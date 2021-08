'iPhone 13 kan verbonden blijven als er geen netwerkverbinding beschikbaar is'

De iPhone 13 krijgt naar verluidt ondersteuning voor low-earth-orbit-communicatie (LEO). Dit betekent dat je altijd kunt bellen en sms'en, zelfs als je geen mobiel signaal hebt.

Over de functie hebben we eerder gehoord in december 2019, maar het is voor het eerst dat het wordt gelinkt aan de iPhone 13. Het gerucht is afkomstig van Apple-analist Ming-Chi Kuo (via MacRumors).

Volgens Kuo worden iPhone 13-modellen uitgerust met een aangepaste Qualcomm X60, wat een basisbandmodemchip betreft. Hierdoor kan de satellietcommunicatiemodus worden ingeschakeld. Oproepen en tekstberichten kunnen dan via satellietnetwerken worden gerouteerd in plaats van 4G of 5G.

Enige onduidelijkheid

Kuo stelt dat dezelfde satellietnetwerktechnologie mogelijk zal worden gebruikt in andere Apple-producten, zoals de Apple Car of Apple Glasses. Dit zijn vooralsnog twee onbevestigde projecten.

De details zijn voorlopig onduidelijk. Het is niet zeker of het om een gratis toevoeging gaat of dat je extra moet betalen voor de satellietverbinding. Het klinkt in elk geval als iets dat Apple als premium-optie kan zien.

Het is daarnaast niet bekend hoeveel apps gebruik zullen maken van de satellietcommunicatie. Blijft de functie beperkt tot Apple-apps als FaceTime en iMessage? Aangezien de iPhone 13 waarschijnlijk in september verschijnt, hoeven we niet lang te wachten om erachter te komen.

Analyse: Apple kijkt naar de sterren

iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

In 2017 werd er gesproken over twee oud-Google-werknemers die zich aansloten bij een geheim hardware-team van Apple. Hun missie? Een netwerk van satellieten bouwen voor hardware van Apple. Het lijkt erop dat die missie binnenkort wordt onthuld.

Volgens een beleggersnota in handen van MacRumors zal Apple echter gebruik maken van een bestaand netwerk dat is samengesteld door satellietcommunicatiebedrijf Globalstar. Andere telefoonfabrikanten kunnen binnenkort mogelijk ook dergelijke samenwerkingen aan kunnen gaan in navolging van Apple, aldus Kuo.

Hoewel satellietnetwerken niet het soort snelheden en lage latency kunnen bieden als wifi, 4G en 5G, zijn ze zeker snel en betrouwbaar genoeg als back-up. Bijvoorbeeld in het geval dat mobiele netwerken om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, of voor gebruikers in een gebied zonder dekking.

Het is een interessant vraagstuk hoe Apple dit gaat verpakken en verkopen. Als 2021 het jaar van de doorbraak van 5G was, zou 2022 wel eens het jaar kunnen zijn dat satellietcommunicatie mainstream begint te worden.