro, zouden de enige uitzonderingen zijn.

Een tweede gerenommeerde leaker, die onder andere voor het eerst zei dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus een Dynamic Island zullen krijgen, heeft sindsdien beweerd dat iOS 17 compatibel zal zijn met alle iPhones die iOS 16 draaien (opens in new tab). In dit stadium is er dus weinig zekerheid over welke iPhones met iOS 17 zullen werken.

Als we ons tot slot baseren op de voorgaande jaren, dan zullen de iPhone 8 (Plus) en iPhone X de update niet krijgen. Bij elke nieuwe editie van iOS en iPadOS laat Apple de ondersteuning voor oudere toestellen vallen. De iPhone 6s, iPhone 7 en iPad Air 2 ontvingen iOS 16 en iPadOS 16 bijvoorbeeld niet. Zowel de iPhone X als de iPhone 8 zijn nu vijf jaar oud en dat is meestal het moment waarop de updates aflopen.



Overigens, als je iPhone wel in aanmerking komt voor de volgende grote update van Apple, zal hij waarschijnlijk automatisch iOS 17 downloaden (opens in new tab). iOS 16.4 introduceerde een code die iPhone-updates standaard laat downloaden, waarbij Apple kennelijk hoopt dat de verandering ervoor zorgt dat de meeste mensen de nieuwste versie van iOS draaien.

iOS 17: Verwachte functies

(Image credit: Shutterstock / Konstantin Savusia)

Als het gaat om de functies van iOS 17, kunnen we over één ding redelijk zeker zijn: we zullen niet veel grote toevoegingen zien, zoals de upgrades van het vergrendelscherm of de widgets op het homescherm.

Hoewel Bloomberg's Mark Gurman eerder had gemeld dat de ontwikkeling van de Apple VR headset zou leiden tot minder grote veranderingen voor iOS 17 (opens in new tab), heeft de doorwinterde Apple expert sindsdien beweerd (opens in new tab) dat de komende update in feite enkele veelgevraagde functies zal introduceren.

"Toen Apple begon met de ontwikkeling van iOS 17, was de eerste gedachte om het een verfijning te noemen, die meer gericht was op het oplossen van bugs en verbeteren van prestaties dan het toevoegen van nieuwe functies," schreef Gurman in zijn nieuwsbrief. "De hoop was om de problemen van iOS 16 te vermijden, een ambitieuze update die leed onder gemiste deadlines en een door bugs geplaagde start. Maar later in het ontwikkelingsproces veranderde de strategie."

"De verwachting is nu dat iOS 17 verschillende leuke functies zal bevatten zonder grote verbeteringen zoals het vergrendelscherm van vorig jaar. Het doel van de software, met de codenaam Dawn, is om verschillende van de meest gevraagde functies af te vinken."

Zoals Gurman opmerkt, is het onwaarschijnlijk dat iOS 17 de gebruikservaring van iPhones ingrijpend zal veranderen, wat de voorbije jaren al gebeurd is. Denk maar aan gepersonaliseerde vergrendelschermen, aangepaste toetsenborden, enzovoort. In plaats daarvan zal iOS 17 waarschijnlijk een reeks belangrijke updates bieden voor bestaande functies en apps, zoals CarPlay, Siri en Berichten.

iOS 17: Verlanglijstje

1. Super Siri

(Image credit: Unsplash [Omid Armin])

ChatGPT verovert de wereld en Google en Microsoft hebben snel gereageerd. Apple zette de wereld in vuur en vlam met de lancering van Siri, samen met de iPhone 4S, maar de digitale assistent heeft zijn volledige potentieel nog niet bereikt. Nu generatieve AI-modellen aan populariteit winnen, zou het grote gebruikersbestand van Apple hen een voorsprong kunnen geven op concurrenten.

2. Verbeterde meldingen

(Image credit: Future)

Ja, dit punt hebben we al bij elke iOS-update aangehaald en we blijven het doen. Apple heeft elk jaar al de iOS-meldingen aangepast, maar het kan veel beter. De bundeling van meldingen en ondersteuning voor snelle antwoorden zijn beperkt. In vergelijking met Android zijn er nog steeds weinig meldingen waarop je kan tikken op een actie uit te voeren.

Elk jaar hopen we dat Apple het Meldingencentrum grondig herziet en elk jaar plak Apple een pleister met een lachend gezichtje op deze spreekwoordelijke gebroken arm binnen iOS. We hopen (wederom) dit jaar een echte update te zien.

3. Split screen modus voor apps

Jaren geleden waren telefoons niet krachtig genoeg om twee apps naast elkaar te draaien. Die tijd ligt ver achter ons en de A16 Bionic chip in de iPhone 14 Pro is de krachtigste smartphoneprocessor die er bestaat. Net daarom is het vreemd dat je geen twee apps tegelijk kan openen op je iPhone. De meeste Android-smartphones geven je de optie je scherm te splitsen zodat er een app in de bovenste helft en een tweede app in de onderste helft kan draaien.

Deze functie is aanwezig in iPadOS en daardoor wordt het nog vreemder dat iOS dit niet kan. De 6,7-inch displays van de iPhone 14 Pro Max en de iPhone 14 Plus zijn zeker groot genoeg om makkelijk twee apps naast elkaar te gebruiken.