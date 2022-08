Sony Xperia 1 IV review

Review in een notendop

Tijdens het schrijven, twijfelden we of we deze review moesten schrijven als een overzicht van een smartphone voor consumenten of als een professionele tool gericht op content en creativiteit. Als een consumentensmartphone kunnen we deze telefoon onmogelijk aanraden, maar voor professionele gebruikers is het een ander verhaal.

Dit is een belachelijk dure telefoon die simpelweg niet kan concurreren met smartphones zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro Max als we hem als een reguliere smartphone zien. De Xperia 1 IV heeft een lomp ontwerp, bescheiden software en heeft geen superslimme AI aan boord om levendige en betoverende foto’s te nemen.

Maar dat is ook niet waar Sony zich met deze telefoon op richt. De Xperia 1-serie is meer gericht op professionele ‘content creators’. Denk hierbij aan een reeks op maat gemaakte functies voor fotografie, video’s en audio.

Dit is de vierde generatie van Sony’s premium smartphoneserie na de Sony Xperia 1 III. Samen met de midrange Xperia 10 IV zijn er weinig grote veranderingen ten opzichte van hun voorgangers. In plaats daarvan kiest Sony ervoor om nieuwe functies in het leven te roepen voor de creatievelingen.

De grootste nieuwe functie is de ononderbroken optische zoom, waarbij de telelens tussen 3,5x en 5,2x beweegt zonder digitale zoom, die in feite alleen maar het beeld bijsnijdt. Dit is een handige modus voor fotografen die graag foto’s willen maken van een redelijke afstand.

Behalve de optische zoom, kunnen drie camera’s op de achterkant en een selfiecamera ook video’s opnemen in 4K en 120fps. Daarnaast is er nog een audio-app waarmee je geluid kan opnemen en mixen, functies voor het streamen van mobiele gamers en een grotere batterij.

Sony’s telefoons worden al beschouwd als de beste toestellen voor de creatieve sector en de nieuwe toevoegingen aan de Xperia-serie zorgen ervoor dat Sony de strijd nog steeds aan kan Samsung en Apple. De Xperia’s camera is echter een stuk technischer dan de gebruiksvriendelijke camera’s van de Galaxy’s en iPhones.

Dan zijn er een paar minpuntjes die zelfs de meest creatieve gebruikers niet kunnen negeren, vandaar de 4/5 score.

De achterkant van de Sony Xperia 1 IV. (Image credit: Future)

Het grote probleem was dat de vingerafdruksensor aan de zijkant ongelooflijk onnauwkeurig werkt. De telefoon ontgrendelen was geen pretje daardoor. Dit is een bekend probleem met de premium smartphones van Sony en het is verbijsterend dat dit probleem nog steeds niet is opgelost.

De telefoon werd ook geplaagd door enkele softwareproblemen. Video’s konden niet altijd afgespeeld worden op de belangrijkste video-apps, apps die regelmatig crashten en ook bloatware die we niet verwachten op zo’n duur toestel.

Wederom, de Sony Xperia 1 IV is duur. De telefoon is zelfs duurder dan sommige Samsung Ultra’s of foldables. Schrik dan ook niet van het ‘prijs en beschikbaarheid’-segment hieronder. Je krijgt veel unieke en creatieve functies voor de prijs, maar welke creatieveling kan en/of wil tegenwoordig nog 1.600 euro aan een telefoon uitgeven.

We hebben genoten van onze tijd met de Xperia 1 IV, maar dit is geen telefoon die je snel aan zou raden. Ben je creatief aangelegd en heb je genoeg geld liggen? Dan zijn de Cinema Pro-apps, de optische zoom en de mogelijkheid om in 120fps-video’s te schieten erg fijn.

Sony Xperia 1 IV prijs en beschikbaarheid

Prijs van 1.399 euro

Duurder dan Samsung en Apple

Beschikbaar bij meeste retailers

De prijs van de Sony Xperia 1 IV is genoeg om de meeste potentiële kopers af te schrikken.

De smartphone gaat met 256GB opslag voor 1.399 euro over de toonbank. Hiermee is de nieuwste telg in de familie zelfs nog duurder dan zijn voorganger die met een prijskaartje van 1.299 euro al niet de goedkoopste was.

In die prijsklasse moet de nieuwste Sony het opnemen tegen de beste telefoons die je momenteel kan kopen. Denk hierbij aan de Samsung Galaxy S22 Ultra (1.249 euro voor 256GB opslag) en de iPhone 13 Pro Max (1.259 euro voor 128GB).

De telefoon is sinds 16 juni beschikbaar bij de reguliere winkels.

