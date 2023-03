Android 14: nieuws, geruchten en alles wat we tot nu toe weten

Elk jaar krijgen we weer een nieuwe versie van Android en dit jaar krijgen we te maken met Android 14. Je kan dus weer een grote update verwachten op je telefoon, vol met nieuwe features en misschien ook een nieuw uiterlijk, wanneer Android 14 (of Android 'Upside Down Cake' als je liever de codenaam gebruikt) verschijnt.

Waarschijnlijk zal het nog even duren voordat het nieuwe besturingssysteem officieel zal worden gelanceerd, maar de grote update is al wel aangekondigd en er is inmiddels ook al een 'Developer Preview' beschikbaar. We verwachten dat er binnenkort ook publieke bètaversies zullen worden gelanceerd en wanneer dat gebeurt zullen we waarschijnlijk ook meer leren over wat Google allemaal voor ons in petto heeft.

Hieronder vind je de details die we tot nu toe hebben verzameld over wanneer Android 14 misschien kan lanceren (de bètaversies en de uiteindelijke versie) en je vind hier ook alle geruchten en bevestigde informatie over Android 14 die we tot nu toe hebben gehoord. Zodra we weer nieuwe informatie binnenkrijgen, zullen we dit artikel ook weer updaten, dus check vooral af en toe deze pagina om te zien of er weer updates zijn.

In het kort

Wat is het? De volgende versie van Android

De volgende versie van Android Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk in augustus of september

Waarschijnlijk in augustus of september Hoeveel zal het kosten? Het zal een gratis update zijn (zolang je toestel ondersteund wordt)

Android 14 releasedatum

Android 14 werd op 8 februari 2023 door Google aangekondigd en op die dag werd ook de eerste Developer Preview gelanceerd. Inmiddels is ook de tweede Developer Preview al live. Deze werd in het begin van maart gelanceerd. Deze previews zijn vroege, en waarschijnlijk instabiele, bètaversies die specifiek ontworpen zijn voor ontwikkelaars. Publieke bètaversies zijn als het goed is ook al onderweg.

Google heeft al een tijdlijn van de verschillende releasedata van Android 14-versies onthuld. Daarin staat dat de eerste publieke bèta ergens in april uitkomt. We zouden je ook aanraden om het pas vanaf die versie zelf eventueel uit te proberen als je erg benieuwd bent. Zelfs dan kan je nog te maken krijgen met veel bugs en features die nog niet helemaal klaar zijn, dus wees daarop voorbereid.

De laatste bèta staat gepland voor ergens in juli en de uiteindelijke release heeft nog geen maand toegewezen gekregen op de tijdlijn, maar augustus of september lijkt ons vrij logisch. We verwachten namelijk geen lange wachttijd tussen de laatste bèta en de uiteindelijke versie.

Daarnaast zijn augustus en september de laatste jaren ook de gebruikelijke maanden geweest voor de lancering van een nieuwe Android-versie (met uitzondering van Android 12, die in oktober pas uitkwam).

De huidige staat van de Android 14-tijdlijn (Image credit: Google)

Een andere belangrijke datum om te vermelden is overigens 10 mei. Dat is wanneer het Google IO 2023-evenement voor ontwikkelaars wordt gehouden. Waarschijnlijk zal daar ook een van de bètaversies worden uitgerold en misschien worden er daar ook al een aantal nieuwe features aangekondigd.

Android 14 ondersteunde smartphones

Als je al een tijdje een Android-gebruiker bent, dan weet je waarschijnlijk ook al dat je niet net als bij iOS op elk apparaat uit de laatste vijf jaar tegelijkertijd de nieuwste versie krijgt. Bij Android is de ondersteuning veel minder duidelijk. Veel smartphones moeten maanden wachten om hun specifieke versie van de update eindelijk te mogen ontvangen.

Als je echter een recente Google Pixel-telefoon hebt, dan krijg je als het goed is sowieso meteen toegang tot deze update wanneer hij gelanceerd wordt.

De Pixel 7-serie, de Pixel 6-serie (inclusief de Pixel 6a), de Pixel 5-serie en de Pixel 4a 5G hebben allemaal toegang tot de Android 14 Developer Preview, dus je kan ervan uitgaan dat deze toestellen ook allemaal de uiteindelijke versie kunnen installeren. Oudere Pixels zullen echter niet meer ondersteund worden.

Verder zullen veel van de andere telefoons die in het afgelopen jaar zijn uitgekomen de update ook krijgen en natuurlijk ook nog veel telefoons die al een (meer dan) een paar jaar oud zijn.

