Oude apps sideloaden kan onmogelijk worden met Android 14

Android 14 zal je minder vrijheid geven bij het installeren van apps, zelfs als je ervoor kiest om te sideloaden in plaats van de Play Store. Hiermee wil Google in de eerste plaats malware tegengaan die in oude versies van apps aanwezig is. Gebruikers die vaak apps sideloaden, zijn helaas de dupe van deze veiligheidsmaatregel.

Wanneer de nieuwe versie van Android verschijnt in het najaar, wordt alle aandacht gevestigd op features die je zelf kan gebruiken. Zo'n update voegt daarnaast allerlei beveiligingsfuncties toe die op de achtergrond draaien om je te beschermen. Oudere versies van Android krijgen daarentegen zelden nog beveiligingsupdates. Dat geeft hackers de kans om te profiteren van oude software en in te breken in je toestel.

Gelukkig kan Google hier een einde aan maken door beperkingen op te leggen aan nieuwe en bijgewerkte apps die beschikbaar zijn via de Play Store. Op dit moment moeten nieuwe apps in de Play Store ontwikkeld zijn op basis van Android 12 of hoger om te worden toegelaten.

(Image credit: Google)

Met de grote Android-update (via 9to5Google (opens in new tab)) gelden deze beperkingen niet langer alleen voor Play Store apps. Een wijziging in de code van Android 14 (opens in new tab) betekent dat gebruikers die apps willen installeren die niet beschikbaar zijn via de Play Store (zoals met het sideloaden van APK-bestanden), geblokkeerd zullen worden als het gericht is op een te oude versie van Android.

In eerste instantie zal de verandering alleen apps voor heel oude Android-versies blokkeren, maar uiteindelijk zullen sideloaders geen apps kunnen installeren die Android 5 of eerder ondersteunen. Met de nodige omwegen, zoals een command shell (opens in new tab), kan je weliswaar nog steeds oude apps sideloaden. Ook dat wordt over het algemeen afgeraden vanwege de veiligheidsrisico's.