De Sony Xperia 1 IV Photography Pro app, met de cameraknop aan de zijkant (Image credit: Future)

Prijs-kwaliteit: 2/5

Sony Xperia 1 IV design

Hoekig design is oncomfortabel

Behoudt 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting

Cameraknop is handig voor fotografie

We hoeven je niet te vertellen dat Sony Xperia 1 IV een lange, dunne, hoekige smartphone is die geen designprijzen gaat winnen.

Met 165 x 71 x 8,2 mm is de telefoon vrij lang en dun, en met 185g ook licht. De telefoon ligt niet helemaal lekker in de hand, omdat de platte randen de telefoon nogal hoekig maken.

Zoals het geval is bij de meeste premium telefoons, beschikt de Xperia 1 IV over een metalen frame en Gorilla Glass Victus aan aan de voor- en achterkant. Met zowel een IP65- als een IP68-certificering is de telefoon beschermd tegen stof en water (tijdelijk toch). Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren violet, wit en zwart.

Zijaanzicht van de Sony Xperia 1 IV (Image credit: Future)

De Xperia 1 IV beschikt over genoeg extra poorten en knoppen. De telefoon beschikt over een USB-C poort en als een van de enige premium smartphones van de laatste tijd, ook een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting. Bovendien heeft hij een kleine volumeknop, een aan/uit-knop met ingebouwde vingerafdrukscanner en een kleine knop om de camera te bedienen.

Vooral die camera-toepassing is fantastisch. Als je de knop indrukt als je in de camera-app zit, dan maak je een reguliere foto, maar als je de knop langzaam loslaat kan je het beeld scherpstellen, zoals met een echte camera. Met de knop kan je ook snel de camera-app openen als het scherm uitstaat.

We zijn niet zo positief over de vingerafdrukscanner. Onze vingerafdrukken werden vaak niet herkend, soms verschenen er foutmeldingen en soms gebeurde er helemaal niets. Dit ondanks het feit dat we onze vingerafdruk meerdere keren hebben geregistreerd, waardoor de scanner eigenlijk beter zou moeten werken.

De scanner faalde meer dan dat hij werkte en dit is een probleem dat we al sinds de originele Xperia 1 ervaren. Een vingerafdrukscanner vind je tegenwoordig op elke Android-smartphone, waardoor het vreemd is dat Sony dit na vier generaties nog steeds niet onder de knie heeft.

Design: 3/5

Sony Xperia 1 IV display

Lang, dun 6,5 inch scherm

4K is fantastisch voor films

Verhoogde helderheid is niet goed genoeg

Het scherm is grotendeels hetzelfde als zijn voorganger, namelijk een 6,5 inch OLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid, 4K-resolutie en 21:9 beeldverhouding. Het ziet er simpelweg mooi uit.

Het Xperia-scherm haalt meestal geen 4K, maar de resolutie zou anders de batterij ook volledig leegtrekken. Deze hoge resolutie is ideaal wanneer je games speelt of video’s bekijkt met een hogere resolutie.

Hoofdmenu van de Sony Xperia 1 IV. (Image credit: Future)

Het 6,5 inch scherm is misschien niet zo groot als de meeste premium Android-smartphones, maar vanwege de 21:9 beeldverhouding voelt het scherm een stuk groter aan.

De belangrijkste upgrade ten opzichte van de vorige generatie is de helderheid. Volgens Sony is de Xperia 1 IV 50 procent helderder dan zijn voorganger. We kunnen deze claim beamen. Het is makkelijker om het scherm te zien in zonlicht maar de helderheid is nog steeds niet genoeg.

Op zonnige dagen hadden moeite om het scherm te zien terwijl dat probleem bij andere telefoons niet zo groot was.

Display: 4,5/5

Sony Xperia 1 IV camera's

Ononderbroken 3,5x-5,2x camerazoom is verbazingwekkend

4K 120fps video is superhandig

Kijk uit voor enkele softwarebugs

De Sony Xperia 1 IV is niet de beste cameratelefoon voor reguliere gebruikers die een gemakkelijk toestel willen voor snelle vakantiekiekjes. De smartphone biedt echter veel functies voor fotografieliefhebbers.

Twee van de vier camera’s zijn hetzelfde gebleven ten opzichte van de Xperia 1 III: de 12MP f/1.7 24mm primaire camera en de 12MP f/2.2 16mm groothoekcamera. Daarnaast heeft de IV nog de Time-of-Flight dieptesensor van zijn voorganger overgenomen.