Veel Samsung-telefoons krijgen tegenwoordig ondersteuning voor vier jaar aan besturingssysteem-updates, maar dat is pas recentelijk ingevoerd, dus dat gaat vooral om modellen die anders sowieso nog wel Android 14 hadden gekregen, zoals de Samsung Galaxy S23-toestellen, de Samsung Galaxy S22-toestellen, de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Andere recente toestellen van bekende merken, zoals de OnePlus 11, OnePlus 10 Pro, Sony Xperia 1 IV en Xiaomi 12 zullen ook een update naar Android 14 krijgen. Het zijn niet alleen telefoons van bekende merken die de update krijgen. Ook minder bekende toestellen krijgen de update als het maar gaat om recente modellen. Wat wel het gevaar is bij veel (van deze) toestellen is dat je misschien wel eent tijdje moet wachten voordat ze de update krijgen.

De OnePlus 11 is een van vele toestellen die de Android 14-update zullen krijgen (Image credit: Future / Philip Berne)

Android 14 bèta

Er zijn momenteel nog geen publieke bèta's voor Android 14 en dat betekent dat je ook nog maar beter even kan wachten, behalve als je een ontwikkelaar bent.

Er is dus wel al een Developer Preview live, dus als je wel een ontwikkelaar bent, kan je er alvast mee aan de slag. Als je het geen probleem vindt om de vroegtijdige software op je telefoon te zetten, dan kan je natuurlijk ook als "gewone gebruiker" deze preview installeren. Dan moet je echter wel een Google Pixel-smartphone hebben en dat moet dan ook een Pixel 4a 5G of een nieuwer model zijn.

Het is momenteel niet heel gemakkelijk om deze versie van Android 14 te downloaden en dat zouden we dus ook nog niet aanraden, maar als je de nieuwe software echt per se nu al wil uitproberen, dan kan je het op de Android-ontwikkelaarswebsite (opens in new tab) vinden.

Android 14 features

(Image credit: Google)

We weten nog niet alles over Android 14, omdat de eerste Developer Preview nog niet over alle nieuwe features beschikte, maar aan de hand van die preview en een aantal leaks zijn we al wel op de hoogte van bepaalde belangrijke onderdelen. De meest interessante verwachte features vind je dan ook hieronder.

Satellietcommunicatie

De iPhone 14-serie heeft een functie voor noodmeldingen via satellietverbindingen voor wanneer je geen normale verbinding hebt, bijvoorbeeld op een afgelegen locatie. Google zorgt er nu voor dat deze functie nu ingebouwd zit in Android 14, dus misschien zien we dit binnenkort ook op veel verschillende Android-toestellen verschijnen.

Natuurlijk moeten alle individuele fabrikanten er ook voor kiezen om deze functie te ondersteunen en ze moeten daarvoor ook de vereiste hardware toevoegen. Toch kan de ondersteuning vanuit Google zelf eventueel wel meer van deze fabrikanten aansporen om dit ook echt te doen.

Veilig sideloaden

Om ervoor te zorgen dat mensen geen gevaarlijke apps downloaden, zal Android 14 gebruikers tegenhouden als ze proberen om apps te sideloaden die bedoeld zijn voor erg oude versies van Android.

Apps op de Google Play Store zelf moeten al bedoeld om op redelijk recente versies van Android te draaien, maar momenteel is er nog niets dat gebruikers tegenhoudt om apps van externe appstores of websites te downloaden, die bedoeld zijn voor zelfs de allereerste versies van Android.

Dat is erg onveilig, want hackers kunnen bijvoorbeeld apps creëren die misbruik maken van fouten in deze oudere besturingssystemen. Met Android 14 ben je dus iets beter beveiligd tegen dit soort praktijken, waar je je apps dan ook vandaan haalt.

Volledige passkey-ondersteuning

Android 14 lijkt volledige ondersteuning te krijgen voor passkeys en dat betekent dat het tijdperk van "normale wachtwoorden" misschien bijna voorbij is.

Passkeys zijn veiliger dan wachtwoorden en ze werken door middel van een aantal encryptiesleutels. Passkey-ondersteuning bestaat al wel op Android, maar momenteel moet je nog per se die sleutels opslaan in Google's eigen wachtwoordbeheersysteem. In Android 14 kan je ook externe wachtwoordbeheerders zoals Dashlane en LastPass gebruiken om je beveiligingssleutels op te staan. Je zit dus niet meer vast aan Google's eigen beveiliging.

Regionale voorkeuren

(Image credit: Google / XDA Developers / @MishaalRahman)

Een andere feature die momenteel nog wordt getest voor Android 14 (en werd opgemerkt op XDA Developers (opens in new tab)), is de mogelijkheid om je voorkeuren aan te geven voor dingen zoals de temperatuureenheid, de eerste dag van de week, het type kalender dat je wil gebruiken en het nummersysteem. Deze keuzes worden dan toegepast op alle apps op je telefoon.

