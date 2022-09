Android 14 krijgt ondersteuning voor satellietcommunicatie

We hebben geruchten gehoord dat Apple satelliet-ondersteuning wil toevoegen aan de iPhone 14 om gebruikers verbonden te houden waar in de wereld ze ook zijn. Het lijkt er nu op dat Google hetzelfde van plan is met zijn software en hardware in 2023.

Dit nieuws is afkomstig van Android topman Hiroshi Lockheimer (opens in new tab) (via XDA Developers (opens in new tab)) die zegt dat zijn team bezig is het met satelliet-ondersteuning en dat dit “‘allemaal mogelijk is in de volgende versie van Android.” Oftewel, Android 14.

Android 13 wordt nu langzamerhand uitgerold naar gebruikers over de hele wereld, dus Android 14 zou volgend jaar moeten uitkomen. Als de software er is om toegang te krijgen tot diensten via satellietnetwerken, dan is het vermoedelijk ook een functie die later in 2023 toegevoegd zou kunnen worden aan de Google Pixel 8.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!September 1, 2022 See more

Beginfase

Lockheimer gaat hier niet erg gedetailleerd op in, en dit is duidelijk nog in een zeer vroeg stadium. Van wat we hebben begrepen van de Apple geruchten, lijkt het erop dat satellietverbindingen kunnen worden gebruikt in noodsituaties in gebieden waar er geen mobiele dekking is.

Dit is pas de tweede keer dat we iets horen over Android 14, die naar alle waarschijnlijkheid zal worden aangekondigd op het Google IO-evenement in mei. Eerder ging het gerucht dat het besturingssysteem een codenaam had gekregen, maar dat is zo'n beetje al het nieuws tot nu toe.

Ook over de Pixel 8 is er nog niet veel gelekt en geroddeld (de Pixel 7 en Pixel 7 Pro worden volgende maand verwacht), behalve dat er blijkbaar al wordt gewerkt aan de Tensor 3-chipset voor de Pixel 8.

Analyse: een upgrade

In 2021 was er al een gerucht dat de iPhone 13 over satellietverbinding zou beschikken. Deze innovatieve mobiele technologie is dus niet zomaar uit de lucht komen vallen, want er wordt op dit moment al een aantal jaar aan gewerkt.

Het lijkt er echter op dat er een hernieuwde impuls is voor smartphones die geschikt zijn voor satellieten: de technologie wordt betrouwbaarder en goedkoper, en vindt nu zijn weg naar producten die consumenten zich kunnen veroorloven en kopen.

Het idee is dat apparaten, in plaats van op zoek te gaan naar een zendmast of een Wi-Fi-netwerk, toegang kunnen krijgen tot de rest van de wereld door zich te verbinden met een satelliet in de ruimte die wordt beheerd door een bedrijf als Starlink, dit lijkt een beetje op GPS, maar dan voor data in plaats van locatie.

De volgende stap is om deze technologie ook in smartphones te integreren, maar verwacht niet te veel: deze verbinding zal waarschijnlijk beperkt blijven tot noodgevallen, dus je zal geen video's kunnen streamen in het midden van de jungle.