De Sony Xperia 1 IV's camera-opzet (Image credit: Future)

De kleinste van de twee upgrades is de selfiecamera die nu 12MP f/2.0 24mm is tegenover de 8MP selfiecamera van de Xperia 1 III. Met deze verbetering is het nu mogelijk om beelden in 4K op te nemen, want daar is 12MP voor nodig.

De grootste upgrade is een unicum voor smartphonecamera’s zoals wij die kennen: ingebouwde optische zoom. Dit betekent dat de telelens bewegende onderdelen heeft waardoor de lens naadloos kan schakelen tussen 3,5x zoom (85mm) en 5,2x zoom (125mm). Voor fotografiefanaten een fantastische functie, want nu is het mogelijk om gemakkelijker in te zoomen zonder gebruik te moeten maken van digitale zoom (die het beeld in principe gewoon bijsnijdt).

Deze ingebouwde optische lens biedt alle voordelen van een variabele zoomlens op een echte camera, maar dan op zakformaat. We hebben deze zoomlens veel gebruikt in onze tests, zowel om duidelijke foto’s te maken op afstand en om kleine onderwerpen, zoals dieren of planten, duidelijker in beeld te krijgen.

We hebben slechts een puntje van kritiek, en dat is dat ze wellicht nog verder kunnen gaan. Misschien een zoom die verder gaat dan 5,2x of een sensor met een hogere resolutie dan 12MP.

Het enige probleem met de optische lens is niet de lens zelf, maar met de Photography Pro app. Als je het zoom-balkje opent, kan je het niveau slepen van de groothoek tot 1x zoom, optische 3,5x tot 5,2x zoom en helemaal tot de digitale zoomlimiet van 15,6x. Er is alleen geen apart paneel om het precieze bereik van de telefotolens te vinden, waardoor het moeilijker is om een specifieke afstand te kiezen.

De primaire en groothoekcamera’s werken op dezelfde manier als bij eerdere Sony-telefoon. Het gebrek aan AI-optimalisatie heeft te maken met het feit dat de Xperia 1 IV ontworpen is voor mensen om hun eigen foto’s te bewerken.

Image 1 of 5 Een landschapsfoto gemaakt met de groothoek camera (0.7x) (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Een landschapsfoto gemaakt met de primaire camera (1x) (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Een landschapsfoto gemaakt met de laagste camerazoom (3,5x) (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Een landschapsfoto gemaakt met de hoogste camerazoom (5,2x) (Image credit: Future ) Image 1 of 5 Een landschapsfoto gemaakt met de maximale digitale camerazoom (15,6x) (Image credit: Future ) Image 1 of 5

Alleen camerafanaten zullen geen moeite hebben met deze smartphone. Je kan tussen verschillende belichtingen kiezen die nergens op lijken te slaan als je geen DSLR-camera hebt. Als je foto’s wil maken zonder te moeten nadenken dan is deze telefoon niets voor jou.

Voor mobiele filmmakers is het wel een fantastische toevoeging dat je op elk van de vier camera’s 4K 120fps-beelden kan schieten. Dit ging grotendeels goed, maar er zijn een paar problemen. Ten eerste kun je geen audio opnemen als je met 120fps filmt, dus dan moet je filmen met 30fps om lager. Daarnaast hadden we ook soms moeite om de beelden scherp te stellen met 4K, zelfs met autofocus aan. We weten niet of dit een probleem is met de hardware of de software.

Nu komen we aan bij onze lijst van ergernissen en er is één ding waaraan we ons mateloos ergerde. Toen we een video opnamen in Cinema Pro (hierover zo meer) konden we deze beelden niet afspelen in de app zelf, ondanks dat de app beschikt over een minigalerij die ontworpen is om video’s meteen te bekijken.

Zelfs toen we naar Google Photos gingen konden we de beelden niet afspelen. Video Pro, ook ontworpen door Sony, had precies hetzelfde probleem. We dachten in eerste instantie dat het beeldmateriaal corrupt was, maar toen we de beelden hadden geëxporteerd bleek dit niet het geval te zijn. Ook als we de video’s via de bestanden (los van reguliere apps) bekeken, was er niets aan de hand.

Dit kan een groot probleem zijn voor filmmakers die de beelden snel willen terugkijken. Het is waarschijnlijk een softwarefout, maar systeemupdates en het resetten van de telefoon gaven geen verandering.

