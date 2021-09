iPhone 13: satellietverbinding mogelijk in beperkt aantal markten beschikbaar

Vorige week doken er geruchten op dat de iPhone 13 in staat zou zijn om verbinding te maken met satellieten. Daarmee zouden gebruikers in staat zijn om mobiele netwerken te omzeilen voor telefoongesprekken en het sturen van berichtjes. Het ziet ernaar uit dat de functie wel degelijk verschijnt, maar slechts in bepaalde plaatsen.

In de Bloomberg Power On-nieuwsbrief onthulde bekend leaker Mark Gurman dat deze functie beschikbaar zou zijn "in gebieden waar er geen dekking is van het mobiele netwerk" dat het "enkel in beperkte markten" beschikbaar wordt.

Toen het gerucht voor het eerst verscheen, werd er geopperd dat de iPhone 13 dienst zou doen als een satelliettelefoon die ook zonder 4G en 5G zou kunnen werken. Nu het stof is gaan liggen, is het duidelijk dat de functionaliteit veel beperkter zal zijn dan aanvankelijk gedacht en enkel bedoeld is voor noodgevallen. Dit is op zijn minst bij de eerstvolgende nieuwe iPhones het geval.

Blauw, groen, grijs

Gurman onthult in zijn bericht dat de satellietverbinding de gebruikers in staat stelt om korte tekstberichten te sturen als ze hulp nodig hebben, en dat zelfs als er geen mobiele dekking of wifi beschikbaar is. Deze berichten zouden in het grijs verschijnen in de iOS Messages-app, naast de blauwe berichten van iMessage en de standaard groene sms-berichten via Android en andere platformen.

Het lijkt erop dat Apple grootsere plannen heeft voor deze satellietcommunicatie. We hoorden eerder al geruchten over een eigen satellietnetwerk, maar als dat ooit werkelijkheid wordt, zal het nog even op zich laten wachten.

Voor een volledige satellietverbinding heb je grotere hardware nodig dan die van de huidige iPhones. Dat vormt mogelijk een probleem. Daarnaast heeft Apple nu een zekere relatie met de bestaande mobiele netwerken. Als het bedrijf een functie uitbrengt die deze verhouding op de helling plaatst, kan dat mogelijk wel wat gevolgen hebben. Het zal dus nog wel even duren alvorens je met jouw iPhone op het internet kan browsen en telefoongesprekken kan voeren via een satellietnetwerk.