Health Connect

(Image credit: Google / XDA Developers)

Health Connect geeft je de mogelijkheid om data te synchroniseren tussen verschillende gezondheids- en fitness-apps en tussen verschillende apparaten. Op die manier kan je al je data op één plek terugvinden. Dit is geen nieuwe app, maar zoals werd ontdekt op XDA Developers (opens in new tab), lijkt deze app nu te worden geïntegreerd in Android 14. Je hoeft de app dan dus niet meer los te downloaden.

App-klonen

(Image credit: Google / XDA Developers)

Een andere functie die Google ook aan het testen is voor Android 14 (via XDA Developers (opens in new tab)), staat bekend als 'gekloonde apps'. Deze functie laat je een tweede versie van een app aanmaken, zodat je bijvoorbeeld met twee accounts tegelijk kan inloggen. Dat is vooral handig voor apps die het gebruik van meerdere accounts zelf niet ondersteunen.

We hebben vergelijkbare functies al eerder gezien in de software van verschillende smartphonefabrikanten, maar dit is de eerste keer dat het in 'stock Android' zal verschijnen.

Automatisch lettertypes vergroten

In de eerste Developer Preview van Android 14 was al een functie aanwezig waarmee je lettertypes maximaal 200 procent kon laten vergroten. Dat kan heel handig zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden. Het is ook slim ontworpen, want het vergroten werkt non-lineair. Dat betekent dat de kleinste tekst op je scherm bijvoorbeeld wel 200 procent groter wordt, maar tekst die al groot is, zal niet met diezelfde factor worden vergroot. Dat is dus een stuk praktischer, omdat je dan niet sommige stukken tekst krijgt die veel te groot zijn.

Bekijk apps die op de achtergrond zijn geïnstalleerd

(Image credit: Google / XDA Developers)

Je telefoon beschikt waarschijnlijk over meer apps dan alleen de apps die je zelf hebt geïnstalleerd. Er zijn vaak apps die vooraf geïnstalleerd zijn, waarvan we er vaak veel als bloatware beschouwen.

Het is echter nog erger wanneer fabrikanten of telefoonproviders apps op een later moment nog toevoegen aan je telefoon, zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven of er überhaupt vanaf wist. Daarnaast kunnen ook virussen bijvoorbeeld apps op je telefoon installeren zonder dat je het weet.

Dit soort apps worden beschouwd als 'apps die op de achtergrond zijn geïnstalleerd' en in Android 14 kan je volgens XDA Developers (opens in new tab) een lijst met al deze apps bekijken, zodat je in de gaten kan houden of er apps worden geïnstalleerd die je niet op je telefoon wil.

Emoji-achtergrond

(Image credit: Google / XDA Developers)

Als je een Pixel-gebruiker bent, dan kan je in Android 14 als het goed is een achtergrond voor je telefoon creëren uit een combinatie van maximaal 14 verschillende emoji's. Je kan zelf de emoji's, verschillende patronen en kleuren selecteren. Hierboven zie je wat voorbeelden van XDA Developers.

Verbeterde live achtergronden

Naast emoji-achtergronden verschijnen er mogelijk ook verbeteringen voor live achtergronden in Android 14. De speurders bij XDA Developers (opens in new tab) hebben opgemerkt dat Google van plan is om de ondersteuning voor live achtergronden uit te breiden, zodat ze ook als een gewone achtergrond kunnen werken. Dat betekent dat je verschillende live achtergronden kan gebruiken op je homescherm en op je vergrendelscherm.

Live achtergronden zijn een coole feature die al jaren beschikbaar is voor Android-gebruikers (en iPhone-gebruikers) en met deze optie om twee losse achtergronden in te stellen, kan je je telefoon dus nog meer personaliseren.

Automatisch bevestigen van pincodes

Een kleine feature die ook door XDA Developers (opens in new tab) is ontdekt, komt uit de tweede Developer Preview van Android 14. Deze feature geeft je de mogelijkheid om correcte pincodes automatisch te laten bevestigen.

Dat betekent dat de pincode automatisch zal worden geaccepteerd op het moment dat je het laatste cijfer (en de rest van de cijfers) correct hebt ingevoerd. Je hoeft zelf dan dus niet meer op 'OK' of 'Bevestigen' of iets dergelijks te tikken. Deze feature zal alleen werken bij pincodes van minimaal zes cijfer.

Ook dit is een feature die sommige smartphonefabrikanten zoals Samsung al ondersteunen, maar hij wordt nu dus breder beschikbaar via Android 14.