Camera: 4,5/5

Camera voorbeelden

Image 1 of 8 Deze foto van een parkiet gebruikt de optische zoom om het gat te dichten en wat meer diepte te geven. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Deze foto van tomaten laat zien hoe de Sony met kleur en, in mindere mate, met diepte omgaat. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Deze foto gemaakt met de groothoekcamera legt een dramatische lucht vast, maar details in de bomen gaan verloren. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Deze selfie toont de kleurafdruk van de selfiecamera (en het belang van zonnecrème) (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Deze standaardfoto toont opnieuw de diepte en kleur van de primaire camera. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Deze typische 'foodpic' bij weinig licht geeft een vreemde gele tint aan het onderwerp. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Nog een optische zoom foto, en deze duif zat perfect stil voor de foto. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Dit is dezelfde foto als de vorige, maar dan na een paar minuten in Photoshop, om de veelzijdigheid van de verkregen informatie te laten zien. (Image credit: Future ) Image 1 of 8

Sony Xperia 1 IV prestaties en specs

Krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chip

Oververhitting is een probleem

Speakers klinken goed

De Sony Xperia 1 IV beschikt over de op één na krachtigste chipset die nu beschikbaar is: Qualcomm’s Snapdragon 8 Gen 1. We hebben deze chip al heel wat telefoons gezien met deze chip, waaronder de OnePlus 10 Pro, de Xiaomi 12 en de Samsung Galaxy S22.

Deze chip is handig voor het opnemen van high-res video’s of games. Op het moment dat de Xperia werd uitgebracht, was er geen krachtigere chip beschikbaar in Android-telefoons.

Qualcomm’s premium chips raken helaas wel snel oververhit tijdens gamen of het opnemen van video’s, of zelfs tijdens het opladen. Toen we de Cinema Pro-app gebruikte, moesten we vaak even wachten tot de telefoon was afgekoeld om de app te gebruiken.

Oververhitting tast ook de prestaties aan van het toestel en het is jammer dat Qualcomm of Sony dit probleem niet heeft opgelost. Apps zijn wel eens gecrasht nadat de telefoon te heet werd en de camera-app was helaas het grootste slachtoffer hiervan.

Wanneer de temperatuur gewoon normaal blijft, voelt de Sony Xperia 1 IV heerlijk aan tijdens het gamen dankzij de krachtige chip en het mooie 21:9 scherm dat je meer ruimte geeft om de actie te zien.

Sony Xperia 1 IV (Image credit: Future)

De ingebouwde luidsprekers zijn ook goed en zijn waarschijnlijk de beste speakers die we hebben gehoord die niet door een extern audiobedrijf zijn getuned. Films klinken goed als de volume omhoog gaat hoewel oordopjes of een headset natuurlijk altijd beter zijn.

Prestaties: 4/5

Sony Xperia 1 IV software

Draait op Android 12

Stock Android heeft een strak design

De meeste vooraf geïnstalleerde apps zijn nuttig, maar niet allemaal

Sony heeft dezelfde software-aanpak als Motorola. Het bedrijf neemt de Stock Android en voegt een paar extra tools toe. In de Xperia 1 IV is dat Android 12.

Stock Android werkt hier goed, want de nette uitstraling van de UI ziet er goed uit op het uitstekende scherm. Er staan een paar vooraf geïnstalleerde apps op de telefoon, maar dit zijn over het algemeen nuttige Sony-tools, zoals: Photo Pro (een premium versie van de reguliere camera-app), Video Pro (premium video-app), Cinema Pro (voor het opnemen van video vergelijkbaar met een Sony Alpha-camera) Music Pro (voor het opnemen en mixen van audio), Bravia Core (een Sony-streamingdienst) en Headphones (Sony’s app voor zijn Bluetooth-apparaten).

De Sony Xperia 1 IV's Video Pro app (Image credit: Future)

Sommige hiervan zijn ongelofelijk nuttig voor creatieve gebruikers. Photo Pro voelt aan als een Sony-camera met zijn uitgebreide functies. Cinema Pro geeft je veel controle over video, waardoor het mogelijk is om (kleinschalige) films op te nemen met je telefoon.

De telefoon beschikt over veel ingebouwde tools om content mee op te nemen, maar met Music Pro kan je gemakkelijk de content bewerken die je hebt opgenomen. We komen dat toekomstige Sony-smartphones manieren introduceren om foto’s en video’s te bewerken.

Bravia Core was een leuke toevoeging. Zo konden we alle Sony-films kijken die we hadden gemist in de bioscoop. De app heeft helaas geen downloadfunctie, en de telefoon moet in 4K afspelen waardoor de film steeds bleef bufferen.

Er zijn externe apps geïnstalleerd die passen bij het imago van de telefoon, zoals Tidal, Prime Video en Netflix. Apps als Booking.com, Amazon Shopping en LinkedIn horen niet op de smartphone te staan.

Dankzij het grote scherm is de Sony handig voor multitasking omdat er genoeg ruimte is voor twee apps naast elkaar. De hoge verversingssnelheid zorgt er ook voor dat het navigeren door de menu’s van de telefoon soepel aanvoelen.

Software: 4/5

De Sony Xperia 1 IV's Music Pro app (Image credit: Future)

Sony Xperia 1 IV batterijduur

Grote 5.000mAh batterij

Bewonderenswaardige levensduur, zelfs bij intensieve taken

Laadt op met slechts 30W, draadloos laden gaat nog trager

De batterij heeft een kleine boost gekregen van 4.500mAh naar 5.000mAh. De accuduur van de Xperia 1 III was al meer dan prima, maar groter is altijd beter. Ondanks het grote 4K scherm, 5G en veel apps die constant op de achtergrond draaien, waren we onder de indruk van de batterijduur van de Xperia. We konden er de hele dag mee doorkomen bij normaal telefoongebruik. Denk aan social media, Google Maps, vrienden appen of muziek streamen.

Dat was niet het geval toen we de Xperia gebruikten voor zijn Pro-functies. Je kan niet verwachten dat de batterij de hele dag meegaat, terwijl je urenlang video’s opneemt in 4K. Maar zelfs tijdens intensief gebruik waren wij positief verrast.

De oplaadsnelheid is iets minder indrukwekkend. Opladen met 30W is simpelweg niet meer snel genoeg, helemaal gezien het feit dat sommige telefoons in 2022 helemaal tot 140W gaan. Volgens Sony zorgt deze oplaadsnelheid ervoor dat de batterij niet zo snel achteruit gaat, maar er zijn sommige telefoons met snelladen die methodes hebben om de batterij zo veel mogelijk te beschermen.

De telefoon heeft ook draadloos opladen, maar dit gaat nog trager dan via de kabel. Je kan ook andere draadloze gadgets opladen door de Xperia 1 IV als draadloze oplader te gebruiken.

Batterij: 4/5

Sony Xperia 1 IV review score

Eigenschappen Notities Score Design Met zijn hoekige en wellicht verouderd ontwerp zal de Sony Xperia 1 IV niet echt in de smaak vallen. 3/5 Display Sony is het enige bedrijf dat nu telefoons met 4K-schermen uitbrengt, en dat geeft het een voorsprong voor het streamen van films. 4,5/5 Prestaties Hoewel de Xperia een chipset van topklasse heeft, verliest hij punten door oververhittingsproblemen. 4/5 Camera Sony maakt enkele van de beste cameratelefoons, en de ingebouwde optische lens is hier een uitstekend voorbeeld van. 4,5/5 Batterij De Sony gaat langer meer dan menig ander telefoon vanwege zijn indrukwekkende batterij, maar hij verliest punten voor het trage opladen 4/5 Software Sony's strakke Android-besturingssysteem en handige extra apps leveren hem hier veel punten op. 4/5 Prijs-kwaliteit Zelfs met al zijn kwaliteiten is het moeilijk om de Xperia voor iedereen aan te bevelen vanwege zijn prijskaartje. 2/5

Moet ik de Sony Xperia 1 IV kopen?

Sony Xperia 1 IV's selfiecamera's (Image credit: Future)

Koop hem als...

Je van zoomfotografie houdt

Dankzij de ononderbroken optische zoom biedt de Sony Xperia 1 IV genoeg veelzijdigheid voor langeafstandsfotografie zonder dat je beelden moet bijsnijden.

Je van lange fotoshoots houdt

De batterij van de Xperia gaat lang mee tijdens lange foto- of videosessies, en natuurlijk ook tijdens dagelijks gebruik.

Je houdt van films streamen

Met zijn 120Hz 4K 21:9-scherm is de Xperia ideaal voor het bekijken van films en tv-programma's, vooral als je gebruikmaakt van streamingdiensten die high-res video aanbieden.

Koop hem niet als...

Je een budget hebt

De Sony Xperia 1 IV is een ongelooflijk dure smartphone.

Je je snel ergert aan de vingerafdrukscanner op je smartphone Soms zijn het de kleine dingen die het irritantst zijn. Als je denkt dat een slechte vingerafdrukscanner frustrerend is, dan zal de Xperia 1 IV jou het leven zuur maken.

Jouw telefoon snel opgeladen moet worden

Met 30W-snelladen gaat het toch redelijk traag voordat de Sony Xperia 1 IV weer foto's kan schieten als je met een volledig lege batterij zit.

